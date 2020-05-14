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    İstanbul Film Festivali bu sene internetten düzenlenecek

    Bu yıl 10-21 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle dijitale taşınan İstanbul Film Festivali kapsamındaki filmler yarından itibaren interneten erişime açılıyor.
    1 gün
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul Film Festivali bu sene internetten düzenlenecek
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    Koronavirüs, hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle sinemalar ve festivaller kapalı durumda. Bu sene İstanbul Film Festivali ayağımıza geliyor.

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    39. İstanbul Film Festivali programındaki filmler 15-29 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden yayınlanacak. Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinde sergilenen 15 filmin Türkiye’deki ilk gösterimi yapılacak.

    Film biletleri https://filmonline.iksv.org/ adresinden satışa sunuldu. Dilerseniz tek filme 9 TL veya 15 filme 99 TL ödeyerek izleyebilirsiniz. Her film yalnızca 5 gün boyunca izlenebilir olacak. Filmlerde Türkçe altyazı bulunuyor.

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    İstanbul Film Festivali seçkisi arasında Öğrenci Oscar’ı ödüllü İlker Çatak’ın Söz Senettir isimli filmi de yer alıyor.

    39. İstanbul Film Festivali kapsamında online izlenebilecek filmler:

    • Berlin Alexanderplatz
    • You Will Die at Twenty
    • Servants
    • A Bigger World
    • 5 is the Perfect Number
    • I was, I am, I will be
    • Litigante
    • Swimming Out Till the Sea Turns Blue
    • My Little Sister
    • Lillian
    • Willow
    • 1982
    • Walchensee Forever
    • Martin Eden
    • Little Girl



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    blank42 (Mehmet Gün) 22 sa.
    Biletler tükende bile
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