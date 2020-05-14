İstanbul Film Festivali bu sene internetten düzenlenecek

Koronavirüs, hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Salgın nedeniyle sinemalar ve festivaller kapalı durumda. Bu sene İstanbul Film Festivali ayağımıza geliyor.İlginizi Çekebilir Netflix’in koronavirüs belgeseli yayınlandı
39. İstanbul Film Festivali programındaki filmler 15-29 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden yayınlanacak. Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinde sergilenen 15 filmin Türkiye’deki ilk gösterimi yapılacak.
Film biletleri https://filmonline.iksv.org/ adresinden satışa sunuldu. Dilerseniz tek filme 9 TL veya 15 filme 99 TL ödeyerek izleyebilirsiniz. Her film yalnızca 5 gün boyunca izlenebilir olacak. Filmlerde Türkçe altyazı bulunuyor.
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İstanbul Film Festivali seçkisi arasında Öğrenci Oscar’ı ödüllü İlker Çatak’ın Söz Senettir isimli filmi de yer alıyor.
39. İstanbul Film Festivali kapsamında online izlenebilecek filmler:
- Berlin Alexanderplatz
- You Will Die at Twenty
- Servants
- A Bigger World
- 5 is the Perfect Number
- I was, I am, I will be
- Litigante
- Swimming Out Till the Sea Turns Blue
- My Little Sister
- Lillian
- Willow
- 1982
- Walchensee Forever
- Martin Eden
- Little Girl
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