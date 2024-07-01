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    İstanbul Havalimanı günlük yolcu rekoru kırdı

    İstanbul Havalimanı 30 Haziran 2024 tarihinde tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Ayrıca Haziran ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.   
    İstanbul Havalimanı günlük yolcu rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    29 Ekim 2018 tarihinde hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, 30 Haziran 2024 tarihinde günlük yolcu rekoru kırdı. 30 Haziran’da 268 bin 275 yolcuya hizmet vererek açıldığı günden beri tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

    30 Haziran’da yolcu rekoru kırıldığını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yolcuların 205 bin 721’ini dış hatlar, 62 bin 554’ünün ise iç hatlar yolcularının oluşturduğunu açıkladı. İstanbul Havalimanı’nda günlük yolcu sayısında önceki rekor 265 bin 961 yolcu ile 2 Temmuz 2023 tarihine ait.

    30 Haziran’da İstanbul Havalimanı’na 1.592 uçak ziyaret ederken bunlardan 1.214’ü dış hatlar, 378’i ise iç hatlar için yolcu taşıdı. EUROCONTROL verilerine göre 30 Haziran’da Avrupa’da birinci olan İstanbul Havalimanı’nı 1.398 uçuş ile Amsterdam ve 1.356 uçuş ile Paris Charles de Gaulle havalimanı takip etti.

    Avrupa'nın en yoğun havalimanı

    İstanbul Havalimanı EUROCONTROL verilerine göre Haziran ayı boyunca Avrupa’nın en yüksek trafiğe sahip havalimanı olarak dikkat çekti. Bir aylık dönem içerisinde en yüksek uçuşun gerçekleştiği gün olan 23 Haziran’da İstanbul Havalimanı’ndan 1.612 uçuş yapıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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