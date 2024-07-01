İstanbul Havalimanı günlük yolcu rekoru kırdı

30 Haziran’da yolcu rekoru kırıldığını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yolcuların 205 bin 721’ini dış hatlar, 62 bin 554’ünün ise iç hatlar yolcularının oluşturduğunu açıkladı. İstanbul Havalimanı’nda günlük yolcu sayısında önceki rekor 265 bin 961 yolcu ile 2 Temmuz 2023 tarihine ait.
30 Haziran’da İstanbul Havalimanı’na 1.592 uçak ziyaret ederken bunlardan 1.214’ü dış hatlar, 378’i ise iç hatlar için yolcu taşıdı. EUROCONTROL verilerine göre 30 Haziran’da Avrupa’da birinci olan İstanbul Havalimanı’nı 1.398 uçuş ile Amsterdam ve 1.356 uçuş ile Paris Charles de Gaulle havalimanı takip etti.
Avrupa'nın en yoğun havalimanı
İstanbul Havalimanı EUROCONTROL verilerine göre Haziran ayı boyunca Avrupa’nın en yüksek trafiğe sahip havalimanı olarak dikkat çekti. Bir aylık dönem içerisinde en yüksek uçuşun gerçekleştiği gün olan 23 Haziran’da İstanbul Havalimanı’ndan 1.612 uçuş yapıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.