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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul Havalimanı’nda hesaplama hatası nedeniyle metro 300 metre uzakta kaldı

    İstanbul Havalimanı’na gelen yeni metro istasyonu hesaplama hatası nedeniyle 300 metre uzakta kalınca, havalimanı işletmesi otonom araç gibi çözümlerle sorunu gidermeyi planlıyor.
    1 hf.
    14b
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    67
    havacılık
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İstanbul Havalimanı’nda hesaplama hatası nedeniyle metro 300 metre uzakta kaldı
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    Ülkemizin çiçeği burnunda havalimanı İstanbul Havalimanı ilginç bir sorunla boğuşuyor. Metro ile havalimanına gelen yolcuların 300 metrelik bir mesafeyi yürümek zorunda kalacakları ortaya çıktı. Sebep ise hesaplama hatası.

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    Çözüm bulunacak

    Havalimanı işletmecisi İGA’nın patronu Kadri Samsunlu bir planlama hatası nedeniyle yeni metro istasyonunun havalimanına 300 metre kala sonlandığını doğruladı. Duraktan havalimanına bir tünel de binanın statik hesapları nedeniyle mümkün değil.

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    Samsunlu bu uzun mesafeyi yürümek zorunda kalacak yolcular için elektrikli ve hatta otonom araçlar kullanıma sunulabileceğini belirtiyor. Şimdilik bu mesafenin nasıl kapatılacağı konusunda net bir çözüm yok.

    Diğer taraftan aktarmalı yolcuların uzun yürüyüş mesafesi nedeniyle sıkıntı yaşamaları konusunda da Samsunlu, Buggy adını verdikleri araçlar ile bu yolcuları uçaktan uçağa taşıyacaklarının da altını çiziyor.



    https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2607825-8-mart-dovulen-kadinlar-gunu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    burkocan (Burak Burak) 1 hf. en beğenilen
    apartman üniversitesi yüksek mühendislerinin hazırladığı proje sayesinde hüloğ diyoruz
    Yanıtla +138
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf.
    Metro yada toplu taşıma istemiyorlar, onca mühendis asla bu şekilde hata yapmaz
    2 Yanıt Yanıtla +82
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    cengiz7 1 hf. Murat.Ak
    Kesinlikle!! Sözde kolaylık sağlama niyetiyle buggyler üzerinden millete geçirecekler gibime geliyor. En olmadı taksi durağı koyup ondan para alırlar
    Yanıtla +4
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    hopeyoung 1 hf. Murat.Ak
    Bu kadar emin olmayın bence. Ben de bir mühendisim ve o projeleri kimlerin çizdiğini ve kontrol ettiğini çok iyi bilirim.
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    Feyzuli 1 hf.
    Hata değildir kesin bir drama bir entrika vardır arkasında. Kim kimin ayağına bastı kim kimi yağladı acaba nasıl bir ara plan iptal oldu acaba.
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    Yorumlar (59) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Rouvax 1 hf.
    Şaşırdık mı ?

    Hayır
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    DH Misafiri 1 hf.
    Siz Almanya Münih Franz Joseph Strauss havaalanına bir gidin yürümek nasıl olur, Alman size müsait bir şekilde göstersin.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yapılan hiç bir şeye layık değilsiniz. Bildiğiniz tek şey dalga geçip çocukça konuşmalar yapmak. İnsan ne görürse onu yapar. Bu yüzden çok görmemek lazım
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    msatic 1 hf.
    Olm normalde deliği nasıl tutturuyor bunlar. Koskoca metro durağını hesaplıyorlar. Pisti binayı falan yapmaları bile bir mucize demek
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    mastella16 1 hf. yeni yorumcu
    Gerçekten karadeniz fıkrası gibi muhtemelen orayada minibüs vs. bişey gelir.
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    İstanbul'un en ucra köşesindeki özel firma havalimanına gitmek için özel firma otobandan git, özel firma köprüsünden geç haa araban yoksa metro kullanacam dersen, 300m için özel firmanın otonom araçlarını kullan ohh havalimanı değil darphane ama millete değil kendilerine ve yandaşlarına
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    iremyavz 1 hf. yeni yorumcu
    maalesef herkes torpille işe alındıgı için böyle durumlar ortaya çıkabiliyor
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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 1 hf.
    oh be sonunda hava limanı ile ilgili kötü bir haber. millet överken kötüleyecek bir şey bulamıyordum. iyi malzeme çıkar bundan. hemen kaydedeyim listeme.
    1 Yanıt Yanıtla
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    komando57 (YILMAZ ) 1 hf.
    Arada kullanacakları aracın parası kime gidecek bakın burası önemli
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    shockwave error (Burak T.) 1 hf.
    O mühendisi bulup, eline kazmayı verip tek başına 300 metre kazdırın lütfen.
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