İstanbul Havalimanı’nda hesaplama hatası nedeniyle metro 300 metre uzakta kaldı

Tam Boyutta Gör

Ülkemizin çiçeği burnunda havalimanı İstanbul Havalimanı ilginç bir sorunla boğuşuyor. Metro ile havalimanına gelen yolcuların 300 metrelik bir mesafeyi yürümek zorunda kalacakları ortaya çıktı. Sebep ise hesaplama hatası.

İlginizi Çekebilir

2009 THY Amsterdam kazası ile ilgili skandal gelişme

Çözüm bulunacak

Havalimanı işletmecisi İGA’nın patronu Kadri Samsunlu bir planlama hatası nedeniyle yeni metro istasyonunun havalimanına 300 metre kala sonlandığını doğruladı. Duraktan havalimanına bir tünel de binanın statik hesapları nedeniyle mümkün değil.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 yaklaşıyor, paylaşımlar başladı"

Samsunlu bu uzun mesafeyi yürümek zorunda kalacak yolcular için elektrikli ve hatta otonom araçlar kullanıma sunulabileceğini belirtiyor. Şimdilik bu mesafenin nasıl kapatılacağı konusunda net bir çözüm yok.

Diğer taraftan aktarmalı yolcuların uzun yürüyüş mesafesi nedeniyle sıkıntı yaşamaları konusunda da Samsunlu, Buggy adını verdikleri araçlar ile bu yolcuları uçaktan uçağa taşıyacaklarının da altını çiziyor.

https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2607825-8-mart-dovulen-kadinlar-gunu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.