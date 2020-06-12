PlayStation 5 tasarımı tanıtıldı! İşte PS5'in görünüşü

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PlayStation 5'in tasarımı nihayet ortaya çıktı. Sony bugünkü etkinlikte en büyük sürprizini sona sakladı. Dikey bir tasarıma sahip olan PlayStation 5, tıpkı Dualsense gibi siyah-beyaz renklere sahip.

İşte donanımın ortaya çıktığı video:

Sony bugün büyük bir sürprize imza atarak PlayStation 5'in dijital versiyonunu da duyurdu. Dijital versiyonun normal diskli konsola göre daha uygun bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Ancak her iki konsol için de henüz fiyat konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliğiyle ilgili ilginç açıklamalar

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, AMD'ye ait RDNA 2 mimarisinde bir grafik kartıyla piyasaya sürülecek. Ekran kartının 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunacağı açıklanmıştı. PlayStation 4 (1,84TFlops) ve PlayStation 4 Pro'ya (4,2TFlops) göre çok ciddi bir artış var. Xbox Series X'in (12TFlops) ise biraz gerisinde kalıyor.

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CPU tarafında ise PlayStation 5'in kalbinde beklendiği gibi özelleştirilmiş bir AMD Zen 2 işlemcisi yer alıyor. 8 çekirdek barındıran işlemcinin 3,5 GHz frekans seviyesinde çalıştığı açıklandı. PlayStation 4'e göre yine müthiş bir performans artışı var, bu kısım da PS5'in performansı için en az grafik kartı kadar önemli olacak.

PlayStation 5'in belki de en heyecan verisi kısımlardan birisi ise yeni SSD depolama alanı oldu. PlayStation 5, 825GB depolama alanı sunan özel bir NVMe SDD'yle piyasaya sürülecek. Konsollarda bildiğiniz gibi yükleme ekranları oyunseverlerin uzun yıllardır büyük dertlerinden birisiydi. Yeni nesilde nihayet bu duruma bir son verilecek.

Sony özellikle de SSD kısmına aylardır çok fazla dikkat çekti. PC'ler de dahil olmak üzere piyasadaki en hızlı SSD'nin PS5'te olduğunu belirtiliyor. Yeni SSD'nin ayrıca oyun geliştiricileri için de sayısız yeni fırsat sunacağı ve artık oyunlarda hızlı SSD'lerin güçlü ekran kartları gibi yeni bir standart haline geleceği söyleniyor.

PlayStation 5, bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık ayı gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı henüz belli değil. Muhtemelen Ağustos ayındaki ikinci büyük etkinlikte de fiyat konusunda bilgiler verilecek.

https://www.theverge.com/2020/6/11/21212989/ps5-playstation-5-console-announcement-design-hardware-specs-sony

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