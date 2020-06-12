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    PlayStation 5 tasarımı tanıtıldı! İşte PS5'in görünüşü

    PlayStation 5'in tasarımı nihayet ortaya çıktı. Konsol tıpkı Dualsense gibi siyah-beyaz bir görüntüye sahip.
    51 dk. (Son Güncelleme: 10 dk.)
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    Oyun Konsolları
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation 5 tasarımı tanıtıldı! İşte PS5'in görünüşü
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    PlayStation 5'in tasarımı nihayet ortaya çıktı. Sony bugünkü etkinlikte en büyük sürprizini sona sakladı. Dikey bir tasarıma sahip olan PlayStation 5, tıpkı Dualsense gibi siyah-beyaz renklere sahip.

    İşte donanımın ortaya çıktığı video:

    Sony bugün büyük bir sürprize imza atarak PlayStation 5'in dijital versiyonunu da duyurdu. Dijital versiyonun normal diskli konsola göre daha uygun bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Ancak her iki konsol için de henüz fiyat konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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    Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, AMD'ye ait RDNA 2 mimarisinde bir grafik kartıyla piyasaya sürülecek. Ekran kartının 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunacağı açıklanmıştı. PlayStation 4 (1,84TFlops) ve PlayStation 4 Pro'ya (4,2TFlops) göre çok ciddi bir artış var. Xbox Series X'in (12TFlops) ise biraz gerisinde kalıyor.

    PlayStation 5 tasarımı tanıtıldı! İşte PS5'in görünüşü
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    CPU tarafında ise PlayStation 5'in kalbinde beklendiği gibi özelleştirilmiş bir AMD Zen 2 işlemcisi yer alıyor. 8 çekirdek barındıran işlemcinin 3,5 GHz frekans seviyesinde çalıştığı açıklandı. PlayStation 4'e göre yine müthiş bir performans artışı var, bu kısım da PS5'in performansı için en az grafik kartı kadar önemli olacak. 

    PlayStation 5'in belki de en heyecan verisi kısımlardan birisi ise yeni SSD depolama alanı oldu. PlayStation 5, 825GB depolama alanı sunan özel bir NVMe SDD'yle piyasaya sürülecek. Konsollarda bildiğiniz gibi yükleme ekranları oyunseverlerin uzun yıllardır büyük dertlerinden birisiydi. Yeni nesilde nihayet bu duruma bir son verilecek.

    Sony özellikle de SSD kısmına aylardır çok fazla dikkat çekti. PC'ler de dahil olmak üzere piyasadaki en hızlı SSD'nin PS5'te olduğunu belirtiliyor. Yeni SSD'nin ayrıca oyun geliştiricileri için de sayısız yeni fırsat sunacağı ve artık oyunlarda hızlı SSD'lerin güçlü ekran kartları gibi yeni bir standart haline geleceği söyleniyor.

    PlayStation 5, bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık ayı gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı henüz belli değil. Muhtemelen Ağustos ayındaki ikinci büyük etkinlikte de fiyat konusunda bilgiler verilecek.



    https://www.theverge.com/2020/6/11/21212989/ps5-playstation-5-console-announcement-design-hardware-specs-sony Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FlyingUnderpants 38 dk. en beğenilen
    Çok iyi tasarım. ileride oyun paketleri ile beyaz renk değişir ve daha efsane olur.
    Yanıtla +12
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    soneday (Soner Çakır) 48 dk.
    tasarım tırt, kullanşssz olmş
    Yanıtla +11
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    shalashaska (ahmet ahmet) 33 dk.
    şeye benzemiş , yok yok bi boka benzemio.
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    redoracle (yıldırım coolboy) 6 dk.
    X box'ın tasarımı daha iyi olmuş bunu soğutmak daha zor olacak ondan sonra gene şu oyunda fanlar daha gürültü çıkarıyor diye yorum yapacaklar belli ki o ızgaralar ne kadar etkin soğutur makineyi, xbox mini pc kasası gibi etkin soğutucuya sahip güzel bir tasarım gibi görünüyor,tasarımda zaten en önemli şey sessizliği sağlamak hem de makine fazla ısınıp sorun çıkarmamasını sağlamak zaten ekrana bakıyoruz konsola değil sessiz olması en önemli konu.
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    brnk (Burak Demirbas) 11 dk.
    Oda kokusu fıs fısa benzemiş
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    Rachsuchtig 13 dk.
    Tasarım benim hoşuma gitti. Bana kalirsa karakteristik. Xbox da güzel ama çok sıradan
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    Wacom Intuos (Can Tavas) 13 dk.
    Cihazların ve ekipmanların tasarımı güzel, gelecekçi stilde. Başarıyı iki taraf için de oyun kütüphaneleri, kampanyalar ve oyun stüdyolarının yaklaşımı belirleyecek.
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    powertr06 (ahmet aybar) 16 dk.
    Tasarım olarak hiç hoşuma gitmedi.
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    vedkum 15 dk.
    Geldim buraya, asgari maaşla çalışanların milyon euroluk projenin tasarımını eleştirmelerini okuyorum
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    Krone 20 dk.
    Güzel, ama Xbox Series X “bence” daha ikonik ve daha akılda kalıcı bir tasarıma sahipti.
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    Megas Red (Salih Ay) 24 dk.
    Dosya Klasörü olmuş...
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    .V. 24 dk.
    Bu tasarım bir ürün olmuş en azından, xbox bildiğin dikdörtgen kutu, ama bana da çok hoş gelmedi. Açıkçası fazla toz tutacak girinti çıkıntısı olmasın benim için dış görünüşün bir önemi yok, o yüzden xbox diyorum.
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    sierratr1 27 dk.
    Tasarım güzel çıkınca dedikleri gibi değişikrenklerle gelirse daha iyi olur.
    ( Koltuklara dantel koyan evlerde tasarım beğenilmeyebilir. ) :)

    Saygılar.
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    3972 kez okundu.
    22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    ps5, PlayStation 5 ve
    2 etiket daha playstation 5 tasarımı Ev Elektroniği
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