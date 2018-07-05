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İstanbul metrosunda mobil internet dönemi başladı!

Metroda mobil internet dönemi başladı. Yerin altında yolculuk yaparken müzik dinleyip arkadaşlarınızla mesajlaşabileceksiniz. Ancak şuan için sadece Turkcell servisleri kullanılabiliyor.
10 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul metrosunda mobil internet dönemi başladı!
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İstanbul metro hattında mobil internet erişimi, güvenlik gerekçesiyle 2014 yılında durduruldu. Yolcular metroda sadece dışarıyı arayabiliyor, internete giremiyor ve başkaları tarafından aranamıyor. Turkcell’in girişimiyle kısmen de olsa metroda mobil internet kullanılabilecek.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamada Turkcell’in LTE altyapısı üzerinden Turkcell’in servislerinin kullanılabileceğinin müjdesini verdi.

Ayrıca Bkz. "Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yönetimini devralıyor"

Böylelikle Turkcell aboneleri metrodayken fizy üzerinden internetteki müzikleri dinleyebilecek, TV+ ile televizyon seyredebilecek, Dergilik uygulamasından dergi ve gazete okuyabilecek ayrıca BiP üzerinden arkadaşları ile mesajlaşabilecek. Turkcell servislerine bağlantı sağlanabilecek LTE şebekesi, metro hatlarında etkinleştirildi.

Turkcell servisleri dışında mobil internet hizmetinin kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda Turkcell veya diğer operatörler tarafından bir açıklama yapılmadı.



http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/metroda-mobil-internet-donemi-basladi-40887596 Yorum Yaz
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an agony 10 ay en beğenilen
Millete zorla kendi programlarını kullandırtacaklar. Ben hiçbir şekilde bip felan kullanmam. Kişisel bilgilerim önemlidir
.
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Last Troll Bender 10 ay
Öncelik tabi ki ensarcell’in.
1 Yanıt Yanıtla +62
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Guest-72BF5FF36 10 ay
Vodafone da spotify whatsapp twitter youtube facebook kullanımını açsın
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St Batuhan 10 ay
m4'de dikkatimi çekmişti ve tuhaftır Turkcell uygulaması dışından mesaj gelmişti. Ya Whatsapp ya da Skype idi. İlk zamanı diye belki o an bir hata vardı ya da metroya giriş kısmında alıp da ulaşmıştı yani turnike bölgesinde :/ Güzel olmuş ama full kullanım gerekiyor bence. Güvenlik gerekçesine hala anlam veremiyorum. Dışarıdan arama ile gerçekleştirmez, koyduğu cihazdan arama yapar ve gelen sinyale göre yine bomba falan patlatabilir. Gelen sinyal dediğim çevir sesine dair yani.
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EstrEmO 10 ay
Zaten metro hattın da ilk açıldığında internet vardı. Güvenlik dolayısıyla internet in kapatılması filan saçmalık...
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g.omeroglu 10 ay
Ulan bugun itibari ile int. Girilmio bip den konusulmuyo msjlasilmiyo.
Sanirim 1 gunluk dun deneme amacli actilar kapattilar
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alimmm78 10 ay g.omeroglu
Az önce arkadaşımla konuştuk
Sorun yok
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dynaturk 10 ay
oo tüm oparatör hissedarları burda. ya bırakın bu şirketleri savunmayı. onlar sizi, sizin onları sevdiğiniz kadar sevmiyor. faturalardan anlaşılıyor bu.
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dostum kertenkele 10 ay
5 paragraf yazı var 3 ü aynı Allah akıl fikir versin kim veriyor bunlara bu habercilik eğitimini yada adı her ne saçmalıksa bu yaptığınızın
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musty578 10 ay
acaba tüneller yapılırken internet yokmuyduda tünellere metrolara koyulmadı internet.. yoksa şimdi yapmıyalım insanlar muhtaç olsun sonra ihale ile satarız bi firmaya biz yaptık deriz firmada talep artar olan müşteriye pardon olan milletemi olur...
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Jazzalyn 10 ay
Turkcell'e laf edenler bu resime iyice baksın. Tt hat aldım efsane prime a geçirdim ama yüzlerce işçinin çalıştığı dilovası osb'de kullanamıyorum. Ayın 26'sı fatura kesim günü ama 1mb bile kullanamadım, bilin bakalım neden?

Turkcell = Nutella
TT = Peripella
TT kullanamıyorum ama yinede iptal etmiyorum ki böyle biryerde telefonun çekmediğini ve interneti kullanamadığımı sizin gibilerin gözüne sokayımda belki utanır Turkcell'e laf etmeyi bırakırsınız.
İnternet hızı, görüşme kalitesi, çekim gücü, müşteri hizmetleri vs vs. Turkcell açıkara öndedir. Bırakın siz kullanmayın Turkcell'i zaten, "45 liraya 20 gb internet aldım acayip uyanığım lağğnnn" diye ortalıkta gezin

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Mr.Data 10 ay Jazzalyn
Bende o pakete geçeceğim platinum 10gb dan yarı fiyatı resmen ama sizin sorununuz baz istasyonu uzaklığından kaynaklanıyor veya çevrenizde çok telekom müşterisi olduğu için de sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ama tek geçiş sebebi çekim gücü veya müşteri hizmetlerinin sizi pohpohlaması olmamalı roaming ücretleri gibi şeyler de önemli yurt dışına çıktığınızda
Sizin lokasyonunuz için baz istasyonu değerleri ayrıca telefonunuz gayet güzel çekiyor gibi gözüküyor eğer oradan attıysanız
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Marrusia 10 ay Jazzalyn
Bu CSB Inandirici olmamis bir daha CSB yazarken dersine iyi calis :)
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akifa 10 ay
Kullanmayın kardeşim zorla kullanın diyen yok zaten lümpen tipler sizi.
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Luken Drew 10 ay
Turkcell den sonrasını okumadım
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