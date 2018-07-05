İstanbul metrosunda mobil internet dönemi başladı!

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İstanbul metro hattında mobil internet erişimi, güvenlik gerekçesiyle 2014 yılında durduruldu. Yolcular metroda sadece dışarıyı arayabiliyor, internete giremiyor ve başkaları tarafından aranamıyor. Turkcell’in girişimiyle kısmen de olsa metroda mobil internet kullanılabilecek.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamada Turkcell’in LTE altyapısı üzerinden Turkcell’in servislerinin kullanılabileceğinin müjdesini verdi.

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Böylelikle Turkcell aboneleri metrodayken fizy üzerinden internetteki müzikleri dinleyebilecek, TV+ ile televizyon seyredebilecek, Dergilik uygulamasından dergi ve gazete okuyabilecek ayrıca BiP üzerinden arkadaşları ile mesajlaşabilecek. Turkcell servislerine bağlantı sağlanabilecek LTE şebekesi, metro hatlarında etkinleştirildi.

Turkcell servisleri dışında mobil internet hizmetinin kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda Turkcell veya diğer operatörler tarafından bir açıklama yapılmadı.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/metroda-mobil-internet-donemi-basladi-40887596