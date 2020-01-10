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    İstanbul Özdilek Park’a Xiaomi Mi Store açılıyor

    Xiaomi, İstanbul'a yeni bir Mi Store mağazası açıyor. İstanbul Özdilek Park'a açılacak mağaza ile birlikte İstanbul'un hemen hemen her yeri Mi Store'a erişmiş olacak.
    1 hf.
    3,7b
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    14
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul Özdilek Park’a Xiaomi Mi Store açılıyor
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    Xiaomi ürünlerinin test edilip denendiği Xiaomi Mi Store mağaza sayısı artmaya devam ediyor. İstanbul’a yeni bir Mi Store mağazası açılıyor. Yeni mağaza, 11 Ocak saat 13.00’te Özdilek Park’ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

    Mi Store mağazalarında Xiaomi’nin en yeni ürünlerini deneyimleyebilir dilerseniz Xiaomi Türkiye güvencesi ile satın alabilirsiniz. Açılışa özel indirimler ve hediyeler de sizleri bekliyor. Açılış fırsatlarından bazıları şöyle:

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    Mi Home Güvenlik Kamerası 360 1080p: 299 TL yerine 199 TL

    Xiaomi Redmi Airdots Tws Bluetooth 5.0 Kulaklık: 149 TL yerine 109 TL

    Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik Siyah: 199 TL. yerine 159 TL

    Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player HDR: 449 TL. yerine 359 TL



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    taktaktakirdama 1 hf. en beğenilen
    sonsuza kadar Xiaomi'nin her açtığı mağazanın haberi mi olacak. tamam belki ilgilenen vardır ancak Xiaomi mağaza açılışında büyük indirim izdiham çıkıyo mağazayı açmayıp daha büyük reklam yapıyorlar baydı artık.
    sonsuza kadar Xiaomi'nin her açtığı mağazanın haberi mi olacak. tamam belki ilgilenen vardır ancak Xiaomi mağaza açılışında büyük indirim izdiham çıkıyo mağazay...
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    Yanıtla +9
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    Imarex 1 hf. 12 Angry Men
    Ne anlamda çöplük'e döndü F/P ürünler satıyorlar evimdeki teknolojik ürünlerin çoğu Xiaomi daha çok firma gelir umarım
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    TITAN 1 hf.
    ölücüler sabah 5 de kalkıp avm önünde kuyruk oluştururlar görün bak. allahım iyi ki ölücü değilim
    Yanıtla +6
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    smart1978 1 hf.
    Yine bir baska Reseller magazasi karsimizda :/
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    por favor 1 hf.
    Yakında bim şube sayısını geçer bunlar.
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    deniz ömür 1 hf.
    Xiaomi ürünleri gerçekten çok başarılı
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    Imarex 1 hf. 12 Angry Men
    Bende senin düşüncenin altına kendi düşündüğümü yazıyorum buraya yorum atıyorsan eleştiriye açık ol yorum yapma tuşu o yüzden var hatırlatırım tm
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    12 Angry Men 1 hf. Imarex
    Ben eleştiriğe açığım hatta ılk mesajına cevap verdım ama sen konuyu uzatıp farklı noktalara cekıyorsun hoş olmuyor böyle. Konuyu kırletmeyelım, ıyı forumlar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Imarex 1 hf. 12 Angry Men
    Alım gücü yüksek olsa Apple'mı alıcak insanlar benim alım gücüm yüksek ama yinede Xiaomi alıyorum hem fiyatı diğerlerine göre daha uygun ve özellik bakımından daha yüksek
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    12 Angry Men 1 hf. Imarex
    Banane senın ne aldıgından ? Xiaomi fanı mısın nesin, konu hakkında dusuncemı yazıyorum seni ilgilendırmez benım düşüncem. Varsa konu hakkında fıkrın ayrı mesaj olarak konuya yaz, ikili diyaloga girmene gerek yok.

    İstisnalar kaideyi bozmaz, çinli markaların Turkıye de son zamanlarda bu kadar çok satmasının asıl sebebi ucuz olması ve halkın alım gücünün düşmesidir.

    Eskıden Xiaomi aldıgımız paraya iphone,samsung,htc,sony gibi markaların amıral gemisi modellerini alabılıyorduk. Sımdı aynı paraya orta sınıf çin markalı telefonları alabılıyoruz.

    Burada konu sadece Xiaomi değil, Xiaomi nin fp ürünleri vardır o ayrı konu, benım bahsettıgım konu başka.
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    smart1978 1 hf.
    Online magaza acip bu tur fiziksel magazalara sadece Xiaomi markasina bakan Xiaomi in kendi yetkili servis aglari olsaydi . Ithalatcilara yetkili satis verilmesi ile o ithalatcilarin garantisinde urun almak riskli otekine gitseniz bakmaz ama hepsi de resmi distributor! ...

    Birsey satin alirken sonrasi fiziksel arizalarda ideal olmasi gereken servis midir ona bakilir. Simdiden birkac yildir zaten biliniyor ki : Hepsi pratikte resmi paralel ithalatci sirketlerin kendi bunyelerindeki servisleri var . Magaza garantisini reseller olarak pratiksel bir faydasi da yoktur tuketici olarak aksina zarar coktur...

    Cin coplugu ustelik yine de pahali asiri kar var OTV KDV filan demeyin , Baya baya KAZIKLI fiyatlar....

    Karar sizindir elbette. Zorla guzellik olmaz.
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    Imarex 1 hf. 12 Angry Men
    Ne anlamda çöplük'e döndü F/P ürünler satıyorlar evimdeki teknolojik ürünlerin çoğu Xiaomi daha çok firma gelir umarım
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    12 Angry Men 1 hf. Imarex
    Alım gücü düştüğü için millet çinli markalara yöneliyor.
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    12 Angry Men 1 hf.
    Ülke çinli markaların çöplüğüne döndü.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    taktaktakirdama 1 hf. en beğenilen
    sonsuza kadar Xiaomi'nin her açtığı mağazanın haberi mi olacak. tamam belki ilgilenen vardır ancak Xiaomi mağaza açılışında büyük indirim izdiham çıkıyo mağazayı açmayıp daha büyük reklam yapıyorlar baydı artık.
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    3681 kez okundu.
    11 yorum yazıldı.

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