İstanbul Özdilek Park’a Xiaomi Mi Store açılıyor

Xiaomi ürünlerinin test edilip denendiği Xiaomi Mi Store mağaza sayısı artmaya devam ediyor. İstanbul’a yeni bir Mi Store mağazası açılıyor. Yeni mağaza, 11 Ocak saat 13.00’te Özdilek Park’ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.
Mi Store mağazalarında Xiaomi’nin en yeni ürünlerini deneyimleyebilir dilerseniz Xiaomi Türkiye güvencesi ile satın alabilirsiniz. Açılışa özel indirimler ve hediyeler de sizleri bekliyor. Açılış fırsatlarından bazıları şöyle:İlginizi Çekebilir İzmir’e ikinci Mi Store mağazası açılıyor
Mi Home Güvenlik Kamerası 360 1080p: 299 TL yerine 199 TL
Xiaomi Redmi Airdots Tws Bluetooth 5.0 Kulaklık: 149 TL yerine 109 TL
Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik Siyah: 199 TL. yerine 159 TL
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player HDR: 449 TL. yerine 359 TL
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İstisnalar kaideyi bozmaz, çinli markaların Turkıye de son zamanlarda bu kadar çok satmasının asıl sebebi ucuz olması ve halkın alım gücünün düşmesidir.
Eskıden Xiaomi aldıgımız paraya iphone,samsung,htc,sony gibi markaların amıral gemisi modellerini alabılıyorduk. Sımdı aynı paraya orta sınıf çin markalı telefonları alabılıyoruz.
Burada konu sadece Xiaomi değil, Xiaomi nin fp ürünleri vardır o ayrı konu, benım bahsettıgım konu başka.
Birsey satin alirken sonrasi fiziksel arizalarda ideal olmasi gereken servis midir ona bakilir. Simdiden birkac yildir zaten biliniyor ki : Hepsi pratikte resmi paralel ithalatci sirketlerin kendi bunyelerindeki servisleri var . Magaza garantisini reseller olarak pratiksel bir faydasi da yoktur tuketici olarak aksina zarar coktur...
Cin coplugu ustelik yine de pahali asiri kar var OTV KDV filan demeyin , Baya baya KAZIKLI fiyatlar....
Karar sizindir elbette. Zorla guzellik olmaz.
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