İstanbul Özdilek Park’a Xiaomi Mi Store açılıyor

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Xiaomi ürünlerinin test edilip denendiği Xiaomi Mi Store mağaza sayısı artmaya devam ediyor. İstanbul’a yeni bir Mi Store mağazası açılıyor. Yeni mağaza, 11 Ocak saat 13.00’te Özdilek Park’ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Mi Store mağazalarında Xiaomi’nin en yeni ürünlerini deneyimleyebilir dilerseniz Xiaomi Türkiye güvencesi ile satın alabilirsiniz. Açılışa özel indirimler ve hediyeler de sizleri bekliyor. Açılış fırsatlarından bazıları şöyle:

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Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik Siyah: 199 TL. yerine 159 TL

Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player HDR: 449 TL. yerine 359 TL

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