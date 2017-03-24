İstanbul’a 200 elektrikli otobüs

103 tanesi tekli, 97 tanesi de körüklü yapıda olacağı söylenen otobüslerin yerlilik durumu içinse kafalarda soru işareti oluşacaktır zira yerli olarak bugüne kadar gördüğümüz elektrikli otobüs seçenekleri arasında körüklü modellere pek rastlamamıştık. Belki bu doğrultuda bir fikir değişikliği de gelebilir.
Otobüslerin deneme sürüşleri Beylikdüzü – Söğütlüçeşme metrobüs hattında gerçekleştirilecek ve buradaki duruma göre de alımlara karar verilecek. İETT’nin elektrikli otobüsler için bir dizi şart koşacağı da aktarılan bilgiler arasında. Özellikle engelliler için özel tasarım, şarj durumunun uzaktan gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesi gibi koşullar bulunacak deniliyor.
Ayrıca bataryaların olası bir sorunda alev alması durumuna karşılık otomatik yangın söndürme sistemi ile donatılması, pillere 10 yıl garanti beklentisi, teslimatların belirli bir hızda yapılabilmesi gibi beklentiler de listede yer alıyor. İlerleyen günlerde ihalaye dair daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle ASELSAN’ın geliştirdiği teknolojiler ile ihalede anahtar rol üstlenmesi beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bilindiği üzere TEMSA ile ASELSAN ortak bir proje yürüterek ilk prototipi 2016 yılının sonunda resmen tanıtmıştı.
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Zihin bu ülkede hiç bir şey yapılmaması üzerine kurulu olunca.
Bu şekilde yorumlar görmemiz normal.
Yapılan ihale kamuya açık olmak zorunda eğer ki hala iddia ettiğin şeyden eminsen.
İhale şartlarını, teminat durumunu, başvuran sayısını gibi bilgileri kamu ihale kurumunun sayfasında veyahut bizzat temin edip burada paylaş.
Sonra ihaleyi kazanının hangi şartlarını sağlamadığını öğren ve bunu bimer cimer gibi birimlere delilleri ile ilet sonra gereken yapılmıyorsa senin söylediğine inanırım.
Ama bunların hiç birini yapmayacaksın diye düşünüyorum.
Tabi ya dünyanın en şeffaf ihalelerini yapan, dünya yolsuzluk listesinde hiç girmeyen en temiz ülkelerden biriyiz. Onun için Çalık, Cengiz, limak, kalyon gibi patronlar parmağını dahi oynatmadan milyar dolarlık ihaleleri alıyorlar.
3. Köprüde selfi çektirengillerdensin sanırım.