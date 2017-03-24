Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbul’a 200 elektrikli otobüs

İETT, İstanbul’da elektrikli otobüsleri yaygınlaştırmak adına düğmeye bastı. İzmir’deki önemli hamlenin ardından İstanbul’da da elektrikli otobüsler yaygınlık kazanacak. İşte detaylar:
2 yıl
8,6b
1
50
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İstanbul’a 200 elektrikli otobüs
Tam Boyutta Gör
 

İETT, bir süredir gündemde olan elektrikli otobüsler konusunda önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Genel Müdürlük tarafından alınan karara göre yıl sonuna kadar ilk teslimatların yapılmış olması şartıyla 200 elektrikli otobüs için ihaleye çıkacak.

103 tanesi tekli, 97 tanesi de körüklü yapıda olacağı söylenen otobüslerin yerlilik durumu içinse kafalarda soru işareti oluşacaktır zira yerli olarak bugüne kadar gördüğümüz elektrikli otobüs seçenekleri arasında körüklü modellere pek rastlamamıştık. Belki bu doğrultuda bir fikir değişikliği de gelebilir.

Otobüslerin deneme sürüşleri Beylikdüzü – Söğütlüçeşme metrobüs hattında gerçekleştirilecek ve buradaki duruma göre de alımlara karar verilecek. İETT’nin elektrikli otobüsler için bir dizi şart koşacağı da aktarılan bilgiler arasında. Özellikle engelliler için özel tasarım, şarj durumunun uzaktan gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesi gibi koşullar bulunacak deniliyor.

Ayrıca bataryaların olası bir sorunda alev alması durumuna karşılık otomatik yangın söndürme sistemi ile donatılması, pillere 10 yıl garanti beklentisi, teslimatların belirli bir hızda yapılabilmesi gibi beklentiler de listede yer alıyor. İlerleyen günlerde ihalaye dair daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Özellikle ASELSAN’ın geliştirdiği teknolojiler ile ihalede anahtar rol üstlenmesi beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bilindiği üzere TEMSA ile ASELSAN ortak bir proje yürüterek ilk prototipi 2016 yılının sonunda resmen tanıtmıştı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jon SNOW 37 2 yıl
Her seçimin vazgeçilmez haberleri
1 Yanıt Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahnksqualt 2 yıl Last Troll Bender
Why me???

Yine bizim vergilerle birileri çok fena zengin olacak.

Zihin bu ülkede hiç bir şey yapılmaması üzerine kurulu olunca.

Bu şekilde yorumlar görmemiz normal.

Yapılan ihale kamuya açık olmak zorunda eğer ki hala iddia ettiğin şeyden eminsen.

İhale şartlarını, teminat durumunu, başvuran sayısını gibi bilgileri kamu ihale kurumunun sayfasında veyahut bizzat temin edip burada paylaş.

Sonra ihaleyi kazanının hangi şartlarını sağlamadığını öğren ve bunu bimer cimer gibi birimlere delilleri ile ilet sonra gereken yapılmıyorsa senin söylediğine inanırım.

Ama bunların hiç birini yapmayacaksın diye düşünüyorum.
Why me???Yine bizim vergilerle birileri çok fena zengin olacak.Zihin bu ülkede hiç bir şey yapılmaması üzerine kurulu o...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +38
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Last Troll Bender 2 yıl ahnksqualt
ahnksqualt
Why me???

Yine bizim vergilerle birileri çok fena zengin olacak.

Zihin bu ülkede hiç bir şey yapılmaması üzerine kurulu olunca.

Bu şekilde yorumlar görmemiz normal.

Yapılan ihale kamuya açık olmak zorunda eğer ki hala iddia ettiğin şeyden eminsen.

İhale şartlarını, teminat durumunu, başvuran sayısını gibi bilgileri kamu ihale kurumunun sayfasında veyahut bizzat temin edip burada paylaş.

Sonra ihaleyi kazanının hangi şartlarını sağlamadığını öğren ve bunu bimer cimer gibi birimlere delilleri ile ilet sonra gereken yapılmıyorsa senin söylediğine inanırım.

Ama bunların hiç birini yapmayacaksın diye düşünüyorum.

Tabi ya dünyanın en şeffaf ihalelerini yapan, dünya yolsuzluk listesinde hiç girmeyen en temiz ülkelerden biriyiz. Onun için Çalık, Cengiz, limak, kalyon gibi patronlar parmağını dahi oynatmadan milyar dolarlık ihaleleri alıyorlar.
3. Köprüde selfi çektirengillerdensin sanırım.
ahnksqualtWhy me???Yine bizim vergilerle birileri çok fena zengin olacak.Zihin bu ülkede hiç bir...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
camel paketindeki camel 2 yıl
iett 2012 yılından beri toplam 1.705 otobüs almış 1.355 te eskiden mevcut olan otobüsler
toplam 3060 otobüs var iett filosunda
bu kadar otobüse rağmen bütün iett olan hatlar ioaş adlı şirkete verilerek özelleştirildi ve iett nin elinde çok az hat kaldı 3060 otobüsün 500 ne metrobüse atsak bir 750 otobüsüde normal hatlara verse geriye kaç bin otobüs yatıyor eee araç sıkıntında yok bu 200 otobüsü neden alıyorsun
(750-500 sayılarını kafadan salladım ama binlerce otobüsün yattığı yalan değil)
garajda yatan otobüsler ya mitinglere yollanıyor ya da çevik kuvvet polisleri taşınılıyor ya da durduğu yerde paslanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N4thanAlgren 2 yıl
Arkadaş 200 elektrikli otobüs alacaklarına metrobüs alıp sefer arttırsınlar onu da geçtim normal otobüs alıp yoğun olan yerlere ekleme yapsınlar. Otobüste milletle akraba oluyoruz bir gün şöyle rahat, terlemeden bir yolculuk yaptığımı hatırlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByBaterist 2 yıl
elektriği sürekli giden şehire elektrikli otobüs iyiymiş. o değilde harbi sağlam proje o ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xastxast 2 yıl
Vay be yurtdışından otobüs almışız hemide 200 dene ben bu hükümeti desteklerim bıdı bıdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Ben konuya giremeden "secim yatirimi" yorumcusu girip + toplamaya baslamis bile
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun ,umarım Ankara'ya da yaparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surpentor 2 yıl
Hollanda'dan alınan Phlieas marka metrobüsler, performans problemleri yüzünden İETT garajında yatıyor.
Bunlar ne olacak?Tanesi 1 milyon 307 bin 950 Euro
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
200 bağcılara yetmez ya :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Konuyu açan arkadaşlar sırf siyaset muhabbeti dönsün diye açmışlar belli ki. Millet birbirini yiyiyor burda ama modların umrunda değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 2 yıl
yaygınlaşsa da egzos dan bir kurtulsak. yolda yürürken otobüs egzos dumanı yemekten nefret ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8581 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
aselsan, temsa ve
8 etiket daha iett elektrikli otobüs elektrikli araçlar Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türkiye, Twitter'a en çok engelleme talebinde bulunan ülke oldu 2 yıl Hangouts’un SMS desteği kaldırılıyor! 2 yıl 2si1 "Kotaları kaldıran" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Facebook GIF butonunu test ediyor 2 yıl DRAM pazarından kötü haber! 2 yıl Samsung skandallar için hissedarlarından özür diledi 2 yıl Opel yeni Insignia'nın üretimi için butona bastı 2 yıl Diesel de Android Wear segmentine adım attı 2 yıl Alman mühendisler tarih yazmaya geliyor: 2018'de Ay'a uzay aracı indirecekler 2 yıl Yeni Volkswagen Touareg de kamuflajsız olarak görüntülendi 2 yıl THY, eXPhone ile uçuşlarda cepten internete imkân tanıyacak 2 yıl Twitter ücretli hesap uygulamasına geçmeye hazırlanıyor 2 yıl Amazon, Ortadoğu'nun e-ticaret devi Souq.com’u satın alıyor 2 yıl Nokia’nın telefonları çok yakında satışa sunuluyor 2 yıl Corsair oyunculara yönelik ilk hazır sistemini duyurdu 2 yıl 3D Mark API Overhead testine Vulkan desteği 2 yıl Super Mario Run oyunu Android koşusuna başladı 2 yıl Çinli otomobil üreticisi Mercedes-Benz EQ serisini şikayet etti 2 yıl Almanya'dan dünyanın en büyük yapay güneşi 2 yıl Tesla Model 3 ortalama bir otomobilden 10 kat daha güvenli olabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN İstanbul’a 200 elektrikli otobüs Sonraki Alcatel POP 4S incelemesi "POP 4'ün abisi geldi" 2 yıl Google’ın başı reklamverenler ile dertte: Verizon ve AT&T reklamları kaldırma kararı aldı 2 yıl Apple, otomasyon uygulaması Workflow’u satın aldı 2 yıl Instagram, 6 ay içinde reklamcı sayısını ikiye katladı 2 yıl Thync, uyumaya ve sakin kalmaya yardımcı olan cihaz üretti 2 yıl Samsung Galaxy Note 8 şeması sızdırıldı 2 yıl Sony’ye eski markasından rakip geldi 2 yıl Siemens yazılımının parçası gibi görünen malware 10 fabrikaya yayıldı 2 yıl 2020'de Mars'a gitmeyi planlayan SpaceX iniş yapacağı yeri araştırıyor 2 yıl Xiaomi, Hindistan'da ikinci fabrikasını kuruyor 2 yıl Samsung Galaxy S8 ilk 3 ay koşulsuz iade garantisi sunacak 2 yıl Bir Youtube kanalı Tesla'nın özel batarya hücresini analiz etti 2 yıl Yeni keşif AIDS tedavisinin etkisini arttırabilir 2 yıl Hindistan'ın ucuz mühendis gücüne sahip Silikon Vadisi: Bengalore 2 yıl Twitter terörle bağlantılı binlerce hesabı askıya aldı 2 yıl Türkiye'den alkollü içecek firmalarına erişim engeli geldi 2 yıl Donald Trump imzaladı, Elon Musk beğenmedi: İşte NASA'nın yeni bütçesi 2 yıl TurkNet’ten sevindiren hamle: Adil Kullanım Kotası kaldırıldı! 2 yıl Snapdragon 835 inceleme "Qualcomm'un yeni canavarı test masamızda" 2 yıl BMW Grubu, 2018 sonuna kadar 40 yeni model tanıtacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim