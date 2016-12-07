Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV





Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birtakım çalışmalar yürütülüyor. Bu odakta daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çeşitli yerlerde toplu taşıma hizmeti amacıyla elektrikli otobüslerin hizmete girmeye başladığına tanık olmuştuk ancak bu kez lansmanı yapılan gelişme biraz daha heyecan verici.

Aselsan ile Temsa, ortak bir çalışma yürüterek Türkiye’nin ilk %100 elektrikli otobüsünü tanıttı. Daha önce Türk iştiraki şirketlerin bu noktadaki çalışmalarını sizlerle paylaşmıştık ancak o şirketler genellikle yurtdışında faaliyet gösteren Türk girişimcilerin modelleriydi. Bu ise ülkemiz sınırları içinde geliştirilmiş ve üretimi de Türkiye’de gerçekleştirilecek bir çalışma oluşuyla öne çıkıyor.

Temsa Avenue EV

Temsa’nın Avenue serisi toplu taşıma araçlarının elektrikli bir versiyonu olan olan Avenue EV, %100 elektrikli olarak görev yapıyor. Çalışmaları tamamlanan ve çok yakında üretim süreci başlayacak olan aracın sahip olduğu teknolojik birçok önemli detayda Türk mühendislerinin imzası var.

Motoru Aselsan Geliştirdi

66 ülkeye 10 binden fazla araç ihracatı yapan Temsa, üretim noktasında hem teknik alt yapıya hem de bilgi birikimine sahip. Elektrikli çözümler konusunda destek ise şirkete Aselsan tarafından sağlandı. Avenue EV modelinin elektrik motorunu Aselsan özel olarak geliştirmiş.

Hızlı şarj özelliği sayesinde 8 dakikada şarj olabilen otobüs, tek şarj ile 50-70km yol gidebiliyor. Bu sayede araç, güzergâh boyunca kurulacak duraklarda da hızlıca şarj olarak, kesintisiz bir şekilde şehir içi ulaşımda hizmet sunabilecek. İnternet erişimi, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri gibi özelliklerle donatılan modelin, kışın ısıtma yazın ise soğutma nedeni ile nasıl bir menzil kaybı yaşayacağından ise bahsedilmemiş ancak anlaşılan o ki bu ilk modelde menzil uzunluğundan ziyade kısa aralıklarla hızlı şarj edilerek aracın uzun süreli kullanımına olanak tanınmaya çalışılmış.

Tesla Kadar Pili Var

Aracın sahip olduğu batarya kapasitesi 75kWh. Yani böylesi dev cüsseli bir otobüs için son derece küçük. Daha açıklayıcı olması adına Tesla Model S'in ortalama modelleri ile neredeyse aynı güçte diyebiliriz. Bu batarya 250kW / 340 beygir gücünde bir motoru besliyor. Tork ise 2700nM.

Otobüsün elektrikli çekiş sistemini oluşturan çok fazlı motor, araç kontrol bilgisayarı, yüksek güç dağıtım birimi, DC/DC çevirici birimleri gibi birçok önemli teknoloji, %100 yerli olarak Aselsan tarafından geliştirilmiş. Bu teknolojiler, ilerleyen dönemde geliştirilecek yeni elektrikli araçlarda da milli bir birikim olarak kullanılabilir olacakmış. Yani Temsa’ya özel olarak kalmayacak.

52 ayakta 1 tekerlekli sandalyede toplam maksimum 53 yolcu kapasitesine sahip olan Temsa Avenue EV ve gelecekteki elektrikli modeller için Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bir dizi çalışma yürütme planları da yapıyor. Buna göre ilerleyen dönemde belediyeleri elektrikli araç kullanımına teşvik edecek veya birtakım zorunluluklar getirecek planlamalar da yapılabilir.

Aracın daha fazla görseli için galerimize göz atabilirsiniz:

http://www.temsa.com/basinOdasiDetay.aspx?id=3097