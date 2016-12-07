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Aselsan ile Temsa’dan Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü: Temsa Avenue EV

Aselsan ile Temsa, ortak bir çalışma yürüterek Türkiye’nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü Avenue EV, yollara çıkmaya hazır hale geldi. İşte araca dair detaylar ve üretim süreci:
2 yıl
18,3b
1
231
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birtakım çalışmalar yürütülüyor. Bu odakta daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çeşitli yerlerde toplu taşıma hizmeti amacıyla elektrikli otobüslerin hizmete girmeye başladığına tanık olmuştuk ancak bu kez lansmanı yapılan gelişme biraz daha heyecan verici.

Aselsan ile Temsa, ortak bir çalışma yürüterek Türkiye’nin ilk %100 elektrikli otobüsünü tanıttı. Daha önce Türk iştiraki şirketlerin bu noktadaki çalışmalarını sizlerle paylaşmıştık ancak o şirketler genellikle yurtdışında faaliyet gösteren Türk girişimcilerin modelleriydi. Bu ise ülkemiz sınırları içinde geliştirilmiş ve üretimi de Türkiye’de gerçekleştirilecek bir çalışma oluşuyla öne çıkıyor.

Temsa Avenue EV 

Temsa’nın Avenue serisi toplu taşıma araçlarının elektrikli bir versiyonu olan olan Avenue EV, %100 elektrikli olarak görev yapıyor. Çalışmaları tamamlanan ve çok yakında üretim süreci başlayacak olan aracın sahip olduğu teknolojik birçok önemli detayda Türk mühendislerinin imzası var.

Motoru Aselsan Geliştirdi

66 ülkeye 10 binden fazla araç ihracatı yapan Temsa, üretim noktasında hem teknik alt yapıya hem de bilgi birikimine sahip. Elektrikli çözümler konusunda destek ise şirkete Aselsan tarafından sağlandı. Avenue EV modelinin elektrik motorunu Aselsan özel olarak geliştirmiş.

Hızlı şarj özelliği sayesinde 8 dakikada şarj olabilen otobüs, tek şarj ile 50-70km yol gidebiliyor. Bu sayede araç, güzergâh boyunca kurulacak duraklarda da hızlıca şarj olarak, kesintisiz bir şekilde şehir içi ulaşımda hizmet sunabilecek. İnternet erişimi, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri gibi özelliklerle donatılan modelin, kışın ısıtma yazın ise soğutma nedeni ile nasıl bir menzil kaybı yaşayacağından ise bahsedilmemiş ancak anlaşılan o ki bu ilk modelde menzil uzunluğundan ziyade kısa aralıklarla hızlı şarj edilerek aracın uzun süreli kullanımına olanak tanınmaya çalışılmış.

Tesla Kadar Pili Var

Aracın sahip olduğu batarya kapasitesi 75kWh. Yani böylesi dev cüsseli bir otobüs için son derece küçük. Daha açıklayıcı olması adına Tesla Model S'in ortalama modelleri ile neredeyse aynı güçte diyebiliriz. Bu batarya 250kW / 340 beygir gücünde bir motoru besliyor. Tork ise 2700nM.

Otobüsün elektrikli çekiş sistemini oluşturan çok fazlı motor, araç kontrol bilgisayarı, yüksek güç dağıtım birimi, DC/DC çevirici birimleri gibi birçok önemli teknoloji, %100 yerli olarak Aselsan tarafından geliştirilmiş. Bu teknolojiler, ilerleyen dönemde geliştirilecek yeni elektrikli araçlarda da milli bir birikim olarak kullanılabilir olacakmış. Yani Temsa’ya özel olarak kalmayacak.

52 ayakta 1 tekerlekli sandalyede toplam maksimum 53 yolcu kapasitesine sahip olan Temsa Avenue EV ve gelecekteki elektrikli modeller için Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bir dizi çalışma yürütme planları da yapıyor. Buna göre ilerleyen dönemde belediyeleri elektrikli araç kullanımına teşvik edecek veya birtakım zorunluluklar getirecek planlamalar da yapılabilir.
Aracın daha fazla görseli için galerimize göz atabilirsiniz:

http://www.temsa.com/basinOdasiDetay.aspx?id=3097 Yorum Yaz
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SigSauer6 2 yıl en beğenilen
AMA MOTORU DIŞ.....
PARDON YANLIŞ GELMİŞİM!
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Cesc_ 2 yıl
Gayet güzel. Menzil kısa ama zaten her sefer sonunda şarj amaçlanmış herhalde 8 dakika tam şarj ile. İsminin İngilizce olması sorun değil, tam tersi geleceğin hatta yakın geleceğin araçları olan elektrikli bir araçla global pazar hedeflenmeli. Belki aynı model Türkiye'de Türkçe bir isimle çıksa daha güzel olabilir. Fiat'ın yaptığı gibi mesela.
Gayet güzel. Menzil kısa ama zaten her sefer sonunda şarj amaçlanmış herhalde 8 dakika tam şarj ile. İsminin İngilizce olması sorun değil, tam tersi geleceğin ...
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1 Yanıt Yanıtla +122
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shellder25 2 yıl
yabancı motorcular gelmeden
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1 Avatar
oktayakgoz 9 ay
Bunlar sanırım 2071 hedefleri. Yani bizim için değil. Bu arada dh yi de tebrik ediyorum. Troll teknoloji sitemizde oldu artık
Bir akıllı da sormuyor herşeyi hazır olan cihaz iki senedir nerede diye
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DeletedUser 9 ay
Habere yeni denk geldim 2 sene öncenin haberi. Herhangi bir gelişme oldu mu bunun hakkında? Maalesef ülkemizde heyecanla projelere başlanıyor ama devamı gelmiyor. Biraz milletin gazını almak gibi geliyor bu durum.
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humerus06 9 ay DeletedUser
Hacettepe Üniversitesi’ne verilmiş sanırım. Ring otobüsü olarak çalışıp denenecekmiş. Bugün gördüm haberini
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yigit+ 9 ay
Asırlık TROLEYBÜS üretmek için bu kadar uğraşmaya gerek yok. Belediye otobüsü olarak tanıttıkları için yazıyorum:
Hat belli, şehir içi. Sen kasa olarak modern otobüsleri zaten yapabiliyorsun. Pil falan istemez çek elektrik hattını kullan. Her yere çekemiyorsan ana yollara çek, ara sokaklarda pille gitsin. Madem elektrik motoru yapabiliyorsun hemen uygula? Şehirler nefes alsın bıktık otobüs gürültüsünden dumanından. Bulgaristan’da hala troleybüs çalışıyor.
Önemli olan elektrik motorunun yapılması, pil-menzil otobüsü bağlamaz. Kasa 88 kişilik ama motor kaç kişilik? Pil ile ilgili en önemli konu şu: ihtiyacın yoksa pil üretmek doğaya zarardan başka bir şey değildir.
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REV0 9 ay yigit+
Kacak elektrik kullaniminin afrika ulkelerine denk oldugu bir yerde, her yere elektrik hatti cekmek...
Trolleybusler en rahat otobus tiplerinden lakin turkiye'de calismaz.
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Nuverti 9 ay
Arge çalışması 100% yerli olabilir. Önemli olan seri üretimde bunu yapabilmek ve emsallerinden ucuz ve kullanışlı olmak.
Arge de 100.000.000 dolar harcar 100% yerli yaparsın ama seri üretimde sen 10 birim e yaparken yabancı 2 birime yaparsa globalde yine başarı yok
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0z0z 2 yıl
Boşverin sağ sol saçma siyasetlerinizi. Eskiden eskişehirde dizel ve elektrikli lokomotif tren üreten fabrikamız vardı. Tüm demiryollarında bunlar kullanılırdı. Şimdi bakıyoruz metrolara ve tramvaylara alayı 2.dünya savaşında savaş uçağı üreten bombardier fabrikasının ürettiği elektrikli lokomosyonlar. (Elin gvurunun fabrikasını bizler kurtarıyoruz!) Eskişehir fabrikası neden üretmiyor sahi şu sıralar ne üretiyor? Eskişehir fabrikasını atıl hale getirenler kimler ve neden getirdiler? Petrodollar ekonomi lobisi olmasın?! Ben siyasi değilim ancak on yıllarca toplu taşıma ve özellikle tren metro tramvay solcu zihniyetidir diye akıl verenler kimler? Yahu yahu yahuuu bu topraklara gerçek akıl ne zaman gelecek!
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0z0z 2 yıl
Aşağıda 60 70 yıllık teknoloji var elektrikli troleybüs. Tek sorun elektriğin depolanmasıydı akü ve piller dünyada gelişti gelişiyor bunun neresi yepyeni teknoloji?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DeanWinchester. 2 yıl
Helal Olsun İnş %100 dür
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volkanbravo 2 yıl DeanWinchester.
Leonardo -da Vinci
Helal Olsun İnş %100 dür

Ben %50 yede razıyım ama ismin %100 yabancı olduğu kesin
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uzun maydonoz 2 yıl
Araç kaliteli bir araça benziyor.inş. yabancı isim vermeye değecek kadar yurtdışında da pazarlanır.
bakanın açıklmasına göre türkiyede 2027 den sonra belediyelere ait tüm otobüsleri elektrikli otobüse çevireceklermiş ..bu demek yaklaşık 100 bin otobüs demek ,eğer 100 bin araç alırlarsa çok maliyet tutacak ama olsun her araç kendini max. 4 yılda amorti eder ve az da olsa bu petrol bağımlılığı azalır





inş böyle katma değerli üretimler devam eder
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yugams 2 yıl
aga haribi % 100 yerli ise helal olsun başarılarının devamını dilerim insallah bir şekilde önleri kesilmez....
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DH Misafiri 2 yıl
aaa Türiye bişeyler üretmiş hemen aşağılamalıyım ve ana vatanım olan amerikayı övmeliyim zaten ismide benim ülkem olan amerikadan alınmış hede hödö(!)
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