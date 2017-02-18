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İstanbul'da 2 yeni metro hattı açılacak

İstanbul'da önümüzdeki birkaç yıl içinde iki yeni metro hattı daha açılacak. Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı ve Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı, Belediye Meclisi'nden onay aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi geçtiğimiz günlerde şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantı kapsamında yeni projeleri değerlendiren Belediye Meclisi, yapılması planlanan 2 yeni metro hattı ile ilgili de karara vardı. Yapım aşaması devam eden Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı ile ilgili plan değişikliklerini onaylayan meclis, bunun yanı sıra Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı projesinin yapımına da oy birliği ile onay verdi.
Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı'nın 2019 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. 800 metre uzunluğunda olacak hat, çift yönde saatte 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Levent - Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olması planlanan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı sayesinde Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ulus raylı sistemler ile denize bağlanmış olacak. Bu yeni hat sayesinde Hisarüstü’nden Aşiyan'a 2.5 dakikada ulaşılabilecek.
Yapımına hemen başlanacak olan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı, yapı olarak Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın bir benzeri olacak. Halatlı demiryolu sistemi olarak bilinen bu sistemde; çekme ve germe halatından oluşan ve vagonları çepeçevre dönen çekme halatına bağlanan sistem, çift yönlü olarak tünel içinde ray üzerinde hareket ediyor.

Vezneciler - Sultangazi arası 19 dakika sürecek

Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'yi yer altından birleştirecek olan Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı ise 2019 sonrasında kullanıma hazır hale gelecek. 12.3 kilometre uzunluğundaki hat sayesinde Vezneciler ile Sultangazi arası ulaşım, sadece 19 dakika sürecek.
Sırasıyla Vezneciler, Saraçhane, Fatih Camii, Edirnekapı, Ayvansaray, Eyüp Sultan, Rami Kışlası, Gaziosmanpaşa, Şemsipaşa, Küçükköy, Yenimahalle, Esentepe, Sultangazi, Cebeci ve Mescid-i Selam olmak üzere 15 istasyondan oluşacak Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı; diğer metro hatları, metrobüs ve Marmaray ile entegre olacak.
Vezneciler istasyonunda Hacıosman - Yenikapı Metro Hattı'na bağlanacak Vezneciler - Sultangazi Hattı, bu sayede Marmaray'e bağlanırken, Edirnekapı istasyonu ile de metrobüs'e entegre olacak.
Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı, zamanla tüm şehri saracak kapsamlı bir raylı sistem ağının önemli bir parçası olacak. Hat; tünel kazıları büyük ölçüde tamamlanan Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'na Yenimahalle istasyonundan, planlanan Kazlıçeşme - Söğütlüçeşme Metro Hattı'na Gaziosmanpaşa istasyonundan ve yine planlanan İncirli - Söğütlüçeşme Metro Hattı'na Edirnekapı istasyonundan bağlanacak.

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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Dünyanın en yüksek vergisini alıyorlar, Bir zahmet yapsınlar.
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deniz.gokcen 2 yıl
1. Metro nedir?
2. Nasıl yapılır?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ayrıca bkz; Şangay Metrosu, Berlin Metrosu, New York Metrosu etc.
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Guhong01 2 yıl
Donanım ile bir alakasını göremedim bu haberin. Bir dönem donanımı bırakıp sürekli telefon haberi yapılıyor diye eleştirildi dh, peki bu nedir...
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xmen121 2 yıl
Daha çok açılsın
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amanhem 2 yıl
Yav bizimkilerde önce yapıyorlar, 10 yıl sonra beğenmeyip yerin altına alıyorlar. Geçenlerde Zeytinburnu tramvayını yer altına alacağız demişlerdi, sebep trafik oluyor demişler. Lan zaten açtığınız ilk günden trafik vardı. Şimdi işin içinden çıkılmaz hal aldı, yeni bir yatırım yeni bir ihale ile yerin altına tramvay yapıyorlar.
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shadowtr 2 yıl
Elon Musk ile sponsorluk anlaşması imzalansın ve bütün tünel işleri ona verilsin.
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swat882 2 yıl
İstanbula yatırıma devam, nasıl yaşanılmaz bir şehir yaptılar harikulade
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sericik 2 yıl
Sen refarendum yatırımı için gözboyayıncaya kadar
2011 de ihalesi verilen Üsküdar çekmeköy sancaktepe metrosunu bitir
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ressi1 2 yıl
Sanırım bu metro Arnavutköye kadar uzatılacak.
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WB 2 yıl
Betona gomuyorlar paralari

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emiLL 2 yıl
Fatih camii güzargahından geçecek olan metro yıllar evvel yapılacaktı lakin caminin kazı çalışmalarında çökme tehlikesi olduğundan dolayı önce caminin zemin ve kolon güçlendirmeleri sağlandı . Tabi 3-4 yıl sürdü bu işlem . Bu güzargahta muhteşem bir trafik var . Hem eminönü trafiğini azaltacak hem mecidiyeköy taksim şişli güzargahına trafik rahatlatma etkisi olacak.
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V4LKyR 2 yıl
Aşiyan yollarından seslensem duyar mısın? diyor ya.
O Aşiyan bu Aşiyan mı?
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skywalker06 2 yıl
İstanbul yine iyi ben size söyleyim adam yıllardır bişey yapıyor Ankarada'ki 94ten beri başta 4 metro 1 hafif raylı var 3ünü hükümet yaptı diğer ikisini önceki belediye başkanı yaptı.
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istanbul, metro ve
8 etiket daha raylı sistemler vezneciler - istanbul metro hattı rumeli hisarüstü - aşiyan füniküler hattı Zamazingo Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
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