İstanbul'da 2 yeni metro hattı açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi geçtiğimiz günlerde şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantı kapsamında yeni projeleri değerlendiren Belediye Meclisi, yapılması planlanan 2 yeni metro hattı ile ilgili de karara vardı. Yapım aşaması devam eden Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı ile ilgili plan değişikliklerini onaylayan meclis, bunun yanı sıra Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı projesinin yapımına da oy birliği ile onay verdi.

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı'nın 2019 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. 800 metre uzunluğunda olacak hat, çift yönde saatte 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Levent - Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olması planlanan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı sayesinde Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ulus raylı sistemler ile denize bağlanmış olacak. Bu yeni hat sayesinde Hisarüstü’nden Aşiyan'a 2.5 dakikada ulaşılabilecek.

Yapımına hemen başlanacak olan Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı, yapı olarak Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın bir benzeri olacak. Halatlı demiryolu sistemi olarak bilinen bu sistemde; çekme ve germe halatından oluşan ve vagonları çepeçevre dönen çekme halatına bağlanan sistem, çift yönlü olarak tünel içinde ray üzerinde hareket ediyor.

Vezneciler - Sultangazi arası 19 dakika sürecek

Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'yi yer altından birleştirecek olan Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı ise 2019 sonrasında kullanıma hazır hale gelecek. 12.3 kilometre uzunluğundaki hat sayesinde Vezneciler ile Sultangazi arası ulaşım, sadece 19 dakika sürecek.

Sırasıyla Vezneciler, Saraçhane, Fatih Camii, Edirnekapı, Ayvansaray, Eyüp Sultan, Rami Kışlası, Gaziosmanpaşa, Şemsipaşa, Küçükköy, Yenimahalle, Esentepe, Sultangazi, Cebeci ve Mescid-i Selam olmak üzere 15 istasyondan oluşacak Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı; diğer metro hatları, metrobüs ve Marmaray ile entegre olacak.

Vezneciler istasyonunda Hacıosman - Yenikapı Metro Hattı'na bağlanacak Vezneciler - Sultangazi Hattı, bu sayede Marmaray'e bağlanırken, Edirnekapı istasyonu ile de metrobüs'e entegre olacak.

Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı, zamanla tüm şehri saracak kapsamlı bir raylı sistem ağının önemli bir parçası olacak. Hat; tünel kazıları büyük ölçüde tamamlanan Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'na Yenimahalle istasyonundan, planlanan Kazlıçeşme - Söğütlüçeşme Metro Hattı'na Gaziosmanpaşa istasyonundan ve yine planlanan İncirli - Söğütlüçeşme Metro Hattı'na Edirnekapı istasyonundan bağlanacak.