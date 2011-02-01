İşte 2010'un 4. çeyreğinde akıllı telefonların işletim sistemlerinde son durum: Google lider

Dün, IDC ve GSM Arena vasıtasıyla elde ettiğimiz 2009 ve 2010 yıllarına ait veriler ışığında hangi cep telefon üreticisinin ne kadar satış yaptığını, üreticilerin tahmini pazar paylarını ve pazar paylarındaki değişimleri sizlerle paylaşmıştık. Kısaca özetleyecek olursak 2010 yılının tamamında Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, dünya çapında 453 milyon adetlik cep telefonu satışıyla birinciliği göğüslerken Samsung 280 milyon, LG Mobile 116.6 milyon, RIM 48.3 milyon, Apple 47.5 milyon, Sony Ericsson 43.1 milyon, Motorola 37.3 milyon ve HTC 24.6 milyonluk satışla Nokia'yı izlemekteydi. Fakat yapılan analize cep telefonu üreticilerinin her segmentteki modeli (akıllı telefonlar ve java platformunu kullanan modeller) dahil edilmişti. Peki 2010 yılının 4. çeyreğinde sürekli yükseliş halindeki akıllı telefon pazarında son durum nasıldı? Hangi mobil işletim sistemi ne kadar pazar payı elde etmişti? İşte bu araştırmayı cep telefonu sektörüne ilişkin yaptığı analizlerle sık sık karşımıza çıkan Canalys, mobil işletim sistemlerini (Android, Symbian, BlackBerry OS, iOS, Windows Mobile vb) geliştirenler bazında gerçekleştirmiş.

Önceki haberimizde yer verdiğimiz IDC verilerine göre 2009 yılının son çeyreğinde 340.5 milyon adet, 2010 yılının son çeyreğinde ise 401.4 milyon adet cep telefonu satılmıştı. Canalys'in analiz ve tahminlemelerine göre 2009'un son çeyreğinde akıllı telefon satışları 53.7 milyon adet, 2010 yılının son çeyreğinde 101.2 milyon adet olarak gerçekleşmiş.

2009 yılının son çeyreğine geri döndüğümüzde Nokia (Symbian OS) 23.9 milyon adetlik satışla birinciliğini korurken, sırayla RIM (BlackBerry OS) 10.7 milyon, Apple (iOS) 8.7 milyon, Google'ın işletim sistemini kullanan telefonlar (Android + OMS + Tapas platformu) 4.7 milyon, Microsoft'un işletim sistemini kullanan telefonlar (Windows Mobile) 3.9 milyon ve diğerleri (webOS vb) 1.8 milyon satmış. 2010 yılının son çeyreğine geldiğimizde ise Google'ın işletim sistemini kullanan telefonların 33.3 milyonluk satışla Nokia'nın liderliğini elinden aldığını, Apple'ın da RIM'ı geçtiğini görmekteyiz. Google'ı 31 milyonla Nokia, 16.2 milyonla Apple, 14.6 milyonla RIM, 3.1 milyonla Microsoft, 3 milyonla diğerleri izliyor.

2009 4. çeyrek ve 2010 4. çeyrek pazar paylarını karşılaştırdığımızda ise Google'ın işletim sistemini kullanan modellerin pazardaki payı, %8.7'den %32.9'a kadar kayda değer bir büyüme sergilemiş. Zamanla Nokia'nın payı %44.4'ten %30.6'a, Apple'ın payı %16.3'ten %16'ya, RIM'ın payı %20'den %14.4'e, Microsoft'un işletim sistemini kullanan telefonların payı %7.2'den %3.1'e, diğerleri ise %3.4'ten %2.9'a kadar gerilemiş. Google'ın satış hacmindeki artış %615.1, Apple'ın %85.9, diğerlerinin %64.8, RIM'ın %36, Nokia'nın %30 olarak gerçekleşmiş. Microsoft cephesinde ise %20.3'lere varan düşüş söz konusu.

HTC, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, LG Mobile, Huawei, Acer, Dell gibi önemli üreticilerin git gide daha çok rağbet gösterdiği Google'ın mobil işletim sistemi Android büyümeye kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım 2011 yılı ne tür gelişmelere gebe olacak? Hep beraber izleyelim ve görelim.

http://www.canalys.com/pr/2011/r2011013.html