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İşte 2010'un 4. çeyreğinde akıllı telefonların işletim sistemlerinde son durum: Google lider

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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İşte 2010'un 4. çeyreğinde akıllı telefonların işletim sistemlerinde son durum: Google lider
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Dün, IDC ve GSM Arena vasıtasıyla elde ettiğimiz 2009 ve 2010 yıllarına ait veriler ışığında hangi cep telefon üreticisinin ne kadar satış yaptığını, üreticilerin tahmini pazar paylarını ve pazar paylarındaki değişimleri sizlerle paylaşmıştık. Kısaca özetleyecek olursak 2010 yılının tamamında Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, dünya çapında 453 milyon adetlik cep telefonu satışıyla birinciliği göğüslerken Samsung 280 milyon, LG Mobile 116.6 milyon, RIM 48.3 milyon, Apple 47.5 milyon, Sony Ericsson 43.1 milyon, Motorola 37.3 milyon ve HTC 24.6 milyonluk satışla Nokia'yı izlemekteydi. Fakat yapılan analize cep telefonu üreticilerinin her segmentteki modeli (akıllı telefonlar ve java platformunu kullanan modeller) dahil edilmişti. Peki 2010 yılının 4. çeyreğinde sürekli yükseliş halindeki akıllı telefon pazarında son durum nasıldı? Hangi mobil işletim sistemi ne kadar pazar payı elde etmişti? İşte bu araştırmayı cep telefonu sektörüne ilişkin yaptığı analizlerle sık sık karşımıza çıkan Canalys, mobil işletim sistemlerini (Android, Symbian, BlackBerry OS, iOS, Windows Mobile vb) geliştirenler bazında gerçekleştirmiş.

İşte 2010'un 4. çeyreğinde akıllı telefonların işletim sistemlerinde son durum: Google lider
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Önceki haberimizde yer verdiğimiz IDC verilerine göre 2009 yılının son çeyreğinde 340.5 milyon adet, 2010 yılının son çeyreğinde ise 401.4 milyon adet cep telefonu satılmıştı. Canalys'in analiz ve tahminlemelerine göre 2009'un son çeyreğinde akıllı telefon satışları 53.7 milyon adet, 2010 yılının son çeyreğinde 101.2 milyon adet olarak gerçekleşmiş.

2009 yılının son çeyreğine geri döndüğümüzde Nokia (Symbian OS) 23.9 milyon adetlik satışla birinciliğini korurken, sırayla RIM (BlackBerry OS) 10.7 milyon, Apple (iOS) 8.7 milyon, Google'ın işletim sistemini kullanan telefonlar (Android + OMS + Tapas platformu) 4.7 milyon, Microsoft'un işletim sistemini kullanan telefonlar (Windows Mobile) 3.9 milyon ve diğerleri (webOS vb) 1.8 milyon satmış. 2010 yılının son çeyreğine geldiğimizde ise Google'ın işletim sistemini kullanan telefonların 33.3 milyonluk satışla Nokia'nın liderliğini elinden aldığını, Apple'ın da RIM'ı geçtiğini görmekteyiz. Google'ı 31 milyonla Nokia, 16.2 milyonla Apple, 14.6 milyonla RIM, 3.1 milyonla Microsoft, 3 milyonla diğerleri izliyor.

İşte 2010'un 4. çeyreğinde akıllı telefonların işletim sistemlerinde son durum: Google lider
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İşte 2010'un 4. çeyreğinde akıllı telefonların işletim sistemlerinde son durum: Google lider
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2009 4. çeyrek ve 2010 4. çeyrek pazar paylarını karşılaştırdığımızda ise Google'ın işletim sistemini kullanan modellerin pazardaki payı, %8.7'den %32.9'a kadar kayda değer bir büyüme sergilemiş. Zamanla Nokia'nın payı %44.4'ten %30.6'a, Apple'ın payı %16.3'ten %16'ya, RIM'ın payı %20'den %14.4'e, Microsoft'un işletim sistemini kullanan telefonların payı %7.2'den %3.1'e, diğerleri ise %3.4'ten %2.9'a kadar gerilemiş. Google'ın satış hacmindeki artış %615.1, Apple'ın %85.9, diğerlerinin %64.8, RIM'ın %36, Nokia'nın %30 olarak gerçekleşmiş. Microsoft cephesinde ise %20.3'lere varan düşüş söz konusu.

HTC, Samsung, Motorola, Sony Ericsson, LG Mobile, Huawei, Acer, Dell gibi önemli üreticilerin git gide daha çok rağbet gösterdiği Google'ın mobil işletim sistemi Android büyümeye kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım 2011 yılı ne tür gelişmelere gebe olacak? Hep beraber izleyelim ve görelim.


http://www.canalys.com/pr/2011/r2011013.html Yorum Yaz
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numenorian 8 yıl
bu şekilde ios-android tartışması yersiz yukarıdaki yorumları okuyorum ios kullananlar her mesajında hızlı,stabil filan demişte eee kardeşim android hantal,dengesiz mi yani tek mazeret bu mu :) android fanı değilim ama bu savunmaya da sonuna kadar karşıyım hız,stabilite filan diyenler gidin bir telefoncuya androidli bir telefonu kurcalayın hız,stabilite,erişebilirlik neymiş görün.İkincisi ios kullananlar bu sistem batmaz deyip tepeye oturarak android için 1-2 seneye batar demenizin sebebi nedir ios arkasındaki apple mı güldürmeyin beni android in arkasında da internetin devi apple'a çok rahat diş geçirbilecek bir şirket var asıl ios kullananlar endişelenmeli bu konuda apple aylar içinde devrim adı altında önce kaç milyon satarsa satsın kullanıcalarını satabilecek kendi tabularını yıkabilecek bir firma (g4 işlemciden,intele geçmesi,maclere windows kurma özelliği gelmesi,mac mini gibi cihazları sallayıp güncellememesi üretmemesi,en çok talep gören ürüne odaklanıp diğerlerini önemsememesi bknz:ipod classic ki zamanında dünyayı kasıp kavurdu itouch ile pabucu dama atıldı) android her kesime hitap eder 700 liraya da android telefon alınabilir 2000 liraya da apple'ın bunu yapma şansı yok olamaz da ben alıcı gözüyle bakarım isterse ios un kanatları çıkıp uçsun 2500 lira param yoksa bütçemi sarsıyorsa alamam olay biter androidli telefon üretenlerde satıcı gçzüyle bakar sınırlı kaynaklarla sonsuz hizmet vermek 700 liraya bir android telefon üretmişlerse ve satabiliyorlarsa bunu başarmışlardır,başarıyorlar ve başarmaya devam ediceklerdir android tahtına oturdu tıpkı internette google sayfasının oturduğu gibi..
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DH Misafiri 8 yıl
en iyisi java
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napolyon94 8 yıl
Aslında Apple in iPod touch ida iOS kullanmanın ekonomik yoludur :),iOS ada ekonomik sekilde ulaşabilirsiniz :)
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alpkopat 8 yıl
bir kere ios ve android işletim sistemlerini karşılaştırmak mantıksız, çünki turkcellin t10 cihazı da android, htc desire hd de android, t10 380 liraya satılırken tutup da iphone 4 ile karşılaştırmak mantıksızlığın daniskası. İşte androidi öne çıkaran da bu... her keseden insan elde edebiliyor özelliğine bağlı olarak. hadi apple da çıkarsın 380 liralık bir ios cihazı ondan sonra konuşalım...
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zengier 8 yıl

alpkopat

bir kere ios ve android işletim sistemlerini karşılaştırmak mantıksız, çünki turkcellin t10 cihazı da android, htc desire hd de android, t10 380 liraya satılırken tutup da iphone 4 ile karşılaştırmak mantıksızlığın daniskası. İşte androidi öne çıkaran da bu... her keseden insan elde edebiliyor özelliğine bağlı olarak. hadi apple da çıkarsın 380 liralık bir ios cihazı ondan sonra konuşalım...


Boyle birsey yaparsa elmanin satislarinin 2-3 e katlanacagini saniyorsaniz cok yaniliyorsunuz. boyle birsey yaptiginda sadece kendi icindeki satislari bolecektir apple. aslinda iphone un malezeme kalitesini dusurerek gayet de o fiyata urun cikartabilir. android ve diger pazar icin de durum ayni aslinda . pazardaki oyuncu sayisi azaldikca android telefon alanlar - aaa tuz alip apple a kosalim - mi diyecekler saniyorsunuz?! o alicilar da yine diger android cihazlara yonelecek.
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DH Misafiri 8 yıl
Anlamadığım şey apple fanları sürekli tek telefonla iyi pay yapmış o yüzden en iyisi apple diye savunuyorlar ama sanki buna birisimi zorluyor appleı?veya androidin bir çok telefonda kullanılması androidin bir ezikliği gibi gösterilmeye çalışılıyor.Eğer gelişmesine katkısı olacaksa istediği kadar telefonda kullandırtabilirdi işletim sistemini apple.IOS un tek bir telefonda kullanılması Android'e karşı bi artı değil sadece bir farklılıktır.Androidin inanılmaz hızlı gelişerek IOS'u geçmesini kabullenemeyenlerin manasız bi savunma yöntemi haline geldi bu.
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L.o.T.u.S 8 yıl

DH Misafiri

Anlamadığım şey apple fanları sürekli tek telefonla iyi pay yapmış o yüzden en iyisi apple diye savunuyorlar ama sanki buna birisimi zorluyor appleı?veya androidin bir çok telefonda kullanılması androidin bir ezikliği gibi gösterilmeye çalışılıyor.Eğer gelişmesine katkısı olacaksa istediği kadar telefonda kullandırtabilirdi işletim sistemini apple.IOS un tek bir telefonda kullanılması Android'e karşı bi artı değil sadece bir farklılıktır.Androidin inanılmaz hızlı gelişerek IOS'u geçmesini kabullenemeyenlerin manasız bi savunma yöntemi haline geldi bu.


Apple ve ios hakkında olumlu yorum yapanlar hemen apple fan oluyorsa kendinide bilgi casusu google android fan olarak tanıt o zaman saçma kimlikler ortaya çıksın.Madem birbirimizi dangalıyacağız tam olsun.Kiminle muhattab olduğumuzu bilelim.

Burada insanlar kendi tespitlerini ortaya koyuyorlar. Herkese tahammül edilmeli .
Konumuza gönecek olursak burada anlaşılmayan şu. Arkadaşlarında dediği gibi apple ' in ios ile pazar lideri olma gibi hayali yok zaten bunu anlamak gerekiyor. OLSAYDI İŞLETİM SİSTEMİNİ BÜTÜN MARKALARA AÇAR VE DAHA UCUZ OLAN MODELLER DE ÜRETİRDİ.
AMA APPLE ÇİZGİSİNİ KORUYOR.TEK YAPARIM BENİM OLUR EN İYİSİ OLUR DİYOR.
Sonuçta da sıkıntısız ,stabil ,hızlı, dertsiz bir işletim sistemi çıkıyor.
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Erasmus78 8 yıl
Hatta geçenler bir adına hatırlamadığım bir sitede 2010 son çeyrekte iOS un satış sayısı bakımında Android'i geçtiği yazıyordu.
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Erasmus78 8 yıl
@Knight
Yanlış anlama ama bu başlık bile tam gerçeği yansıtmayabilir. Zira "Mobil işletim sistemi" dediğin zaman işin içine tabletler, Mp3-Mp4 Player'lar filan da girer ki o zaman işin rengi değişebilir. Özellikle'de Apple'ın hanesine 7,33 milyon adet iPad ve bir o kadar daha iPod Touch yazılması gerekir. (Son çeyrekte 18 milyon adet iPod samış Apple. Bunun ne kadarı iPod Touch bilmiyorum ama herhalde bir 10 milyon vardır yine.)
Gerçi Andorid tarafında da tablet satışları var. En azından 2 milyon civarında Samsung Galaxy Tab satıldı. Bir de Çinli üreticilerin sattığı tabletler var.
Muhtemelen son çeyrel Monil işletim sistemi pazarı şöyle olabilir.
35 milyon civarında Android satılmıştır.
33 milyon civarında iOS satılmıştır.
Symbian ve diğerlerinde pek bir değişiklik olduğunu sanmıyorum.
Yine de böyle dahi iyi olmuş başlık.
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Erasmus78 8 yıl
@Knight
Biliyorum mümkün olmadığını. Ama haber başlığı: "İşte 2010 yılının 4. çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki son durum: Google lider" şeklinde yazılmış.
Şu başılktan aslında işletim sistemlerinin kastedildiğini hangi babayiğit anlar. Açık açık "Akıllı Telefon Pazarı" demişsin. Bu pazarda Google ve Microsoft'un esamesi yoktur. Pazar lideri yine Nokia'dır. Peşinden Apple gelir, sonra da Rim...
Çok yanıltıcı bir başlık yani bu hali ile...
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..Knight.. 8 yıl
Erasmus78

@Knight

Biliyorum mümkün olmadığını. Ama haber başlığı: "İşte 2010 yılının 4. çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki son durum: Google lider" şeklinde yazılmış.

Şu başılktan aslında işletim sistemlerinin kastedildiğini hangi babayiğit anlar. Açık açık "Akıllı Telefon Pazarı" demişsin. Bu pazarda Google ve Microsoft'un esamesi yoktur. Pazar lideri yine Nokia'dır. Peşinden Apple gelir, sonra da Rim...

Çok yanıltıcı bir başlık yani bu hali ile...


Tamamdır, daha fazla yanlış anlaşılma olmaması açısından başlığı mobil işletim sistemi olarak değiştiriyorum.
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Paramedik 112 8 yıl
Aaah, bir zamanlar Palm ve Linux telefonlar vardı, daha doğrusu PDA. Ben Android'e pek ısınamadım.
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Topal Yılan 8 yıl
Amerika'ya giden kuzenden iPhone 4 isteyecektim de 1000 lira fazla geldi. Dolar çok yüksek yine. Onun yerine güzel bir Android telefon getirtsem mi diye düşünüyorum da sanırım iPhone getirtememiş olmam hep içimi rahatsız etmeye devam edecek. iPod Touch 2G var bende ama artık yeni uygulamalar için yetersiz kalmaya başladı. Hali hazırda güzel bir telefonum da olmadığı için sağdan soldan ne telefon bulursam onu kullanıyorum. İşin içinden çıkamadım yani. Bir tarafta AppStore öbür tarafta ucuz Android.
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Erasmus78 8 yıl
Ayrıca Apple'in pazar lideri olmak gibi bir derdi olduğunu sanmıyorum. Zira bunu 600$ lik tek bir cihaz ile yapabilmeleri mümkün değil. Pazar liderliği gibi bir dertleri olsalarda ya iOS'u diğer markalara da açarlardı, ya da 50$ dan 750$ a kadar 10 çeşit cihaz çıkarırlardı. Ama yapmıyorlar. Çünkü adamların derdi pazar lideri olmak değil.
Android'in karşısında açık kaynak kodlu bir rakibi olmadığından böyle bir pazar payına ulaşması gayet normal. Karşısında Symbian olduğu sürece de Android yürür güder. Ancak İntel-Nokia ortak girişimi ve 100% açık kaynak kodlu MeeGo geliyor. X86 da çalışan programları bile laçıştırabileceği (Tabii teknik kapasitesinin yettiklerini) söyleniyor.
MeeGo açık kaynak kodlu ve tüm üreticilere açık bir işletim sistemi olacağından, Androidli cihaz üreten her firma aynı teknik özelliklere sahip MeeGo cihaz da üreticek. Daha önce karşısında Android ve iOS dan başka adam akıllı seçeneği olmayan müşteriye 3. bir seçenek gelicek. Atıyorum. Samasung Galaxy S2 (Android) vs. Samasung Galaxy S3 (MeeGo). Bu iki ürün birbrilerinin satışının yarı yarıya azaltır! Yani işletim sistemleri arasındaki pazarı ikiye böler! Özetle MeeGo yaza doğru çıkarsa 2010 yılı Android'in son iyi yılı.
Not alın bunu bir kenara...
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