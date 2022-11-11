Time dergisi 2022'nin en yenilikçi tasarıma sahip akıllı telefonunu seçti

Time'ın da belirttiği gibi Carl Pei, Google ve Apple ile rekabet edebilmek için daha önce hiç kimsenin görmediği bir akıllı telefon gerekeceğini biliyordu. Aslına bakılırsa öyle de oldu. Şirket şeffaf tasarım ve özel aydınlatma/bildirim sistemine sahip bir telefon çıkardı.
Glif Arayüzü ile öne çıkıyor
Pei'nin şirketi 200 milyon doların üzerinde para topladıktan sonra bu yılın Temmuz ayında Nothing Phone (1)'i tanıttı. Tasarım olarak iPhone'u andıran cihazın şeffaf arka paneli 900'den fazla LED içeriyor. Marka tarafından "glif arayüzü" olarak adlandırılan bu kısım müzik, bildirim ve titreşime göre ışık desenleri oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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