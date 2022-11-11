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    Time dergisi 2022'nin en yenilikçi tasarıma sahip akıllı telefonunu seçti

    Time dergisi aralarında yenilikçi akıllı telefon tasarımı kategorisinin de yer aldığı 2022'nin en iyi icatları listesini belirledi. İşte tasarımı ile ödüle layık görülen akıllı telefon.
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    İşte 2022'nin en yenilikçi tasarıma sahip akıllı telefonu Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü Time dergisi 2022'nin en iyi icatları listesini açıkladı. Saygın yayın kuruluşu "yenilikçi akıllı telefon tasarımı" kategorisinde OnePlus kurucu ortağı Carl Pei'nin şirketi tarafından piyasaya sürülen Nothing Phone (1)'i ödüle layık gördü.

    Time'ın da belirttiği gibi Carl Pei, Google ve Apple ile rekabet edebilmek için daha önce hiç kimsenin görmediği bir akıllı telefon gerekeceğini biliyordu. Aslına bakılırsa öyle de oldu. Şirket şeffaf tasarım ve özel aydınlatma/bildirim sistemine sahip bir telefon çıkardı.

    İşte 2022'nin en yenilikçi tasarıma sahip akıllı telefonu Tam Boyutta Gör

    Glif Arayüzü ile öne çıkıyor

    Pei'nin şirketi 200 milyon doların üzerinde para topladıktan sonra bu yılın Temmuz ayında Nothing Phone (1)'i tanıttı. Tasarım olarak iPhone'u andıran cihazın şeffaf arka paneli 900'den fazla LED içeriyor. Marka tarafından "glif arayüzü" olarak adlandırılan bu kısım müzik, bildirim ve titreşime göre ışık desenleri oluşturuyor.

    İşte 2022'nin en yenilikçi tasarıma sahip akıllı telefonu Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 778G+ işlemciden güç alan akıllı telefon Avrupa'da 469 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Nothing Phone (1)'in diğer temel özelliklerini 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekran, 33W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil ve 50 megapiksel ana kamera olarak sıralayabiliriz.

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