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İşte ASUS'un ROG oyuncu telefonuna dair ilk bilgiler!

Akıllı telefon endüstrisindeki dengeleri yeniden inşa edeceği düşünülen oyuncu telefonlarına bir yenisi daha ekleniyor. ASUS, ROG markası adı altında oldukça rekabetçi bir telefon üzerinde çalışıyor.
1 yıl
2,4b
1
20
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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*Görsel temsilidir
Razer Phone, Xiaomi Black Shark ve ZTE Nubia Red Magic'ten sonra bir oyuncu telefonu da ASUS'tan geliyor. ASUS'un oyunculara hitap eden ürünleriyle tanıdığımız alt markası ROG (Republic of Gamers) adı altında altında çıkış yapacak telefonun, 5-9 Haziran tarihleri arasında Tayvan'da düzenlenecek olan Computex 2018'de duyurulması bekleniyor.
Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'in güç vereceğine kesin gözüyle bakılan oyuncu telefonuna 8 GB sistem belleğinin eşlik edeceği konuşuluyor. Razer Phone'da olduğu gibi 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacağı iddia edilen telefonun, daha önce akıllı telefon endüstrisinde görmediğimiz 144 Hz gibi çılgınca ekran tazeleme hızlarına ulaşabileceği de konuşuluyor.
ASUS'un yazılım ya da aksesuar kısmında nasıl bir opsiyon sunacağı bilinmemekle birlikte, oyun odaklı telefon endüstrisine hatırı sayılır bir oyuncunun dahil olacağı kesin.      

sus-rog-to-debut-their-first-ever-gaming-smartphone-in-computex-2018-insider-update/12831/ Yorum Yaz
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YesimCirakli 1 yıl en beğenilen
OYUNCU cep telefonunda olması gereken özellikler sizce neler?
Bence şunlar olmalı:
1- Bize bakan stereo hoparlörler - Sesi güçlü olsun.
2- Az ısınan kasa
3- Güçlü titreşim motoru (bazı oyunlarda işe yarayabilir)
4- Ekran renk kalitesi (çözünürlük full HD olsun yeter fakat tazeleme oranı 120 Hz olsun bence yeterli.)
5- Uzun pil ömrü (bu nedenle biraz ağır olsun bence önemi değil. Powerbank taşımaktan iyidir)
6- Çift kulaklık çıkışı
7- Çerçeveli ekran!!!
8- Harici microSD kartlarını ana depolama olarak kullanabilme imkanı. (çift sim kart olmasın çift MicroSD kart olsun tercihimdir)
9- Oyun oynarken rahatsız edilmek istemediğimiz zaman hiç bir bildirim gösterilmesin. Babam bile arasa haberim olmasın gibi ek özellik olsun.
10- Hızlı şarj imkanı
11- Ekran tazeleme hızı oyun ile senkronize olarak değişebilmeli (bir nevi freesync)
Sizin istekleriniz ne olurdu?
OYUNCU cep telefonunda olması gereken özellikler sizce neler?Bence şunlar olmalı:1- Bize bakan stereo hoparlörler - Sesi güçlü olsun.2- Az ısınan k...
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5 Yanıt Yanıtla +20
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the show must go on 1 yıl
mobilde oyun var mıki ne oynayacak bu telefonlarla millet?
1 Yanıt Yanıtla +5
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Bloodin 1 yıl samura1
Niye, hem Full HD, hem IPS olsa olmaz mı
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terliktengiiriyorum 12 ay
Telefonlar artık 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğu için satışları her geçen sene düşüyordu.
Piyasaya yeni ve 'tehlikeli' bir soluk getiriyor markalar.
Bu kadar çok oyun telefonu çıkıyorsa artık daha güzel, daha 'bağlayıcı' oyunları göreceğiz mobilde.
Örneğin PUBG oynarken şuanki cihazınız kasmıyor gayet güzel oynuyorsunuz, ileride bir güncelleme yapacaklar oyuna artık telefonunuz kasacak sizde yeni bir telefon almak zorunda kalacaksınız. Bilgisayarda da böyle olmadı mı zaten? Yani insanları 2 yılda bir telefon değiştirmeye mecbur bırakacaklar.
Ayrıca Asus tanıttığı telefonları 1 sene sonra falan satıyor. Şubatta tanıttığı telefonlar piyasada yok. Bu telefonu 2019 Temmuz ayında piyasada görebiliriz. O zamana artık Angry Birds bile oynayamazsınız bununla....
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zero fear 1 yıl
PUBG için telefon yapıyorlar resmen
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Bloodin 1 yıl zero fear
Aslında durum biraz farklı, nasıl ki James Cameron'ın Avatar filmi ile 3D tüm sinemalara bir anda geldi, PUBG ile de oyun telefonları bir anda revaca geçti, aslında PUBG sadece ateşleyici sebep, daha bir sürü oyun telefonu ve bu telefonlarla berabar çok daha iyi oyunlar göreceğiz, burada oluşacak rekabet de bize yarayacak, bakalım Black Shark'dan daha iyi bir şey ortaya koyan ilk kim olacak, Nubia Red Magic'den çok ümitli değilim ama Asus ROG'dan ümitliyim, ismi ROG (Republic of Gamers) olup da kötü olan bir şeye rastlamadım daha

Ayriyetten de şarja takılı şekilde bataryayı %60 ve %80'de tutma fonksiyonu olursa dediğiniz batarya bağlantısını keserek oynayabilme işine hiç gerek kalmaz
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brshr 1 yıl
Oyuncu telefonuna falan gerek yok. Telefona monte edilebilen, az yer kaplayan bir kontrolcü icat etsinler yeter. Çünkü hissetmek herşeydir.
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XFalconX 1 yıl
aslın da bu oyuncu telefonu diye tabir edilen cihazlar amiral gemilerinden neredeyse farksız gamer mamer geçin bu işleri kazık derdindeler
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12 Angry Men 1 yıl
Tutmaz.
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ozgurrdunya 1 yıl
En gereksiz gamer oyuncağı.
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YesimCirakli 1 yıl en beğenilen
OYUNCU cep telefonunda olması gereken özellikler sizce neler?
Bence şunlar olmalı:
1- Bize bakan stereo hoparlörler - Sesi güçlü olsun.
2- Az ısınan kasa
3- Güçlü titreşim motoru (bazı oyunlarda işe yarayabilir)
4- Ekran renk kalitesi (çözünürlük full HD olsun yeter fakat tazeleme oranı 120 Hz olsun bence yeterli.)
5- Uzun pil ömrü (bu nedenle biraz ağır olsun bence önemi değil. Powerbank taşımaktan iyidir)
6- Çift kulaklık çıkışı
7- Çerçeveli ekran!!!
8- Harici microSD kartlarını ana depolama olarak kullanabilme imkanı. (çift sim kart olmasın çift MicroSD kart olsun tercihimdir)
9- Oyun oynarken rahatsız edilmek istemediğimiz zaman hiç bir bildirim gösterilmesin. Babam bile arasa haberim olmasın gibi ek özellik olsun.
10- Hızlı şarj imkanı
11- Ekran tazeleme hızı oyun ile senkronize olarak değişebilmeli (bir nevi freesync)
Sizin istekleriniz ne olurdu?
5 Yanıt Yanıtla +20
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samura1 1 yıl YesimCirakli
çözünürlük ful HD yerine IPS ekran olması daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
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TearsForFears 1 yıl YesimCirakli
Benim istediğim bu yeni oyuncu telefonu akımının biran evvel bitmesi. Ha normal telefon ha oyuncu telefonu ne fark ediyor? El konsolu arıyorsan ps vita gibi bir şey lazım.
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NikelAdam 1 yıl YesimCirakli
Üstadım telefon markaları okadar gelişmedi maalesef ama istersen sana PS4 önerebilirim

Anlamıyorum şu gamer telefonlarını hayır bir insan telefondan en fazla ne oynar ki
Gören Sancak knight online asas minör kombosu yapicak [>:]
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the show must go on 1 yıl
mobilde oyun var mıki ne oynayacak bu telefonlarla millet?
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K E N 1 yıl the show must go on
Pubg, arena of valor gibi bir oturdun mu en az 15 dakikanı alan online oyunlar.
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lzerk 1 yıl
Detaylar???
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asus, asus rog ve
6 etiket daha asus oyuncu telefonu asus rog phone oyun odaklı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
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