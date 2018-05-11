İşte ASUS'un ROG oyuncu telefonuna dair ilk bilgiler!

Teknoloji Editörü
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Razer Phone, Xiaomi Black Shark ve ZTE Nubia Red Magic'ten sonra bir oyuncu telefonu da ASUS'tan geliyor. ASUS'un oyunculara hitap eden ürünleriyle tanıdığımız alt markası ROG (Republic of Gamers) adı altında altında çıkış yapacak telefonun, 5-9 Haziran tarihleri arasında Tayvan'da düzenlenecek olan Computex 2018'de duyurulması bekleniyor.
Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'in güç vereceğine kesin gözüyle bakılan oyuncu telefonuna 8 GB sistem belleğinin eşlik edeceği konuşuluyor. Razer Phone'da olduğu gibi 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacağı iddia edilen telefonun, daha önce akıllı telefon endüstrisinde görmediğimiz 144 Hz gibi çılgınca ekran tazeleme hızlarına ulaşabileceği de konuşuluyor.
ASUS'un yazılım ya da aksesuar kısmında nasıl bir opsiyon sunacağı bilinmemekle birlikte, oyun odaklı telefon endüstrisine hatırı sayılır bir oyuncunun dahil olacağı kesin.
sus-rog-to-debut-their-first-ever-gaming-smartphone-in-computex-2018-insider-update/12831/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence şunlar olmalı:
1- Bize bakan stereo hoparlörler - Sesi güçlü olsun.
2- Az ısınan kasa
3- Güçlü titreşim motoru (bazı oyunlarda işe yarayabilir)
4- Ekran renk kalitesi (çözünürlük full HD olsun yeter fakat tazeleme oranı 120 Hz olsun bence yeterli.)
5- Uzun pil ömrü (bu nedenle biraz ağır olsun bence önemi değil. Powerbank taşımaktan iyidir)
6- Çift kulaklık çıkışı
7- Çerçeveli ekran!!!
8- Harici microSD kartlarını ana depolama olarak kullanabilme imkanı. (çift sim kart olmasın çift MicroSD kart olsun tercihimdir)
9- Oyun oynarken rahatsız edilmek istemediğimiz zaman hiç bir bildirim gösterilmesin. Babam bile arasa haberim olmasın gibi ek özellik olsun.
10- Hızlı şarj imkanı
11- Ekran tazeleme hızı oyun ile senkronize olarak değişebilmeli (bir nevi freesync)
Sizin istekleriniz ne olurdu?