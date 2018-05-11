İşte ASUS'un ROG oyuncu telefonuna dair ilk bilgiler!

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Razer Phone, Xiaomi Black Shark ve ZTE Nubia Red Magic'ten sonra bir oyuncu telefonu da ASUS'tan geliyor. ASUS'un oyunculara hitap eden ürünleriyle tanıdığımız alt markası ROG (Republic of Gamers) adı altında altında çıkış yapacak telefonun, 5-9 Haziran tarihleri arasında Tayvan'da düzenlenecek olan Computex 2018'de duyurulması bekleniyor.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'in güç vereceğine kesin gözüyle bakılan oyuncu telefonuna 8 GB sistem belleğinin eşlik edeceği konuşuluyor. Razer Phone'da olduğu gibi 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip olacağı iddia edilen telefonun, daha önce akıllı telefon endüstrisinde görmediğimiz 144 Hz gibi çılgınca ekran tazeleme hızlarına ulaşabileceği de konuşuluyor.

ASUS'un yazılım ya da aksesuar kısmında nasıl bir opsiyon sunacağı bilinmemekle birlikte, oyun odaklı telefon endüstrisine hatırı sayılır bir oyuncunun dahil olacağı kesin.

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