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İşte Juno'nun yakaladığı inanılmaz Jüpiter videosu

Dün sabah itibariyle Jüpiter'deki 20 aylık görev sürecine başlayan Juno'dan Jüpiter ve uydularını gösteren inanılmaz bir timelapse video yayımlandı. İşte dev gezegen ve Galilei uydularının hareketi:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9,2b
1
13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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5 Temmuz Salı günü sabah saatleri itibariyle Jüpiter'in yörüngesine yerleşen uzay aracı Juno 20 aylık tarihi görevine başladı. Bundan 5 yıl önce Atlas 551 roketiyle fırlatılan uzay aracının uzun yolculuğunun sonlarına doğru yakaladığı Jüpiter ve uydularına ait muhteşem bir timelapse video da YouTube üzerinden yayımlandı.

12 Ağustos tarihinde Juno Jüpiter'den yaklaşık 16 milyon kilometre uzaklıktayken başlayan video, Juno'nun Jüpiter'e 4.8 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu 29 Haziran'da sona eriyor. Jüpiter'le beraber dev gezegenin dört büyük uydusu(Galilei uyduları) Io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu da görebildiğimiz bu muhteşem anlar, bir gezegen ve uydularını hareket halindeyken yakalayabildiğimiz tek video olarak da tarihe geçiyor.

Volkanik aktiviteleriyle bilinen Io videodaki Jüpiter'e en yakın konumda bulunan uydu. Io'nun hemen ardından gelen Galilei uydusuysa yaşanılabilirlik ihtimalleriyle gündemden düşmek bilmeyen Europa oluyor. Üçüncü sırada Güneş Sisteminin ve Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede yer alırken yine Güneş Sisteminin üzerinde en çok krater barındıran gök cismi Callisto da dördüncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey"
Galileo'dan 400 yıl sonra

NASA'nın epey epik bir şekilde sunduğu videoda Jüpiter'in yalnızca normal bir yıldız olmadığını farkeden ve daha sonrasında da Galilei uyduları olarak bildiğimiz Io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu keşfeden ünlü astronom Galileo Galilei'ye göndermeler yapılıyor. Dün sabah düzenlenen basın toplantısında da belirtildiği gibi; teleskopla uzaya bakan ilk insan Galileo'dan bu yana 400 yıl geçti ve bizler artık yaklaşık 600 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Jüpiter ve uydularının bu şekilde inanılmaz videolarını yakalayabiliyoruz.
 

https://www.youtube.com/watch?v=XpsQimYhNkA Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 3 yıl en beğenilen
... ve bizler artık yaklaşık 600 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Jüpiter ve uydularının bu şekilde inanılmaz videolarını yakalayabiliyoruz.


Hayır biz hiçbirşey yakalamıyoruz. Biz o çapta, o kalitede insanlar değiliz. O işi bizim gavur ya da kafir deyip küçümsediğimiz çalışkan insanlar yapıyor. Ve artık bu insanların başarılarını sahiplenmekten vazgeçsek iyi olacak. Onlar yapar biz de öyle aval aval bakarız.
... ve bizler artık yaklaşık 600 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Jüpiter ve uydularının bu şekilde inanılmaz videolarını yakalayabiliyoruz.
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simbolmina 3 yıl
"Hayranlık, mağlup olmuş kıskançlıktır" demişti Peyami Safa. Bazen hak veriyorum bu adama.
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mavizaman 3 yıl
biraz daha yaklaşsın görüntüler tatmin etmedi beni.
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Burzum_^^ 3 yıl
Ben Jupiter`in uydu goruntulerini gormek istiyorum. Juno yorungeye oturdu zaten neden hala HD foto paylasmadi NASA hayret. Atmosferinin, gezenenin yapisinin nasil oldugunu merak ediyorum.
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huseyinadukeeee 3 yıl
Herkes biz bir asır gerideyiz diyor da biz daha taş devrindeymisiz be abi
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assasin34 3 yıl
Ciclista
Herkes cgi kısımları eleştirmiş :D inanmayanlar da var videoya her zaman olduğu gibi.

Ay'a gittik diyip insanlığı kandıran bir ülkenin herşeyini sorgular insanlık ki sorgulayanlar da kendi ülkerinde çoğunlukla. hiç de azımsanmayacak sayıda eski görevliler ve bilim adamları.
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Nevfel 3 yıl
Fesübhanallah harika bir sistemle hareket ediyorlar.
Nasayı tebrik etmek lazım bu görüntüleri izlemeye vesile olan gayret ve çalışmalarından dolayı.
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Ciclista 3 yıl
Herkes cgi kısımları eleştirmiş :D inanmayanlar da var videoya her zaman olduğu gibi.
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Prequel 3 yıl
simbolmina
Hayranlık, mağlup olmuş kıskançlıktır demişti Peyami Safa. Bazen hak veriyorum bu adama.

Hayatı rekabetten ibaret görmezsen, bencillik, çıkarcılık ve milliyetçilik duygularından arınırsan kendini aşağılamaya ihtiyaç duymazsın. Maalesef bizim bu başarılara ulaşamamamızın sebebi zaten insanlarımızın çoğunun aksi şekilde düşünüyor olması. Eski-yeni çoğu Türk sanatçı ve bilim adamı şu alıntıladığınız türdeki sözleri üreten zihniyetlerle yaşayıp gidiyor.
"Bizim" dedim ama anlayasınız diye dedim, yoksa dünya üzerinde kim ne başarmışsa ben onu başarı olarak görürüm, "onların" başarısı olarak görmem. Herkes bendendir.
Sanatçılara girmeyeyim ama bilim adamlarının çoğunluğunda milliyetçilik duyguları yoktur ve "bilgiyi yaymak" tek dertleridir. Bilim adamları model insanlardır, geri kalan sıradan halk ve politikacılarsa hep "benci", hep kendi adacıklarında yaşamak, kendi adacıklarında boğulmak isteyen, birbirini yiyip bitiren insanlardır. Bilim adamları ise hepimiz aynı geminin yolcusu olduğumuzu bildiğinden bunun tamamen ANLAMSIZ olduğunu çok iyi biliyor.
Ben bir başarı gerçekleşiyor diye neden hayran olmayayım ki? Bu benim o başarıya veya ona denk başarıya ulaşamayacağım anlamına da gelmez. Sanatta da bilimde de tarihte ne örnekler var, insanlar hayran oldukları insanlar sayesinde gelişiyor ve onlar sayesinde onları geçiyor. Ama bunlar yüce duygular, içinde bencillik olan insanların anlayacağı şeyler değil. Bazı insanlar öyle yüce şeylere uyarak hayatlarını sürdürüyor ki çoğu zaman başarılı bir insan, örnek aldığı bir kişiden daha başarılı dahi olsa ondan yıllar önce yaşamış insanlarla denk görülmemesi gerektiğini söylüyor ve onları gerçek "usta" olarak görüyor. İşte böyle şeylere göre yaşarsa insan hayranlık bir GALİBİYETtir.
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simbolmina 3 yıl Prequel
"bizde daha iyisi var" haberi gibi bir zihniyetle yazmadım onu ben. Kıskançlık kendi başına kötü bir şey değildir. Onlarda olmasın, bizde olsun diye düşünen biri değilim, elbette seviniyorum böyle gelişmeleri. Türkiyede ki kafatasçı milliyetçilik, ummetcilik, hemsehrilik zihniyetinin nelere mal olduğu gayet sarih. Bunu onaylamak için akilsiz olmak lazım. Size hak veriyorum, yazdığım her türlü yorumlanabilir olmuş.
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0quz28 3 yıl
dikkatimi çeken ne oldu biliyormusunuz videoyu nasanın orjinal hesabı paylaşmış mı diye youtube sayfasına gittim 520 civarı dislike vardı bu dislike atan adamlar neyin kafasını yaşıyor acaba dünyada bir ilk olan bir şeyi kendi gözleriyler gördükleri için mi acaba böyle kafalar olduğu sürece dünyadaki teknoloji daha yavaş gelişecektir
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simbolmina 3 yıl
"Hayranlık, mağlup olmuş kıskançlıktır" demişti Peyami Safa. Bazen hak veriyorum bu adama.
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A.F.Y.D 3 yıl
Europa da dedikleri gibi avrupa kıtası büyüklüğündeymiş,
keşke uydu görüntüsünü yayınlasalar jüpiterin
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