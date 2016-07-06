İşte Juno'nun yakaladığı inanılmaz Jüpiter videosu

5 Temmuz Salı günü sabah saatleri itibariyle Jüpiter'in yörüngesine yerleşen uzay aracı Juno 20 aylık tarihi görevine başladı. Bundan 5 yıl önce Atlas 551 roketiyle fırlatılan uzay aracının uzun yolculuğunun sonlarına doğru yakaladığı Jüpiter ve uydularına ait muhteşem bir timelapse video da YouTube üzerinden yayımlandı.
12 Ağustos tarihinde Juno Jüpiter'den yaklaşık 16 milyon kilometre uzaklıktayken başlayan video, Juno'nun Jüpiter'e 4.8 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu 29 Haziran'da sona eriyor. Jüpiter'le beraber dev gezegenin dört büyük uydusu(Galilei uyduları) Io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu da görebildiğimiz bu muhteşem anlar, bir gezegen ve uydularını hareket halindeyken yakalayabildiğimiz tek video olarak da tarihe geçiyor.
Volkanik aktiviteleriyle bilinen Io videodaki Jüpiter'e en yakın konumda bulunan uydu. Io'nun hemen ardından gelen Galilei uydusuysa yaşanılabilirlik ihtimalleriyle gündemden düşmek bilmeyen Europa oluyor. Üçüncü sırada Güneş Sisteminin ve Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede yer alırken yine Güneş Sisteminin üzerinde en çok krater barındıran gök cismi Callisto da dördüncü sırada yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey"
Galileo'dan 400 yıl sonra
NASA'nın epey epik bir şekilde sunduğu videoda Jüpiter'in yalnızca normal bir yıldız olmadığını farkeden ve daha sonrasında da Galilei uyduları olarak bildiğimiz Io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu keşfeden ünlü astronom Galileo Galilei'ye göndermeler yapılıyor. Dün sabah düzenlenen basın toplantısında da belirtildiği gibi; teleskopla uzaya bakan ilk insan Galileo'dan bu yana 400 yıl geçti ve bizler artık yaklaşık 600 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Jüpiter ve uydularının bu şekilde inanılmaz videolarını yakalayabiliyoruz.
12 Ağustos tarihinde Juno Jüpiter'den yaklaşık 16 milyon kilometre uzaklıktayken başlayan video, Juno'nun Jüpiter'e 4.8 milyon kilometre uzaklıkta bulunduğu 29 Haziran'da sona eriyor. Jüpiter'le beraber dev gezegenin dört büyük uydusu(Galilei uyduları) Io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu da görebildiğimiz bu muhteşem anlar, bir gezegen ve uydularını hareket halindeyken yakalayabildiğimiz tek video olarak da tarihe geçiyor.
Volkanik aktiviteleriyle bilinen Io videodaki Jüpiter'e en yakın konumda bulunan uydu. Io'nun hemen ardından gelen Galilei uydusuysa yaşanılabilirlik ihtimalleriyle gündemden düşmek bilmeyen Europa oluyor. Üçüncü sırada Güneş Sisteminin ve Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede yer alırken yine Güneş Sisteminin üzerinde en çok krater barındıran gök cismi Callisto da dördüncü sırada yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey"
Galileo'dan 400 yıl sonra
NASA'nın epey epik bir şekilde sunduğu videoda Jüpiter'in yalnızca normal bir yıldız olmadığını farkeden ve daha sonrasında da Galilei uyduları olarak bildiğimiz Io, Europa, Ganymede ve Callisto'yu keşfeden ünlü astronom Galileo Galilei'ye göndermeler yapılıyor. Dün sabah düzenlenen basın toplantısında da belirtildiği gibi; teleskopla uzaya bakan ilk insan Galileo'dan bu yana 400 yıl geçti ve bizler artık yaklaşık 600 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Jüpiter ve uydularının bu şekilde inanılmaz videolarını yakalayabiliyoruz.
https://www.youtube.com/watch?v=XpsQimYhNkA Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayır biz hiçbirşey yakalamıyoruz. Biz o çapta, o kalitede insanlar değiliz. O işi bizim gavur ya da kafir deyip küçümsediğimiz çalışkan insanlar yapıyor. Ve artık bu insanların başarılarını sahiplenmekten vazgeçsek iyi olacak. Onlar yapar biz de öyle aval aval bakarız.