İşte Juno'nun yakaladığı inanılmaz Jüpiter videosu

Dün sabah itibariyle Jüpiter'deki 20 aylık görev sürecine başlayan Juno'dan Jüpiter ve uydularını gösteren inanılmaz bir timelapse video yayımlandı. İşte dev gezegen ve Galilei uydularının hareketi: