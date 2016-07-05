Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey

"Jüpiter'e Hoşgeldiniz"

Success! Engine burn complete. #Juno is now orbiting #Jupiter, poised to unlock the planet's secrets. https://t.co/YFsOJ9YYb5 — NASA (@NASA) 5 Temmuz 2016

Juno Jüpiter'e varmadan hemen önce tarihi bir rekora daha imza attı. Dev gezegenin inanılmaz güçlü yer çekimi nedeniyle sürekli hızlanan uzay aracı, yörüngesine yerleşmeden önce saatte 266.000 kilometre hıza ulaşarak tarihin en hızlısı olma ünvanını elde etti. Aracın bu inanılmaz hızı 06.18 itibariyle başlayan yörüngeye girme işlemleri sırasında düşüş gösterdi. İşte Juno'nun hız karşılaştırması:

İlk iki yörüngesi (The New York Times)

Sonraki yörüngeleri (The New York Times)

Juno'nun üzerindeki görsel anlamda keşifler yapabilecek tek ekipman ise Malin Space Science Systems Juno için özellikle üretilen 1600 x 1200 piksellik JunoCam isimli bir kamera. JunoCam düşük piksellerde çalışıyor olsa da inanılmaz değerli fotoğraflar yakalayacak.

NASA'nın Juno yörüngeye girdikten sonra düzenlediği basın toplantısı:





Not: Juno, Roma mitolojisinde Jüpiter'in karısıdır.

Ayrıca Bkz.

"JUNO YÖRÜNGEDE!: İşte NASA'nın canlı yayını"

Ayrıca Bkz.

"Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edin"

Ayrıca Bkz.

"Apple'dan NASA'nın Juno görevine özel muhteşem kısa film (VİDEO)"

Ayrıca Bkz.

"Jüpiter'in 'Öfkesi': İşte dev gezegenin manyetosferinden gelen sesler"

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"Jüpiter'in keşfine sayılı günler: İşte Juno uzay aracından ilk fotoğraf"

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Son dönemlerin en önemli uzay olaylarından birisine bu sabah şahitlik etme fırsatı yakaladık. Uzun bir yolculuğun ardından nihayet Jüpiter'e varan uzay aracı Juno, kendisi için önceden planlanlanmış yörüngesine kusursuz bir şekilde yerleşerek 20 aylık Jüpiter görevine başlamış oldu. Bu anlar NASA'nın canlı yayınında "Jüpiter'e Hoşgeldiniz" sözleriyle anlatılırken Juno görevinden sorumlu bilim insanları ve mühendislerin yaşadığı büyük sevinç ve gurur da oldukça dikkat çekiciydi.2011 yılının Ağustos ayında NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılan Juno 5 yıllık uzun yolculuğu sırasında çok ilginç bir rota izledi. Atlas 551 roketinin Juno'yu Jüpiter'e gönderecek kadar güçlü olmaması nedeniyle 2013 yılında tekrar Yeryüzü'ne geri dönen Juno, Dünya'nın yer çekiminden faydalanarak hızını artırdı ve dev gezegenin yolunu tuttu. İşte Juno'nun bilimin güzelliğini ortaya koyan o ilginç rotası:Bu sabah itibariyle 20 aylık Jüpiter görevine start veren uzay aracı bu süreç boyunca dev gezegenin etrafında 37 kez tur atacak. 53 günlük ilk iki yörüngesinin ardından Ekim ayında motorlarını tekrar çalıştıracak olan Juno daha sonra 14 günlük turlarına başlayacak. Juno bu turlar boyunca zaman zaman Jüpiter yüzeyine 5000 km kadar yaklaşacak; bazense Jüpiter'e Jüpiter'in kendi Europa, Callisto, Io gibi uydularından daha uzak konumlarda bulunacak. İşte Juno'nun yörüngeleri:Juno şu sıralar Jüpiter'in yörüngesine yerleşmiş olsa da ölçüm aletlerinin tümünü hemen açmayacak. Güç tüketimini dengelemek adına önümüzdeki süreçte yavaş yavaş tam olarak işlev hale gelecek olan araçtan ilk önemli bilgileri ve fotoğrafları Jüpiter'e en yakın olduğu zamanlarda, yani önümüzdeki Ağustos ayının sonlarında alacağız.Görsel anlamdaki bir keşiften daha çok bilimsel anlamda birçok soruya yanıt vereceği düşünülen Juno'nun üzerindeki ölçüm cihazları da yine bu doğrultuda şekillenmiş. Jüpiter'in yapısı, manyetik alanı, kütleçekim alanı gibi kısımları inceleyecek olan araç, gezegenin nasıl oluştuğuna ve atmosferindeki olası su kütlelerine dair ipuçları arayıp hem Jüpiter'in hem de Güneş Sisteminin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacak.Galileo uzay aracının ardından Jüpiter'in yörüngesine yerleşen ikinci uydu olan Juno, Galileo'dan çok farklı bir yörüngede çok daha gelişmiş teknolojilerle gözlem yapacak. Juno'yla beraber Jüpiter'i olması gerektiği gibi inceleyeceklerini belirten NASA yetkilisi James L. Green de Juno görevinin önemine dikkat çekti.Güneş'ten sonra oluşan ilk gezegen olduğu tahmin edilen Jüpiter, Güneş Sistemimizin kökenlerini anlama yolunda anahtar bir role sahip. Juno'nun Jüpiter'in atmosferinde su keşfetmesi veya dev gezegenin kayalık bir çekirdeğe sahip olduğunu tespit etmesi halinde hem Jüpiter hem de diğer gezegenler hakkında çok önemli veriler elde etmiş olacağız.Juno Jüpiter'den yayılan mikrodalgaları ölçerek gezegenin sıcaklığı ve ne kadar su barındırdığını bulmaya çalışacak. Eğer Jüpiter'de çok fazla su bulunursa bu; gezegenin Güneş'ten uzak, soğuk bölgelerde oluştuğunu ve daha sonra Güneş'in yörüngesine yakalandığını gösterecek. Kendi içerisinde adeta bir Güneş gibi hareket eden Jüpiter bakalım hangi sırlarla bizler şaşırtacak.NASA'nın canlı yayınını sırasında hem Juno'nun yörüngeye yerleşmesinin ardından hem de basın toplantısında Juno görevinin bilim insanlarından fikirler elde etme şansı yakaladık. Araştırmacı ekibinin yaşadığı sevinç ve gurur gözlerden kaçmazken; "NASA yine yaptı!", "Yörüngedeyiz, Jüpiter'i fethettik."sözleri de dikkat çekti.Bu işin NASA'nın şu ana kadar yaptığı en zor şey olduğunu belirten Juno görevi baş araştırmacısı Scott Bolton ise,"Juno şu anda her şeyin başlangıcına dair sırları arıyor." ifadelerini kullandı. Görevin eğlenceli tarafının şimdi başladığını da ekleyen Bolton'un Jupiter hakkında kullandığı "stereotli gezegen." benzetmesi de dikkat çekenler arasında oldu.Basın toplantısı sırasında araştırmacılara yöneltilen "Juno'yla beraber cevabını bulacağınızı düşündüğünüz, çok temel, çocuksu bir sorunuz var mı?" sorusuna Scott Bolton,"Tüm hayatım boyunca sorduğum ve şu andan itibaren cevabını bulabileceğimizi düşündüğüm soru şu:'Buraya nasıl geldik?' Bunu öğrenmek istiyorum." şeklinde cevap verdi.Önümüzdeki 20 aylık süreçte bilim dünyasını epey bir meşgul edecekmiş gibi görünen Juno, görevini başarıyla tamamladıktan sonra dramatik bir sonla karşılaşacak. 20 Şubet 2018 tarihinde 37 tam turunun ardından Jüpiter atmosferine doğru bir intihar dalışı gerçekleştirecek olan uzay aracı uzun ve verimli bir uzay macerasının sonuna gelmiş olacak.Yeryüzü'nden yaklaşık 600 milyon kilometre uzaklıkta dev bir gezegenin yörüngesinde bulunan Juno aynı zamanda bir de legodan mürettebata sahip. Juno'nun içerisinde; Roma tanrısı Jüpiter, Juno ve dev gezegeni ilk kez keşfeden Galileo Galilei'nin legoları bulunuyor.Juno görevi hakkında yaptığımız diğer haberler için alttaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.