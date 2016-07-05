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Juno'da bizleri neler bekliyor? İşte tarihi göreve dair her şey

Önümüzdeki 20 aylık süreçte bilim dünyasını epey meşgul edecekmiş gibi görünen Juno'ya dair her şeyi derledik. Juno'nun Jüpiter yolculuğu ve bundan sonra yaşanacaklar işte bu haberde:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
23,2b
1
36
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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"Jüpiter'e Hoşgeldiniz"

Son dönemlerin en önemli uzay olaylarından birisine bu sabah şahitlik etme fırsatı yakaladık. Uzun bir yolculuğun ardından nihayet Jüpiter'e varan uzay aracı Juno, kendisi için önceden planlanlanmış yörüngesine kusursuz bir şekilde yerleşerek 20 aylık Jüpiter görevine başlamış oldu. Bu anlar NASA'nın canlı yayınında "Jüpiter'e Hoşgeldiniz" sözleriyle anlatılırken Juno görevinden sorumlu bilim insanları ve mühendislerin yaşadığı büyük sevinç ve gurur da oldukça dikkat çekiciydi.
5 yıllık uzun yolculuğu işte böyleydi

2011 yılının Ağustos ayında NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılan Juno 5 yıllık uzun yolculuğu sırasında çok ilginç bir rota izledi. Atlas 551 roketinin Juno'yu Jüpiter'e gönderecek kadar güçlü olmaması nedeniyle 2013 yılında tekrar Yeryüzü'ne geri dönen Juno, Dünya'nın yer çekiminden faydalanarak hızını artırdı ve dev gezegenin yolunu tuttu. İşte Juno'nun bilimin güzelliğini ortaya koyan o ilginç rotası:

İnsan yapımı en hızlı araç oldu

Juno Jüpiter'e varmadan hemen önce tarihi bir rekora daha imza attı. Dev gezegenin inanılmaz güçlü yer çekimi nedeniyle sürekli hızlanan uzay aracı, yörüngesine yerleşmeden önce saatte 266.000 kilometre hıza ulaşarak tarihin en hızlısı olma ünvanını elde etti. Aracın bu inanılmaz hızı 06.18 itibariyle başlayan yörüngeye girme işlemleri sırasında düşüş gösterdi. İşte Juno'nun hız karşılaştırması:
Bir tam turunu 53 günde atacak

Bu sabah itibariyle 20 aylık Jüpiter görevine start veren uzay aracı bu süreç boyunca dev gezegenin etrafında 37 kez tur atacak. 53 günlük ilk iki yörüngesinin ardından Ekim ayında motorlarını tekrar çalıştıracak olan Juno daha sonra 14 günlük turlarına başlayacak. Juno bu turlar boyunca zaman zaman Jüpiter yüzeyine 5000 km kadar yaklaşacak; bazense Jüpiter'e Jüpiter'in kendi Europa, Callisto, Io gibi uydularından daha uzak konumlarda bulunacak. İşte Juno'nun yörüngeleri:

İlk iki yörüngesi (The New York Times)
Sonraki yörüngeleri (The New York Times)
Jüpiter'in yapısını, manyetik ve kütleçekim alanını inceleyecek

Juno şu sıralar Jüpiter'in yörüngesine yerleşmiş olsa da ölçüm aletlerinin tümünü hemen açmayacak. Güç tüketimini dengelemek adına önümüzdeki süreçte yavaş yavaş tam olarak işlev hale gelecek olan araçtan ilk önemli bilgileri ve fotoğrafları Jüpiter'e en yakın olduğu zamanlarda, yani önümüzdeki Ağustos ayının sonlarında alacağız.

Görsel anlamdaki bir keşiften daha çok bilimsel anlamda birçok soruya yanıt vereceği düşünülen Juno'nun üzerindeki ölçüm cihazları da yine bu doğrultuda şekillenmiş. Jüpiter'in yapısı, manyetik alanı, kütleçekim alanı gibi kısımları inceleyecek olan araç, gezegenin nasıl oluştuğuna ve atmosferindeki olası su kütlelerine dair ipuçları arayıp hem Jüpiter'in hem de Güneş Sisteminin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacak.

Juno'nun üzerindeki görsel anlamda keşifler yapabilecek tek ekipman ise Malin Space Science Systems Juno için özellikle üretilen 1600 x 1200 piksellik JunoCam isimli bir kamera. JunoCam düşük piksellerde çalışıyor olsa da inanılmaz değerli fotoğraflar yakalayacak.
Jüpiter Güneş Sisteminin sırlarını içerisinde barındıyor

Galileo uzay aracının ardından Jüpiter'in yörüngesine yerleşen ikinci uydu olan Juno, Galileo'dan çok farklı bir yörüngede çok daha gelişmiş teknolojilerle gözlem yapacak. Juno'yla beraber Jüpiter'i olması gerektiği gibi inceleyeceklerini belirten NASA yetkilisi James L. Green de Juno görevinin önemine dikkat çekti.

Güneş'ten sonra oluşan ilk gezegen olduğu tahmin edilen Jüpiter, Güneş Sistemimizin kökenlerini anlama yolunda anahtar bir role sahip. Juno'nun Jüpiter'in atmosferinde su keşfetmesi veya dev gezegenin kayalık bir çekirdeğe sahip olduğunu tespit etmesi halinde hem Jüpiter hem de diğer gezegenler hakkında çok önemli veriler elde etmiş olacağız.

Juno Jüpiter'den yayılan mikrodalgaları ölçerek gezegenin sıcaklığı ve ne kadar su barındırdığını bulmaya çalışacak. Eğer Jüpiter'de çok fazla su bulunursa bu; gezegenin Güneş'ten uzak, soğuk bölgelerde oluştuğunu ve daha sonra Güneş'in yörüngesine yakalandığını gösterecek. Kendi içerisinde adeta bir Güneş gibi hareket eden Jüpiter bakalım hangi sırlarla bizler şaşırtacak.

"Jüpiter'i fethettik"

NASA'nın canlı yayınını sırasında hem Juno'nun yörüngeye yerleşmesinin ardından hem de basın toplantısında Juno görevinin bilim insanlarından fikirler elde etme şansı yakaladık. Araştırmacı ekibinin yaşadığı sevinç ve gurur gözlerden kaçmazken; "NASA yine yaptı!", "Yörüngedeyiz, Jüpiter'i fethettik."sözleri de dikkat çekti.

Bu işin NASA'nın şu ana kadar yaptığı en zor şey olduğunu belirten Juno görevi baş araştırmacısı Scott Bolton ise,"Juno şu anda her şeyin başlangıcına dair sırları arıyor." ifadelerini kullandı. Görevin eğlenceli tarafının şimdi başladığını da ekleyen Bolton'un Jupiter hakkında kullandığı "stereotli gezegen." benzetmesi de dikkat çekenler arasında oldu.

Basın toplantısı sırasında araştırmacılara yöneltilen "Juno'yla beraber cevabını bulacağınızı düşündüğünüz, çok temel, çocuksu bir sorunuz var mı?" sorusuna Scott Bolton,"Tüm hayatım boyunca sorduğum ve şu andan itibaren cevabını bulabileceğimizi düşündüğüm soru şu:'Buraya nasıl geldik?' Bunu öğrenmek istiyorum." şeklinde cevap verdi.

NASA'nın Juno yörüngeye girdikten sonra düzenlediği basın toplantısı:

37 turun ardınan Jüpiter'e doğru intihar dalışı gerçekleştirecek
Önümüzdeki 20 aylık süreçte bilim dünyasını epey bir meşgul edecekmiş gibi görünen Juno, görevini başarıyla tamamladıktan sonra dramatik bir sonla karşılaşacak. 20 Şubet 2018 tarihinde 37 tam turunun ardından Jüpiter atmosferine doğru bir intihar dalışı gerçekleştirecek olan uzay aracı uzun ve verimli bir uzay macerasının sonuna gelmiş olacak.

İşte Juno'nun içinde ölümü bekleyen lego insanlar

Yeryüzü'nden yaklaşık 600 milyon kilometre uzaklıkta dev bir gezegenin yörüngesinde bulunan Juno aynı zamanda bir de legodan mürettebata sahip. Juno'nun içerisinde; Roma tanrısı Jüpiter, Juno ve dev gezegeni ilk kez keşfeden Galileo Galilei'nin legoları bulunuyor.

Not: Juno, Roma mitolojisinde Jüpiter'in karısıdır.
Juno görevi hakkında yaptığımız diğer haberler için alttaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "JUNO YÖRÜNGEDE!: İşte NASA'nın canlı yayını"

Ayrıca Bkz. "Juno'nun konumunu bu uygulamayla canlı takip edin"

Ayrıca Bkz. "Apple'dan NASA'nın Juno görevine özel muhteşem kısa film (VİDEO)"

Ayrıca Bkz. "Jüpiter'in 'Öfkesi': İşte dev gezegenin manyetosferinden gelen sesler"

Ayrıca Bkz. "Jüpiter'in keşfine sayılı günler: İşte Juno uzay aracından ilk fotoğraf"
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Kalzagg 3 yıl en beğenilen
Juno, Yunan mitolojisinde Jüpiter'in karısıdır ve Kratos tecavüz etmiştir.
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Nikomer 3 yıl
Kaç kişi bisikletle saatte 110 km civarına çıkıyor la :D
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olağan_şüpheli 3 yıl
Haber oldukça güzel hazırlanmış. Görseller falan iyi toplanmış. Bu kaliteye devam
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DH Misafiri 3 yıl
youtube.com/...
hırsız var bilin hani.
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korcekmez 3 yıl
Bu yörünge hesabını nasa paylaşmaz dimi.. madem 10 yıllık hesapsa.. ya da parayla filan satıyormudur acaba.
sonuçta az buz bi hesap değil. nokta atışı yapmış resmen.
ayrıca bir tane renkli fotosuna rastlamadım nasanın (mars hariç)
sışarıdan gezegen resmi olarak. neden renkli foto yok. tamam siyah beyaz daha ayrıntılı gösteriri de. başka bi sebebi olmalı hep animasyon photoshop???
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Lene 3 yıl
Yolun Açık olsun "Juno " Sabırsızlıkla senden gelecek Resimleri bekliyorum..Al kurtar çek beni Bu Hayattan :)
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A.F.Y.D 3 yıl
Jüpiter'in resim ve videolarını isterük
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yoksulseytan22 3 yıl
Artık kabak tadı vermeye başladı.
Beyler şöyle haberlerin altında imam-hotiplere giydirmeye çalışmayın. İmam-hotipler rahatsız oluyorlar.



Onlar şuan, taharet alırken makata su kaçınca oruç bozulurmu bozulmazmı gibi bir hayatî konuyu çözmeye çalışıyorlar. Gelecek imam-hotiplerin ellerinde.








Not;nick entry uyumuda yazmayın o da baydı.
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halukalp 3 yıl
ADAMLAR ÇALIŞIYOR ABİ BİZİM Ke-MAL LER İSE G KÜVETİ İLE ÜLKEYİ YAKIP YIKSIN BAŞKA BİLDİKLERİ BİR CACIK YOK.. ALAYINI METRO TURİZM MUAVİNİ NE HAVALE :)))
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Mephalay 3 yıl halukalp
halukalp
ADAMLAR ÇALIŞIYOR ABİ BİZİM Ke-MAL LER İSE G KÜVETİ İLE ÜLKEYİ YAKIP YIKSIN BAŞKA BİLDİKLERİ BİR CACIK YOK.. ALAYINI METRO TURİZM MUAVİNİ NE HAVALE :)))

Bilim forumunda okudugum en anlamli yorum, tepeden tirnaga bilgilendirici . Zekice konumlandirilmis bir mizah unsuru ile beraber okuyucuya mesaji veriyor. Cok guzel. Ozellikle G KÜVETİ ile bahsedilen kısmın G-Force denilen G Kuvvetine gönderme yaparak dokundurması da Bilim forumunun şanına yaraşır bir gönderme olmuş. Buram buram bilgelik akıyor.
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irish 3 yıl
En zor görev demiş adamlar ama sanki rosetta görevi daha zordu gibi geliyor bana...
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Kartal Göz 3 yıl irish
irish

En zor görev demiş adamlar ama sanki rosetta görevi daha zordu gibi geliyor bana...

Aynen, kesinlikle Rosetta görevinin bundan çok daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bir tarafta kütle çekim kuvveti muazzam derecede büyük devasa bir gaz gezegenin yörüngesine girmek, diğer tarafta kütle çekimi neredeyse yok denecek kadar az, kent büyüklüğünde olan bir kaya parçasına iniş yapmak var. Rosetta'nın izlediği yörünge de çok daha zorluydu ayrıca. 10 yıl boyunca izlediği yörüngeyi ve iniş yaptığı kuyruklu yıldızın yörüngesini görünce bir
demişliğim vardır.
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Fenomenon 3 yıl
Bu arada konuya gelecek olursak bu hızlandırma etkisi Ingilizcede "slingshot" yani sapan olarak geçer. Voyager 1-2 de yine Jüpiter ve Satürn'ün kütle çekiminden faydalanılarak hızlandırılmış ve insanoğlunun şimdiye kadar uzaya gönderdiği en hızlı ve en uzağa giden uzay aracı. Bu slingshot etkisi kolay değil, çok çok hassas hesaplama gerektirir. Sonuçta adamlarda o kadar süper-bilgisayar var. Yörüngeyi tam olarak simüle edip o şekilde gönderiyorlar.
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Blasterreal 3 yıl
White Devil
Adamlar o gidişi nasıl hesaplamış? vay be.

Çocuklarımızı imamhatipte okutmaya devam edersek, biz bu işi önümüzdeki 1000 yıl içinde kavrayabiliriz.
2 Yanıt Yanıtla +9
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Fenomenon 3 yıl Blasterreal
Blasterreal
White Devil
Adamlar o gidişi nasıl hesaplamış? vay be.

Çocuklarımızı imamhatipte okutmaya devam edersek, biz bu işi önümüzdeki 1000 yıl içinde kavrayabiliriz.

Su yorumları da bi bitirseniz artık. Sanki Amerikadaki 300 milyon kişi 7/24 uzayla uğraşıyor, araştırma yapıyor, bilimin ilerlemesi için özveri sarf ediyor. Sadece belli bir kısım araştırmacı bilimle uğraşıyor, geri kalan %99.9'un bilime faydası yok kara cahil adamlar, üniversiteye gidenler de dahil. (YouTube veritasium kanalı var, bazı videolarda üni'ye giden gençlere bilimle ilgili soru soruyorlar, lise düzeyindeki soruları bile doğru düzgün bilen sayısı %50'yi geçmiyor)
Ayrıca sen imam hatipe gitmedin de ne oldu prof mu oldun. ( bu arada ben Türkiye'deki iyi üniversiteden mezun olmuş bir mühendisim. Demek ki oruç tutmak okumak için bir engel değil)
2 Yanıt Yanıtla +7
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Schneeflocke 3 yıl Blasterreal
YA GÜZEL KARDEŞİM NE ZAMAN BİR UZAY HABERİ OLSA YA DA TEKNOLOJİK BİR GELİŞME ALTINA SİZİN GİBİ AYDIN İNSANLARIMIZ GELİP HEMEN İMAM HATİP'E LAF ATMAYA BAŞLIYOR.
SANANE BİRADER, İSTEYEN İSTEDİĞİ YERDE OKUR.
ADAM İMAN AŞKIYLA DOLUDUR ORAYI İSTİYORDUR.
SENİN BU YAPTIĞIN TERBİYESİZLİK NE OLUCAK.
HAYIR ONU GEÇTİM LİSE HAYATINDA DÜZ LİSE'DEN TUT HER TİP LİSE'DE ÖĞRENİM GÖRDÜM.
BUNLARDADA BİR BOK YOK EMİN OL.
İMAM HATİPLERDE PROBLEM DEGİL, ÜLKENİN KÜLTÜRÜNDE PROBLEM VAR.
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Kartal Göz 3 yıl LKLC
Şubat yerine Şubet yazmışsınız.



Konuya gelirsek Jüpiter'in atmosferine yakın serbest düşüşlerden yeni fotoğrafları merakla bekliyorum Tabi yeni bilgileri de. Ancak fotoğraflar konusunda Plüton'daki gibi hayalkırıklığına uğrayacağım gibime geliyor. Bir fotoğraf bizi kesmez. Onu da muhtemelen aylar sonra gönderecekler. Heyecanı kalmıyor.

Haberde Juno'nun izlediği yörüngesinden bahsedilirken sanki bir terslik olmuş da sonradan işler yoluna girmiş gibi bir algı oluşturulmuş. Yani bilmeyen insan böyle düşünür. O yörünge hesabı çoktan yapılmış ve o şekilde tasarlanmıştır. Roketlerin doğrudan Jüpiter'e ulaştıramayacağını bildikleri için Dünya üzerinden sapanlama yapmışlar. O aracın kazara Jüpiter'e ulaşma gibi bir olasılığı yok. Ayrıca ESA'nın 2004'te gönderip 2014'te hedefine varan Rosetta adlı uzay aracını 67P/Churyumov–Gerasimenko kuyruklu yıldızına indirdiği Philae adlı sondasının izlediği yörünge düşünüldüğünde Juno'nunki çok basit kalıyor. 10 yıllık bir yörünge hesabı yapmışlar dile kolay.
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White Devil 3 yıl
Adamlar o gidişi nasıl hesaplamış? vay be.
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OverClocK1ng 3 yıl
Nikomer
Kaç kişi bisikletle saatte 110 km civarına çıkıyor la :D

Yemin ediyorum, onu yazmak için aşağı kaydırdım sayfayı.
70 Mph = 112 Km ve Bisiklet !
O nasıl bir bisiklet. İnternet'te arattığın zaman bile en fazla yapan normal insanlar 45-65 arası yapmışlar. Dünya Hız rekorunu yapanları saymıyorum. Araba için 160 Km yazdığınıza göre, bisiklet de her halde en sıradan bir bisiklet olmalı. O da 45-50 yapar anca.
100 Mph = 160.9 Km ve ARABA !
Yok artık. Bugün git, yeni bir araba al. En vasat, sıradan bir marka olsun. Yine de 160 dan fazla yapar.
Bisikletin hızını yazarken Yarış Bisikletinin hızını yazan, Arabayı yazarken de Bugatti Chiron'u yazsın o zaman.
Piyasadaki 125-150 cc motosikletlerin çoğu en fazla 100 yaparken.
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EddyCue 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Nikomer
Kaç kişi bisikletle saatte 110 km civarına çıkıyor la :D


Yemin ediyorum, onu yazmak için aşağı kaydırdım sayfayı.

70 Mph = 112 Km ve Bisiklet !
O nasıl bir bisiklet. İnternet'te arattığın zaman bile en fazla yapan normal insanlar 45-65 arası yapmışlar. Dünya Hız rekorunu yapanları saymıyorum. Araba için 160 Km yazdığınıza göre, bisiklet de her halde en sıradan bir bisiklet olmalı. O da 45-50 yapar anca.

100 Mph = 160.9 Km ve ARABA !
Yok artık. Bugün git, yeni bir araba al. En vasat, sıradan bir marka olsun. Yine de 160 dan fazla yapar.

Bisikletin hızını yazarken Yarış Bisikletinin hızını yazan, Arabayı yazarken de Bugatti Chiron'u yazsın o zaman.

Piyasadaki 125-150 cc motosikletlerin çoğu en fazla 100 yaparken.

jupiter projesindeki tum bilinmeyen denklemleri cozdun dayi. nasa seninle iftihar ediyor.
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