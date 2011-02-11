İşte LG'nin Optimus 3D için hazırladığı reklamlardan birisi; artık telefon açık ve net

Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanarak çıkış yakalayan Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın uzun süredir üzerinde konuşulan ve her geçen gün hakkında yeni bir video yayınlanan akıllı telefonu Optimus 3D'nin reklamlarından birisi ortaya çıktı.
Yayınlanan reklamla beraber LG Optimus 3D'nin tüm tasarım detaylarını nihayet görme şansına ulaşmış olduk. Gözlüksüz izlenebilen 3D dokunmatik ekranıyla (4.3 inç boyutlarında ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde olacağı düşünülmekte) ve çift objektifiyle kullanıcılara gerçek anlamda 3D deneyimi vaad eden telefonda Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, çift çekirdekli işlemci, Wi-Fi bağlantısı, DLNA, HDMI portu ve 3.5 mm jak girişi gibi özellikler beklenenler arasında. Yeni telefon, Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıkacak.
LG Optimus 3D reklamı
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Cihaz mükemmel.
Telefon
iphone 4 ve Samsung galaxs s2 ile kıyasladığımızda açık ara önde.
Ekranına diyecek yok. 3D filmleri videoları oyunları açıp gösteriyor.
Çektiğiniz resim ve videoları 3d olarakta çekebiliyorsunuz.
Alan pişman olmaz iphone 4 samsung galaxs s2 bunun yanında hiç bişey ;)
Bir de reklam çok yanıltıcı olmuş. Çünkü gözlüksüz 3D teknolojisi öne doğru değil geriye doğru derinlik hissi verir. En azından 2011 itibariyle böyle.
LG den yapılan açıklama ile cihazın Türkiye pazarına sürülmesi iptal edildi. Önceden Nisan da çıkacak denilmişti ama son vaziyet böyle işte.
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