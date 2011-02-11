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İşte LG'nin Optimus 3D için hazırladığı reklamlardan birisi; artık telefon açık ve net

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
39,8b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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İşte LG'nin Optimus 3D için hazırladığı reklamlardan birisi; artık telefon açık ve net
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İşte LG'nin Optimus 3D için hazırladığı reklamlardan birisi; artık telefon açık ve net
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanarak çıkış yakalayan Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın uzun süredir üzerinde konuşulan ve her geçen gün hakkında yeni bir video yayınlanan akıllı telefonu Optimus 3D'nin reklamlarından birisi ortaya çıktı.

Yayınlanan reklamla beraber LG Optimus 3D'nin tüm tasarım detaylarını nihayet görme şansına ulaşmış olduk. Gözlüksüz izlenebilen 3D dokunmatik ekranıyla (4.3 inç boyutlarında ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde olacağı düşünülmekte) ve çift objektifiyle kullanıcılara gerçek anlamda 3D deneyimi vaad eden telefonda Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, çift çekirdekli işlemci, Wi-Fi bağlantısı, DLNA, HDMI portu ve 3.5 mm jak girişi gibi özellikler beklenenler arasında. Yeni telefon, Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıkacak.

LG Optimus 3D reklamı


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kirmizibulten 8 yıl en beğenilen
bu ne boyle duru sabun reklami gibi.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar telefonu bugün aldım ve kullanıyorum.
Cihaz mükemmel.
Telefon
iphone 4 ve Samsung galaxs s2 ile kıyasladığımızda açık ara önde.
Ekranına diyecek yok. 3D filmleri videoları oyunları açıp gösteriyor.
Çektiğiniz resim ve videoları 3d olarakta çekebiliyorsunuz.
Alan pişman olmaz iphone 4 samsung galaxs s2 bunun yanında hiç bişey ;)
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DH Misafiri 7 yıl
ewt reklam filmi kötü olmuş bu konuda hem fikirim herkesle ama cihazın çok başarılı olacağına inanıyorum kağıt üzerinde nokia nın tüm telefonlarını ezer geçer ve açıkçası n8 fiyaskosundan sonra lg yi nokia ya binkez tercih ederim bence optimus 2x gelmeyebilir türkiyeye ama bu ürün gelir diye düşünüyorum çift kamera 3d ekran derken baya sükse yapar eğer gelirse kesinlikle tercihlerimin arasında olacak
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefona milet alısamaz cok acele etiler biraz daha beklesinler
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freestyler7 8 yıl
Ancak bu kadar saçma bir reklam filmi çekilebilirdi heledi ilk 3D cep telefonu için :)
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ogi_can 8 yıl
bu telefonun tek eksisi reklamlarından 3B olayını anlayamayacak olmamız. Abi gözlüksüz 3D tamamda bizim ekranlar 2D göremiyoruz ki nasıl bişey :D
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ozkan_tpc 8 yıl
Kusura bakmayın da 3D olayı gerçekten de reklamdaki gibi ahım şahım birşey değil. Hatta bana sadece ismi 3D geliyor, 2D den fazla bi farkı yok. Reklama kanıp telefonu alanlar yada almayı hayal edenler gerçekle karşılaşınca büyük hüsrana uğrarlar. Çok 3D fuarına gittim ordan biliyorum. Dev ekran 3D tv lerde az biraz birşeyler farkedilirken 4 inçlik ekranda neyin 3d'si? Daha çok gelişmesi gerek.
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cyberclops 8 yıl
Reklam gerçekten kötü. Kim elinde telefonla spor yaparki. Dengesini kaybertse gitti telefon. Belki kırılan telefonların yerine yenisini satıp telefon satışını arttırmak istiyorlardır.

Bir de reklam çok yanıltıcı olmuş. Çünkü gözlüksüz 3D teknolojisi öne doğru değil geriye doğru derinlik hissi verir. En azından 2011 itibariyle böyle.
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BlessedSoul 8 yıl
Reklam kötü fakat alet iyi. :) Türkiye'ye getirmezlerse başka yoldan temin edilir.
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bozcan 8 yıl
Türkiye ye gelmicekse haber yapmayın !! :(((
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berkaylive 8 yıl
LG derin ve sessizden elegeçiryor piyasayı
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DH Misafiri 8 yıl
Telefon reklamı mı kız reklamı mı anlamadım telefondan çok kızı göstermişler yada benim dikkatim kıza gitti :D
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bozcan 8 yıl
Optimus 2x nisan sonunda geliyormuş diye okumuştum bir yerde (bu forumda)
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lazloo 8 yıl

bozcan61

Optimus 2x nisan sonunda geliyormuş diye okumuştum bir yerde (bu forumda)

LG den yapılan açıklama ile cihazın Türkiye pazarına sürülmesi iptal edildi. Önceden Nisan da çıkacak denilmişti ama son vaziyet böyle işte.
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