İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic!

Oyun dünyası, Nintendo’nun NX kod adlı yeni nesil oyun konsolunu merakla beklerken, firma bir sürpriz yaparak emektar Nintendo Entertainment System (NES) konsolunu raftan indirdi. Yeni konsol, oyunculara nostalji yaşatacak.

NES Classic olarak pazarlanan yeni konsol, biraz daha minyatür tarzda hazırlanmış ve mükemmel bir kopya olduğu belirtiliyor. 1985 yılındaki konsolun tüm ayrıntılarını yansıtan NES Classic, elbette modern çağa ayak uydurmayı da ihmal etmemiş. Konsolu HDMI üzerinden harici ekranlara bağlayabiliyorsunuz.

Orijinal kontrolcünün de bir kopyasını barındıran konsol, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong ve Kirby's Adventure gibi efsane oyunları da paketin içerisine dahil ediyor. Kullanıcılar ister ikinci bir kontrolcü satın alabiliyor, isterse eğer uzun yıllar saklamışsa klasik kontrolcülerini de kullanabiliyor.

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Konsol herhangi bir çevrimiçi bağlantıya imkan tanımazken, oyun kayıtlarını konsol üzerinde tutmak mümkün. 11 Kasım itibariyle piyasaya çıkacak olan ürün, 60$ fiyat etiketine sahip. Kontrolcü ise 10$ seviyesinde. Kutu içerisinde yer alacak oyunlar da şöyle sıralanıyor:

Balloon Fight

Bubble Bobble

Castlevania

Castlevania II: Simon's Quest

Donkey Kong

DonkeyKong Jr.

Double Dragon II: The Revenge

Dr. Mario

Excitebike

Final Fantasy

Galaga

Ghosts N' Goblins

Gradius

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby's Adventure

Mario Bros.

Mega Man 2

Metroid

Ninja Gaiden

Pac-Man

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

StarTropics

Super C

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link