İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic!

Oyun dünyası, Nintendo’nun NX kod adlı yeni nesil oyun konsolunu merakla beklerken, firma bir sürpriz yaparak emektar Nintendo Entertainment System (NES) konsolunu raftan indirdi. Yeni konsol, oyunculara nostalji yaşatacak.
NES Classic olarak pazarlanan yeni konsol, biraz daha minyatür tarzda hazırlanmış ve mükemmel bir kopya olduğu belirtiliyor. 1985 yılındaki konsolun tüm ayrıntılarını yansıtan NES Classic, elbette modern çağa ayak uydurmayı da ihmal etmemiş. Konsolu HDMI üzerinden harici ekranlara bağlayabiliyorsunuz.
Orijinal kontrolcünün de bir kopyasını barındıran konsol, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong ve Kirby's Adventure gibi efsane oyunları da paketin içerisine dahil ediyor. Kullanıcılar ister ikinci bir kontrolcü satın alabiliyor, isterse eğer uzun yıllar saklamışsa klasik kontrolcülerini de kullanabiliyor.Ayrıca Bkz. "LeapDroid en hızlı Android emülatörü olduğu iddiasında"
Konsol herhangi bir çevrimiçi bağlantıya imkan tanımazken, oyun kayıtlarını konsol üzerinde tutmak mümkün. 11 Kasım itibariyle piyasaya çıkacak olan ürün, 60$ fiyat etiketine sahip. Kontrolcü ise 10$ seviyesinde. Kutu içerisinde yer alacak oyunlar da şöyle sıralanıyor:
http://www.polygon.com/2016/7/14/12187280/nintendo-nes-classic-console Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen NES sahibi değilsin anlamassın. yaşını bilmemde ben 92 yılından beri sahibiyim kutusunda saklıyorum arada çıkarıp oynuyorum. bunlar tarif yada taklit edilecek şeyler değil.