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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic!

Oyun dünyası, Nintendo’nun NX kod adlı yeni nesil oyun konsolunu merakla beklerken, firma bir sürpriz yaparak emektar Nintendo Entertainment System (NES) konsolunu raftan indirdi.
2 yıl
7,5b
1
18
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyası, Nintendo’nun NX kod adlı yeni nesil oyun konsolunu merakla beklerken, firma bir sürpriz yaparak emektar Nintendo Entertainment System (NES) konsolunu raftan indirdi. Yeni konsol, oyunculara nostalji yaşatacak.

NES Classic olarak pazarlanan yeni konsol, biraz daha minyatür tarzda hazırlanmış ve mükemmel bir kopya olduğu belirtiliyor. 1985 yılındaki konsolun tüm ayrıntılarını yansıtan NES Classic, elbette modern çağa ayak uydurmayı da ihmal etmemiş. Konsolu HDMI üzerinden harici ekranlara bağlayabiliyorsunuz.

Orijinal kontrolcünün de bir kopyasını barındıran konsol, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong ve Kirby's Adventure gibi efsane oyunları da paketin içerisine dahil ediyor. Kullanıcılar ister ikinci bir kontrolcü satın alabiliyor, isterse eğer uzun yıllar saklamışsa klasik kontrolcülerini de kullanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "LeapDroid en hızlı Android emülatörü olduğu iddiasında"

Konsol herhangi bir çevrimiçi bağlantıya imkan tanımazken, oyun kayıtlarını konsol üzerinde tutmak mümkün. 11 Kasım itibariyle piyasaya çıkacak olan ürün, 60$ fiyat etiketine sahip. Kontrolcü ise 10$ seviyesinde. Kutu içerisinde yer alacak oyunlar da şöyle sıralanıyor:

Balloon Fight
Bubble Bobble
Castlevania
Castlevania II: Simon's Quest
Donkey Kong
DonkeyKong Jr.
Double Dragon II: The Revenge
Dr. Mario
Excitebike
Final Fantasy
Galaga
Ghosts N' Goblins
Gradius
Ice Climber
Kid Icarus
Kirby's Adventure
Mario Bros.
Mega Man 2
Metroid
Ninja Gaiden
Pac-Man
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
StarTropics
Super C
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Tecmo Bowl
The Legend of Zelda
Zelda II: The Adventure of Link
 

http://www.polygon.com/2016/7/14/12187280/nintendo-nes-classic-console Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Doom II 2 yıl en beğenilen
Üzerindeki MOS Technology'nin 6502 cpusu ile ne oyunlar oynadık ne güzel zamanlar geçirdik üstelik bu cpu 1.79 mhz hızında çalışıyordu yani şimdiki işlemcilerin saat hızı, transistör sayısı hız bakımından yüz binlerce kat daha gerisindeydi ancak biz şimdiki çoğu grafik kasmış anlamsız yapımlardan daha iyi oyunlar oynadık o zamanın kısıtlı imkanlarıyla eldeki donanımı en iyi şekilde değerlendiren yazılımcılar yapımcılar olduüunca güzel işler ortaya koydu, bugünlerin oyunlarına karşı o günleri tercih ediyorum bence bu replika Harika bir haber zaten retro oyun ve konsol hastasıyım umarım eski kartuşlarıda destekler oynarız.
Üzerindeki MOS Technology'nin 6502 cpusu ile ne oyunlar oynadık ne güzel zamanlar geçirdik üstelik bu cpu 1.79 mhz hızında çalışıyordu yani şimdiki işlemcileri...
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Yanıtla +23
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hunt_etehen 2 yıl
redoracle
Nostalji yaşamak için güzel olmuş ama zaten emulatörlerle pcyi geçtim telefonlarda bile rahatça oynanabiliyor.

Sen NES sahibi değilsin anlamassın. yaşını bilmemde ben 92 yılından beri sahibiyim kutusunda saklıyorum arada çıkarıp oynuyorum. bunlar tarif yada taklit edilecek şeyler değil.
redoracleNostalji yaşamak için güzel olmuş ama zaten emulatörlerle pcyi geçtim telefonlarda bile rahatça oynanabiliyor.Sen NES sahibi...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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delio 2 yıl
Raftan indirmek deyimi artık satılmayacak anlamında kullanılır. Cümleyi "konsolu raflarda yerini aldı" şeklinde bitirirseniz anlatım bozukluğu yapmamış olursunuz.
Raftan indirmek deyimi artık satılmayacak anlamında kullanılır. Cümleyi "konsolu raflarda yerini aldı" şeklinde bitirirseniz anlatım bozukluğu yapmamış olursunu...
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delio 2 yıl
Raftan indirmek deyimi artık satılmayacak anlamında kullanılır. Cümleyi "konsolu raflarda yerini aldı" şeklinde bitirirseniz anlatım bozukluğu yapmamış olursunuz.
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tural.i 2 yıl
tank 1990 varsa direkt geçerim siparişi, artık nerden bulunursa amazon mamazon
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Redunay 2 yıl
He he alırsınız. Muhtemelen sınırlı sayıda üretilecek ve kolleksiyonerler kapacak hepsini. Bir kısmıda Ebay de falan fahiş fiyatlara satılacak.
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Patren 2 yıl
oyunlar 4k 60 fps de çalışcakmış :) gameboy pokemon oyunlarıda olsaydı bari
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*siteci* 2 yıl
Çok tatlı gözüküyor
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BekirTemel 2 yıl
iyiki pokemon ile 7 milyar dolar değere çıktılar, hemen bir konsolumsu atılımlar falan.
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ScottishJR 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
iyiki pokemon ile 7 milyar dolar değere çıktılar, hemen bir konsolumsu atılımlar falan.


7.5 billion $ falan degere cikmadilar.sadece 2 gunde 7.5 billion $ kazandilar.bilio bilmeden yorum yapma.zaten Nintendo 40 billion $'lik bir company.
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FRAPS_TR 2 yıl

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alito 2 yıl
Türkiye'ye gelse almak isterdim. Umarım öyle bir imkan doğar.
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Doom II 2 yıl en beğenilen
Üzerindeki MOS Technology'nin 6502 cpusu ile ne oyunlar oynadık ne güzel zamanlar geçirdik üstelik bu cpu 1.79 mhz hızında çalışıyordu yani şimdiki işlemcilerin saat hızı, transistör sayısı hız bakımından yüz binlerce kat daha gerisindeydi ancak biz şimdiki çoğu grafik kasmış anlamsız yapımlardan daha iyi oyunlar oynadık o zamanın kısıtlı imkanlarıyla eldeki donanımı en iyi şekilde değerlendiren yazılımcılar yapımcılar olduüunca güzel işler ortaya koydu, bugünlerin oyunlarına karşı o günleri tercih ediyorum bence bu replika Harika bir haber zaten retro oyun ve konsol hastasıyım umarım eski kartuşlarıda destekler oynarız.
Yanıtla +23
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hunt_etehen 2 yıl
redoracle
Nostalji yaşamak için güzel olmuş ama zaten emulatörlerle pcyi geçtim telefonlarda bile rahatça oynanabiliyor.

Sen NES sahibi değilsin anlamassın. yaşını bilmemde ben 92 yılından beri sahibiyim kutusunda saklıyorum arada çıkarıp oynuyorum. bunlar tarif yada taklit edilecek şeyler değil.
2 Yanıt Yanıtla +22
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redoracle 2 yıl hunt_etehen
O alet benimde elimden geçti merak etme,şimdiki konsollardan daha çok severim çünkü direkt kartuşu takıp oynamaya başlıyabiliyorsunuz ama emulatörlerle zaten oynuyorum hala o oyunları ben arada,hemde xbox 360 gibi kaliteli bir gamepad ile o yüzden nostalji için güzel zaten.

Sadece nes değil,mega drive filanda oynardım şimdiki oyunlardan daha zevkliydi,tak oyna update,yama,kasma yoktu,hala emulatörlerle oynarım arada.

Hdmı bağlantısı ile yeni monitörlere bağlayıp oynamak güzel olmuş ayrıca.
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Fenomenon 2 yıl hunt_etehen
hunt_etehen
redoracle
Nostalji yaşamak için güzel olmuş ama zaten emulatörlerle pcyi geçtim telefonlarda bile rahatça oynanabiliyor.

Sen NES sahibi değilsin anlamassın. yaşını bilmemde ben 92 yılından beri sahibiyim kutusunda saklıyorum arada çıkarıp oynuyorum. bunlar tarif yada taklit edilecek şeyler değil.

Beni çocukluğum ateri oynamakla geçti. Ama bişeye haddinden fazla değer vermek onu daha değerli yapmaz. PC'de telefonda emulatör var. Hadi onu geçtim 30-40 liraya çakma ateri alınıyor sıfır kutusunda. Orijinal alıp napıcam? aşırı gereksiz ve lüzumsuz.
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