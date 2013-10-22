İşte Nokia'nın 6-inç ekranlı ve Snapdragon 800 işlemcili amiral gemisi: Lumia 1520

Nokia, bugün Abu Dhabi'de düzenlediği Nokia World etkinliği çerçevesinde Lumia 1520 modelini tanıtarak phablet pazarına en sonunda giriş yaptı. Teknik özellikler dikkate alındığında Lumia 1520'nin, Android işletim sistemli modellerin egemenliği altındaki phablet pazarına farklı bir soluk getirmesi bekleniyor.

Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak 162.8 mm uzunluğunda, 85.4 mm genişliğinde, 8.7 mm kalınlığında ve 209 gram ağırlığında tasarlanan Lumia 1520, Lumia ailesiyle aynı tasarım çizgilerini taşıyor. Gövdesinde polikarbonat malzemenin kullanıldığı akıllı telefon, 6-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif SuperClear IPS ekranıyla ön plana çıkıyor. Darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 2 ile güçlendirilen ekran, 600-nit parlaklık seviyesi sunuyor.

2.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 platformunun, Adreno 330 grafik işlem biriminin ve 2 GB RAM'in güç verdiği Lumia 1520, 32 GB dahili depolama alanına ve microSD kart girişine sahip. Akıllı telefonun ön yüzüne 1280 x 960 piksel çözünürlüğünde, arka yüzüne ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Ana kamera, 26 mm f/2.4 Carl Zeiss objektifiyle, 1/2.5-inç'lik BSI sensörüyle ve çift LED flaşıyla dikkat çekiyor. Akıllı telefonun ön yüzüne ve arka yüzüne ikişer adet mikrofon konumlandırılmış. Bu mikrofonlar konuşma esnasında arka plandaki gürültüyü engellerken, video kaydı esnasında çevresel ses efekti oluşturuyor.

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, GPS / GLONASS ve NFC gibi teknolojileri bünyesinde barındıran Lumia 1520'nin batarya kapasitesi ise 3.400 mAh. Nokia'ya göre bu batarya 768 saate varan bekleme süresi, 27.4 saate varan konuşma süresi, 124 saate varan müzik dinleme süresi, 10.8 saate varan video izleme süresi ve 13.6 saate varan internette gezinme süresi vadediyor.

Nokia Lumia 1520'nin, 2013 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren, vergiler ve kar payları hariç 749$'dan satılması bekleniyor.

http://conversations.nokia.com/2013/10/22/standing-tall-the-nokia-lumia-1520-and-lumia-1320/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NokiaConversations-Posts+%28Nokia+Conversations+-+Posts%29