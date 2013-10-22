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İşte Nokia'nın 6-inç ekranlı ve Snapdragon 800 işlemcili amiral gemisi: Lumia 1520

5 yıl
25,3b
1
2293
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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İşte Nokia'nın 6-inç ekranlı ve Snapdragon 800 işlemcili amiral gemisi: Lumia 1520
Nokia, bugün Abu Dhabi'de düzenlediği Nokia World etkinliği çerçevesinde Lumia 1520 modelini tanıtarak phablet pazarına en sonunda giriş yaptı. Teknik özellikler dikkate alındığında Lumia 1520'nin, Android işletim sistemli modellerin egemenliği altındaki phablet pazarına farklı bir soluk getirmesi bekleniyor.
Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak 162.8 mm uzunluğunda, 85.4 mm genişliğinde, 8.7 mm kalınlığında ve 209 gram ağırlığında tasarlanan Lumia 1520, Lumia ailesiyle aynı tasarım çizgilerini taşıyor. Gövdesinde polikarbonat malzemenin kullanıldığı akıllı telefon, 6-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif SuperClear IPS ekranıyla ön plana çıkıyor. Darbe ve çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 2 ile güçlendirilen ekran, 600-nit parlaklık seviyesi sunuyor.
2.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 platformunun, Adreno 330 grafik işlem biriminin ve 2 GB RAM'in güç verdiği Lumia 1520, 32 GB dahili depolama alanına ve microSD kart girişine sahip. Akıllı telefonun ön yüzüne 1280 x 960 piksel çözünürlüğünde, arka yüzüne ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Ana kamera, 26 mm f/2.4 Carl Zeiss objektifiyle, 1/2.5-inç'lik BSI sensörüyle ve çift LED flaşıyla dikkat çekiyor. Akıllı telefonun ön yüzüne ve arka yüzüne ikişer adet mikrofon konumlandırılmış. Bu mikrofonlar konuşma esnasında arka plandaki gürültüyü engellerken, video kaydı esnasında çevresel ses efekti oluşturuyor.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, GPS / GLONASS ve NFC gibi teknolojileri bünyesinde barındıran Lumia 1520'nin batarya kapasitesi ise 3.400 mAh. Nokia'ya göre bu batarya 768 saate varan bekleme süresi, 27.4 saate varan konuşma süresi, 124 saate varan müzik dinleme süresi, 10.8 saate varan video izleme süresi ve 13.6 saate varan internette gezinme süresi vadediyor.
Nokia Lumia 1520'nin, 2013 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren, vergiler ve kar payları hariç 749$'dan satılması bekleniyor.
İşte Nokia'nın 6-inç ekranlı ve Snapdragon 800 işlemcili amiral gemisi: Lumia 1520

http://conversations.nokia.com/2013/10/22/standing-tall-the-nokia-lumia-1520-and-lumia-1320/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NokiaConversations-Posts+%28Nokia+Conversations+-+Posts%29 Yorum Yaz
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gerigelenadam 5 yıl
Kılıfla korumaya almak lazım
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5 yıl gerigelenadam
gerigelenadam

Kılıfla korumaya almak lazım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu telefon 1520 değil ama bu hale gelirse....
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orktas 5 yıl
Buyrun buradan takip edebilirsiniz kullanıcı kulübü mobile.donanimhaber.com/...
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gerigelenadam 5 yıl
Arkadaşlar bu başlığı takip halindeyim... en başından beri tüm mesajları okumuşumdur.
htc one kullanıcısıyım teknolojiye açığım ama taraftar değilim senin telin benim teli yener gibi salak saçma muhabbetlere gelemem.Bir trabzonlu olarak kahrolsun fener kupa trabzona havasında da değilim kendime göre yaptığım bir değerlendirmeyi biraz önce htc one başlığında paylaştım orada hafiften nokiaya değdirdiğim için o mesajı aşağıya copy paste yapıyorum iyi okumalar.

İphone kullandığım yıllarda...
İlk iphoneden başladım ben kullanmaya 2007 (parantez yemin ederim hala o cihazı özlüyorum) düşünün ki aldığımda app store yoktu ... Bilen bilir neyse... Zaten ona sonny erricsson geniş dokunmatikten geçmiştim ki onuda bilen bilir açılır kapak dokunmatik olanı. Neyse yıllar la beraber ( çok eskiye gitmeyeceğim flip kapak ericssona fransız sageme ya da bizden aselsana) geçen parantez içindekilerin hepsini kullandım hatta çok kişi bilmez motorolaya sim kartı kredi kartını bankamatiğe sokar gibide soktuk... Ehhehehe neyse bu kadar kendini beğenmişlik ve görmemişlikten sonra insanın mobilite için söyleyecekleride oluyor.

Şimdi geçenlerde başka bir başlıkta üstünkörü bahsettiğim hayalimdeki teli açıklayayım

Nokia 1520 ekranı ve renkleri (ekran boyutu dahil)

Samsung galaxy s5 donanımı (sadece donanım ( s5 çıksa dahi note 3 alınır o başka ) ) bir parantez daha ( kore aklı dünyanın güney koreden geri kalan aklından daha farklı çalışıyor yoksa bu donanımla tüm firmaların eline süpürge verirdi) başka parantez ( komplo teorisi kuruyorum bu parantezde apple aslında samsungunmuş falan) gülücük... Parantez kapa )

Htc one tasarımı ve androiddeki stabilitesi (tasarım olarak ilk iphoneden daha iyi ( ikisini kullanmayan yorum yapmasın) birde androiddeki en sağlam rom sense )

İphone 5s (ios stabilitesi ( evet sense yakın biliyorum ) birde taklitleri gelmeye başladı (htc one max i geçiyorum bence şaka olarak koymuşlar) gerçek parmak izi okuyucusu...

Son söz olarak

Kamerasından dolayı bir ara parçalamak istediğim bu telefon şu mesajı yazdığım dakika olarak fiyat performans tasarım stabilite olarak en iyisi. ( bunu başka android cihazlar da kullanan bir insan olarak söylüyorum)


Vicdanım elvermedi edit olarak sunmak istedim

Fiyat performans için general mobile ı inceleyin kesinlikle inceleyin takip ettiğim kadarıyla orada canla başla çalışan insanlar var ve ülkemize güzel şeyler sunuyorlar.


Son edit:

Gerçekten yukarıda nokiadan bahsederken içim sızladı...

Benim ya da bizim nokiaya verdiğimiz değerin yüzde onunu nokia ülkemize vermedi.
Yıllar önce apple ın yaptığını yapıyor şu an nokia hemde tam dirildiği anda. Apple ın mobilde gelişince bizi farketmesi gibi nokia da gerileyince bizi unuttu.
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Surfacefr 5 yıl
benimde iphone hayatim iphone 2G ile basladi ve sirasiyla iphone3, 3G ,4 artik iphoneden baska telefon kulanamam diyordum kendi kendime . 4 cihazimi ipad ile takas etigimde evimde esimin daha once kulandigi HTC Incredible S i kullandim bir sure ve bana androidi sevdiren cihaz bu oldu daha sonra iphone 4S ve note2 en son olarakta nokia1520, 1520 ile duydugum his iphone 2G ile duydugum adamlar yapmis hisiyle birebir ayni.
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Guest-1BAA53B3C 5 yıl gerigelenadam
gerigelenadam
Arkadaşlar bu başlığı takip halindeyim... en başından beri tüm mesajları okumuşumdur.
htc one kullanıcısıyım teknolojiye açığım ama taraftar değilim senin telin benim teli yener gibi salak saçma muhabbetlere gelemem.Bir trabzonlu olarak kahrolsun fener kupa trabzona havasında da değilim kendime göre yaptığım bir değerlendirmeyi biraz önce htc one başlığında paylaştım orada hafiften nokiaya değdirdiğim için o mesajı aşağıya copy paste yapıyorum iyi okumalar.

İphone kullandığım yıllarda...
İlk iphoneden başladım ben kullanmaya 2007 (parantez yemin ederim hala o cihazı özlüyorum) düşünün ki aldığımda app store yoktu ... Bilen bilir neyse... Zaten ona sonny erricsson geniş dokunmatikten geçmiştim ki onuda bilen bilir açılır kapak dokunmatik olanı. Neyse yıllar la beraber ( çok eskiye gitmeyeceğim flip kapak ericssona fransız sageme ya da bizden aselsana) geçen parantez içindekilerin hepsini kullandım hatta çok kişi bilmez motorolaya sim kartı kredi kartını bankamatiğe sokar gibide soktuk... Ehhehehe neyse bu kadar kendini beğenmişlik ve görmemişlikten sonra insanın mobilite için söyleyecekleride oluyor.

Şimdi geçenlerde başka bir başlıkta üstünkörü bahsettiğim hayalimdeki teli açıklayayım

Nokia 1520 ekranı ve renkleri (ekran boyutu dahil)

Samsung galaxy s5 donanımı (sadece donanım ( s5 çıksa dahi note 3 alınır o başka ) ) bir parantez daha ( kore aklı dünyanın güney koreden geri kalan aklından daha farklı çalışıyor yoksa bu donanımla tüm firmaların eline süpürge verirdi) başka parantez ( komplo teorisi kuruyorum bu parantezde apple aslında samsungunmuş falan) gülücük... Parantez kapa )

Htc one tasarımı ve androiddeki stabilitesi (tasarım olarak ilk iphoneden daha iyi ( ikisini kullanmayan yorum yapmasın) birde androiddeki en sağlam rom sense )

İphone 5s (ios stabilitesi ( evet sense yakın biliyorum ) birde taklitleri gelmeye başladı (htc one max i geçiyorum bence şaka olarak koymuşlar) gerçek parmak izi okuyucusu...

Son söz olarak

Kamerasından dolayı bir ara parçalamak istediğim bu telefon şu mesajı yazdığım dakika olarak fiyat performans tasarım stabilite olarak en iyisi. ( bunu başka android cihazlar da kullanan bir insan olarak söylüyorum)


Vicdanım elvermedi edit olarak sunmak istedim

Fiyat performans için general mobile ı inceleyin kesinlikle inceleyin takip ettiğim kadarıyla orada canla başla çalışan insanlar var ve ülkemize güzel şeyler sunuyorlar.


Son edit:

Gerçekten yukarıda nokiadan bahsederken içim sızladı...

Benim ya da bizim nokiaya verdiğimiz değerin yüzde onunu nokia ülkemize vermedi.
Yıllar önce apple ın yaptığını yapıyor şu an nokia hemde tam dirildiği anda. Apple ın mobilde gelişince bizi farketmesi gibi nokia da gerileyince bizi unuttu.


Dostum bunu okuyacak kadar da issiz değiliz neden destan yaziyorsun burada?
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EgeKarasoy 5 yıl
Ekrana iki kere tiklayip acma ve nfc kaparsaniz farki hissedeceksiniz bataryadaki
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orktas 5 yıl
Ya diyorum ki kullanıcı sayımız az ama kullanıcı kulübü açalım içinizden açmak isteyen var mı yoksa ben açabilirim ama hafta sonu ancak pcden düzenleme yapmak gerekli telefondan zor olur.
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Sherlock Domates 5 yıl
ben mi abarttım bilmiyorum ama bunu görünce galaxy note sevdam bitti. Direk bunu alırım alabilecek olsam.
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otosinan 5 yıl orktas
orktas

Ya diyorum ki kullanıcı sayımız az ama kullanıcı kulübü açalım içinizden açmak isteyen var mı yoksa ben açabilirim ama hafta sonu ancak pcden düzenleme yapmak gerekli telefondan zor olur.

Katılıyorum kardeşim.Bazı arkadaşlar hakketten bilinçli tüketici ve bu işin tekniğini yakından takip ediyorlar. Benimde merakım ve araştırmam var microsoft-nokia firmalarına. Gündemi takip etmeye çalışıyorum. Bu işe ilgi ve alakası olan arkadaşlar öncü olursa diğerlerinede faydalı olur diye düşünüyorum.
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5 yıl orktas
orktas

Ya diyorum ki kullanıcı sayımız az ama kullanıcı kulübü açalım içinizden açmak isteyen var mı yoksa ben açabilirim ama hafta sonu ancak pcden düzenleme yapmak gerekli telefondan zor olur.

Ben deniyorum açmayı ama zor olacak gibi, istersen sen aç
daha önce yapmadım.

forum.donanimhaber.com/...
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polater 5 yıl
Dostum yakınlık sensoru değil. Şimdi telefonu kulağımızdan çekince ekran aydınlanıyor ve arama ekranına geri dönüyor. Haraket ettirmesende oluyor. Işık sensorunu elinle aç kapat aynı şeyi yapıyor. Telefonla konuşurken kulağımız kapatıyor tek farkı bu ama ben çözümü buldum. Arama ekranına geldiğinde geri tuşuna basarsak en son kullandığımız ne varsa o menüye geri donuyor.
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Surfacefr 5 yıl polater
polater

Dostum yakınlık sensoru değil. Şimdi telefonu kulağımızdan çekince ekran aydınlanıyor ve arama ekranına geri dönüyor. Haraket ettirmesende oluyor. Işık sensorunu elinle aç kapat aynı şeyi yapıyor. Telefonla konuşurken kulağımız kapatıyor tek farkı bu ama ben çözümü buldum. Arama ekranına geldiğinde geri tuşuna basarsak en son kullandığımız ne varsa o menüye geri donuyor.

him simdi oldu aynen dendigi gibi sensorden kaynakli . ben bir onceki denememde kulagima yakinlastirmadan yaptim denemeyi
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5 yıl polater
polater

Dostum yakınlık sensoru değil. Şimdi telefonu kulağımızdan çekince ekran aydınlanıyor ve arama ekranına geri dönüyor. Haraket ettirmesende oluyor. Işık sensorunu elinle aç kapat aynı şeyi yapıyor. Telefonla konuşurken kulağımız kapatıyor tek farkı bu ama ben çözümü buldum. Arama ekranına geldiğinde geri tuşuna basarsak en son kullandığımız ne varsa o menüye geri donuyor.

Tamam işte bunu yapan yakınlık sensörü. Karanlıkta da deneyebilirsiniz, normalde kulağımızı yaklaştırdığımızda yakınlık sensörü tarafından ekran tasarruf için ve dokunmatik te yanağımız tuşlara basmasın diye kapatılır. Ben arkadaşımla görüşme yaparken bir işlem için Teamviever ile bilgisayarına girdim ve telefonu yan çevirdiğimde sol elim sensöre geldikçe konuşma ekranına geri dönerek beni sinir etti. Işık sensörü sadece ekranın parlaklık seviyesini belirliyor, kapatıp açmıyor.
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polater 5 yıl
Bende bugün Windows Phone 8 in salak bir özelliğini buldum. Telefon geldi cevapladım telefondayken başka birinin telefon numarasını vermem gerekti. Neyse arama ekle dedim ordan rehbere girdim telefon numarasını buldum. Adama telefon numarasının ilk üç rakamını söyledim sonra telefonu elime aldım,arama ekranına geri dönmüştü. Yani telefonla konuşurken başkasının telefon numarasını vermek imkansız. Nasıl olacak bilen var mı?
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Surfacefr 5 yıl polater
polater

Bende bugün Windows Phone 8 in salak bir özelliğini buldum. Telefon geldi cevapladım telefondayken başka birinin telefon numarasını vermem gerekti. Neyse arama ekle dedim ordan rehbere girdim telefon numarasını buldum. Adama telefon numarasının ilk üç rakamını söyledim sonra telefonu elime aldım,arama ekranına geri dönmüştü. Yani telefonla konuşurken başkasının telefon numarasını vermek imkansız. Nasıl olacak bilen var mı?

aynen dedigini gibi yaptim ve arama ekranina atmadi. acaba numarayi verirken eliniz usteki kirmizi serit icindeki arama ekranina donemi deydi .
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5 yıl polater
polater

Bende bugün Windows Phone 8 in salak bir özelliğini buldum. Telefon geldi cevapladım telefondayken başka birinin telefon numarasını vermem gerekti. Neyse arama ekle dedim ordan rehbere girdim telefon numarasını buldum. Adama telefon numarasının ilk üç rakamını söyledim sonra telefonu elime aldım,arama ekranına geri dönmüştü. Yani telefonla konuşurken başkasının telefon numarasını vermek imkansız. Nasıl olacak bilen var mı?

Bunun nedeni yakınlık sensöründen uzaklaşıp yakınlaşmanız. Sensör hareketinizi algılayınca görüşme ekranına geri dönüyor. Aynısı TeamViewer ile arkadaşa yardım ederken başıma gelmişti.
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polater 5 yıl
Bende de bugün söyle bir sorun ortaya çıktı. Telefonda gün boyu nerdeyse bütün uygulamaları kullandım kapattım. Marketten bolca uygulama indirdim. Şu anda markette uygulama ararken yazdığım harfleri geç algılıyor daha sonra listelerken de takılmalar oluyor. Varmı aynı sorunu olan
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5 yıl polater
polater

Bende de bugün söyle bir sorun ortaya çıktı. Telefonda gün boyu nerdeyse bütün uygulamaları kullandım kapattım. Marketten bolca uygulama indirdim. Şu anda markette uygulama ararken yazdığım harfleri geç algılıyor daha sonra listelerken de takılmalar oluyor. Varmı aynı sorunu olan

Bir haftadır hiç sorun yaşamadım ama bu gün dediğiniz gibi market biraz yavaş çalıştı.

ekleme : bu sorunun nedeni şu anda marketin bulunduğu sunucunun telefona geç cevap vermesinden kaynaklanıyor, herkeste yavaştır.
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orktas 5 yıl
Telefon hakkında eklemek istediğim bir şey var telefonu aldığım da şarj sabah 7 akşam 22 ye kadar gidiyordu ama şimdi sabah 7 akşam 2-3 ü buluyor. Nedenini bilmiyorum ama yabancı forumlarda da yazmışlar pil performansı arttı diye sizde de böyle fark edilir bir pil performans artışı oldu mu
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5 yıl orktas
orktas

Telefon hakkında eklemek istediğim bir şey var telefonu aldığım da şarj sabah 7 akşam 22 ye kadar gidiyordu ama şimdi sabah 7 akşam 2-3 ü buluyor. Nedenini bilmiyorum ama yabancı forumlarda da yazmışlar pil performansı arttı diye sizde de böyle fark edilir bir pil performans artışı oldu mu

Benim mobil veri kapalı wifi açık ve ekran parlaklığı yüksek olarak ayarlıyken sürekli internette gezersem 7-8 saatte bitiyor. İlk başta %100 den 90 a kadar biraz hızlı düşüyor sonra daha yavaş azalıyor. Gece yatarken şarja takıp sabah çıkarıyorum işteyken wifi kapalı pek kullanmıyorum. Akşam eve geldiğimde (17-18 arası) bilgisayarı açmadan telefonla internete sürekli gezersem ve biraz oyun oynarsam yatmadan önce tekrar şarja takıyorum. Bir de şarj 100% dolduğunda telefonu şarjdan çekmeden kapatırsam açıldığında 97% den tekrar şarj oluyor ve 15-20 dakika sonra 100% doluyor. Bunun nedeni ney acaba ?
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rimoteb 5 yıl orktas
orktas

Telefon hakkında eklemek istediğim bir şey var telefonu aldığım da şarj sabah 7 akşam 22 ye kadar gidiyordu ama şimdi sabah 7 akşam 2-3 ü buluyor. Nedenini bilmiyorum ama yabancı forumlarda da yazmışlar pil performansı arttı diye sizde de böyle fark edilir bir pil performans artışı oldu mu

İlla ki zamanla yani telefonu yeni aldıktan sonraki bir aylık dönemde pilin performansında artışlar olacak pil ilk şarzdan sonra kendi tam gücüne ulaşmaya başlar ve bir sene civarında bu performansla gider tabi pili yormazsanız zaten ilk yıldan sonra performansı yavaş yavaş düşmeye başlıyor pillerin.
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Ignite 5 yıl
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