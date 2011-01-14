İşte Samsung'un dokunmatik ekranlı yeni yıldızı: S5260 Star II

Dokunmatik ekranlı ve bütçe dostu S5230 / S5233 Star ile dünya çapında 30 milyondan fazla satış gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atan Samsung, Star'ın yeni varisini teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İşletim sistemi henüz bilinmeyen ve S5260 Star II olarak isimlendirilen modelde, 3.0 inç boyutunda 240x400 piksel (WQVGA) dokunmatik kapasitif ekran, EDGE desteği, 3.2 megapiksel CMOS kamera, Wi-Fi 802.11b/g/n bağlantısı, Bluetooth 3.0, 3.5 mm kulaklık girişi ve ekstra kapasite için microSD kart slotu gibi özellikler göreceğiz. Samsung S5260 Star II'nin fiyatı bilinmemekle beraber çıkış tarihinin 2011 yılının ilk çeyreğinde olacağı düşünülüyor. S5233 / S5230 Star'a göre fiyatın nasıl olacağı merak konusu.