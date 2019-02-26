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İşte Virgin Galactic'in uzaydan yakaladığı büyüleyici video

Uzay turizmini resmen başlatmak için test uçuşlarına hız kesmeden devam eden Virgin Galactic, geçtiğimiz hafta ikinci kez uzaya ulaşmayı başarmıştı. İşte o anlardan büyüleyici görüntüler:
2 ay
5,5b
1
9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Richard Branson'un popüler uzay şirketi Virgin Galactic, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir deneme uçuşunda ikinci kez uzaya ulaşarak yine çok önemli bir başarıya imza atmıştı. Sosyal medya hesaplarını da iyi bir şekilde kullanmaya gayret eden şirket, deneme uçuşu sırasında yakalanan büyüleyici videoyu bugün paylaştı.


Virgin Galactic'in uzay turizmi amacıyla geliştirdiği VSS Unity isimli uzay aracı, kendi motorlarını çalıştırmaya başlamadan önce ilk olarak taşıyıcı bir uçak yardımıyla 15 kilometre yüksekliğe çıkarılıyor. Yukarıdaki pencereden izleyebileceğiniz video da işte tam olarak o ayrılış anında start veriyor.

15 kilometre yükseklikte rokot motorlarını çalıştıran VSS Unity'nin gökyüzüne doğru hızla yükseklişini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Uzay aracı 89.9 kilometrelik irtifaya ulaştıktan kısa bir süre sonra Dünya'nın yerçekimine yenik düşüp tekrar alçalmaya başlıyor. Bu sırada kameraya yansıyan Dünya ve uzay görüntüsü gerçekten de büyüleyici.

Ayrıca Bkz. "Virgin Galactic, ikinci kez uzaya çıktı: Bu sefer bir de yolcusu vardı"

Virgin Galactic uzaya ulaştı mı?


Virgin Galactic'in "uzaya ulaştığı" deneme uçuşlarıyla ilgili aslında bazı tartışmalar var. Aralık ayındaki uçuşta 82 kilometre, bu ayki uçuşta ise 90 kilometre yüksekliğe çıkılmıştı. Ancak her iki denemeye de baktığımızda Uluslararası Uzay Federasyonu'nun (International Astronautical Federation) uzay sınırı olarak kabul ettiği Kármán Hattı'na ulaşılamadığını görüyoruz. Karman Hattı 100 kilometre yükseklik olarak kabul ediliyor.

Ancak Karman Hattı hayali olarak belirlenen bir sınır olduğu için bu konuda farklı kurumların farklı görüşleri de var. Virgin Galactic'in kendisi için referans belirlediği 80 kilometrelik sınır ABD Hava Kuvvetleri tarafından belirlenmiş. Hava Kuvvetleri, 80 kilometre irtifaya ulaşan bir cismin uzaya çıktığını kabul ediyor.  

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kucukyenici 2 ay en beğenilen
"Dünya Düzdür" diyenlere gelsin. :-)
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denizmir02 1 ay
En alttaki resim Hazerfen Ahmet Çelebi . Yakaladınız mı görüntüyü :)
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cabriyo 2 ay
uzay-bank gibi görünüyor gözüme bu iş.
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Alpha Centauri 2 ay
harika
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Usbehci 2 ay
O kadar hıza rağmen aracın bu kadar titreşimsiz olması... Belki de çok gelişmiş bir OIS kullandılar bilemeyeceğim. En iyisi bunlar sahte Ay'a gidilmedi demek :P
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funnel 2 ay Usbehci
Yukarı çıktıkça hava yoğunluğu azaldığı için turbilansa dayalı titreşimler de buna bağlı olarak azalıyor.
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kucukyenici 2 ay en beğenilen
"Dünya Düzdür" diyenlere gelsin. :-)
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sarge61 2 ay kucukyenici
Bu sefer de görüntüler sahte der, bağnaz kafalı adamlar kolay kolay fikir değiştirmez.
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