Android 14 özellikleri tanıtıldı: İşte Android 14 beta alacak telefonlar

Google, yapay zekanın öne çıkarıldığı I/O 2023’te yeni donanımlarını tanıtmak için Android 14 ile gelen yenilikleri paylaştı. İlk önizleme sürümü Şubat ayında yayınlanan, herkese açık beta sürümünün de Nisan ayında yayınlandığı Android 14’ün öne çıkan özellikleri etkinlikte anlatıldı. Android 14 özelliklerine ve Android 14 beta sürüm için uygun cihazların listesine bir göz atalım.
Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme
Emoji ve sinematik duvar kağıtları
Sinematik duvar kağıdı özelliği, galerideki herhangi bir fotoğrafı arka plan olarak ekleyebileceğiniz hareket efektlerine sahip 3 boyutlu bir görüntüye dönüştürüyor. Bu duvar kağıdı özelliklerinin her ikisi de ilk olarak Haziran ayında Pixel telefonlara gelecek.
Yapay zeka duvar kağıtları
Cihazımı Bul güncellemesi
Android 14 beta alacak telefonlar
Vivo X90 Pro
Xiaomi 12T, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.