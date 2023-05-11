Android 14 özellikleri tanıtıldı: İşte Android 14 beta alacak telefonlar

Google, yapay zekanın öne çıkarıldığı I/O 2023’te yeni donanımlarını tanıtmak için Android 14 ile gelen yenilikleri paylaştı. İlk önizleme sürümü Şubat ayında yayınlanan, herkese açık beta sürümünün de Nisan ayında yayınlandığı Android 14’ün öne çıkan özellikleri etkinlikte anlatıldı. Android 14 özelliklerine ve Android 14 beta sürüm için uygun cihazların listesine bir göz atalım.

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Kilit ekranı için daha fazla özelleştirme

Tam Boyutta Gör Android 14 ile kilit ekranına yönelik birkaç özelleştirme seçeneği geliyor. Kullanıcı, artık yazı tipini, rengini, boyutunu, tasarımını seçerek kilit ekranına kendi kişiselleştirilmiş saatini ekleyebilecek. Ayrıca doğrudan kilit ekranından el fenerini açmak, ödeme için cüzdanı açmak veya QR kod okutarak kamerayı başlatmak için yeni kilit ekranı kısayolları var.

Emoji ve sinematik duvar kağıtları

Tam Boyutta Gör Android 14, emoji ve sinematik duvar kağıtları dahil olmak üzere birkaç yeni duvar kağıdı seçeneğiyle geliyor. Emoji duvar kağıdı özelliği, ana ekranınız ve kilit ekranınız için benzersiz duvar kağıdı oluşturmanız için 14 farklı emoji seçmenize, çeşitli desenlere göz atıp bir renk deseni seçmenize olanak tanıyor. Emoji duvar kağıtları etkileşimli; yani emojilere her dokunuşunuzda hareket ediyorlar.

Sinematik duvar kağıdı özelliği, galerideki herhangi bir fotoğrafı arka plan olarak ekleyebileceğiniz hareket efektlerine sahip 3 boyutlu bir görüntüye dönüştürüyor. Bu duvar kağıdı özelliklerinin her ikisi de ilk olarak Haziran ayında Pixel telefonlara gelecek.

Yapay zeka duvar kağıtları

Tam Boyutta Gör Google, Android 14 ile üretken yapay zeka ile benzersiz duvar kağıdı oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor. Bir tema seçerek başlıyorsunuz, ardından duvar kağıdı oluşturuluyor. Her duvar kağıdının altında, mevcut duvar kağıdını daha da özelleştirmeniz için düzenleme seçeneği bulunuyor. Duvar kağıtlarını hızlıca kaydırarak geçebiliyorsunuz. Material You sayesinde, sistemin renk paleti otomatik olarak oluşturulan duvar kağıdına uyacak şekilde uyarlanıyor.

Cihazımı Bul güncellemesi

Tam Boyutta Gör Android 14 ile Cihazımı Bul özelliği de güncelleniyor. Kullanıcılar, artık kulaklık, tablet gibi başka cihazların da yerini bulabilecek. Ayrıca SmartTag gibi akıllı takip cihazınızının takıldığı eşyalar da Bul aracılığıyla takip edilebilecek.

Android 14 beta alacak telefonlar

Tam Boyutta Gör Google, I/O etkinliği sonrası Android 14 beta 2 sürümünü yayınladı ve Android 14 beta programına katılan üreticileri paylaştı. iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo telefonlar, Android 14 beta güncellemelerini alabilecek. İşte Android 14 beta alacak cihazlar:

Vivo X90 Pro

Xiaomi 12T, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6

TECNO Camon 20 serisi

Oppo Find N2 Flip

OnePlus 11

Nothing Phone (1)

Lenovo Tab Extreme

iQOO 11

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İşte Android 14 özellikleri ve Android 14 beta alacak telefonlar