Oppo, ColorOS 14 çıkış tarihini duyurdu: İşte Android 14 alacak Oppo telefonlar

- Android 14 alacak Oppo telefonlar belli oldu
- Ekim ayında güncelleme alacak modeller
- Kasım ayında güncelleme alacak modeller
- Aralık ayında güncelleme alacak modeller
- Yorumlar
Android 14 alacak Oppo telefonlar belli oldu
Oppo, Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini 16 Kasım’da Oppo Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde resmî olarak tanıtacak. Android 13 güncellemesini sunan ilk markalardan biri olan Oppo, bu yıl daha fazla cihazı beta programına dahil etti. 30 Eylül itibarıyla Oppo Find N2, Find N2 Flip, Find X6 Pro, Find X6 ve Reno 9 Pro 5G modelleri ColorOS 14 beta programına girdi. Daha eski premium ve orta seviye cihazlar beta güncellemelerini alacak. İşte Android 14 beta güncellemelerini alacak Oppo telefonlar:
Ekim ayında güncelleme alacak modeller
- Oppo Pad 2 (12 Ekim)
- Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition (12 Ekim)
- Oppo Find X5 (12 Ekim)
- OnePlus Ace 2V (12 Ekim)
- Oppo Reno 8 Pro Plus 5G (12 Ekim)
- Oppo Find X5 Pro (17 Ekim)
- OnePlus 10 Pro 5G (17 Ekim)
- OnePlus Ace 2 (17 Ekim)
- OnePlus Ace 2 Genshin Impact Custom Gift Box (17 Ekim)
- OnePlus Ace Pro (17 Ekim)
- OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition (17 Ekim)
- Oppo Reno 10 Pro Plus 5G (17 Ekim)
- Oppo Reno 9 Pro Plus 5G (17 Ekim)
- OnePlus Ace 2 Pro (25 Ekim)
- OnePlus Ace 2 Pro Paimon Gift Box (25 Ekim)
Kasım ayında güncelleme alacak modeller
- Oppo Find N
- Oppo Find X3 Pro, Find X3
- Oppo Reno 10 Pro 5G, Reno 10 5G
- Oppo Reno 9 5G
- Oppo Reno 8 Pro 5G, Reno 8 5G
- Oppo K11x 5G, K11 5G
- Oppo K10 Pro 5G, K10 5G, K10x 5G, K10 Vitality Edition 5G
- Oppo A1 Pro 5G, A1 5G
Aralık ayında güncelleme alacak modeller
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo A97 5G
- Oppo A57 5G
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.