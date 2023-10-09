Oppo, ColorOS 14 çıkış tarihini duyurdu: İşte Android 14 alacak Oppo telefonlar

Tam Boyutta Gör Google, geçtiğimiz hafta Android 14 final sürümünü yayınladı. Bunun ardından üreticiler de Android 14 güncelleme takvimini paylaşmaya başladı. Vivo’nun ardından Oppo da Android 14 alacak telefonları listeledi. ColorOS 14 ne zaman tanıtılacak, Oppo telefonlar için Android 14 ne zaman çıkacak? resmî olarak belli oldu.

Funtouch OS 14 tanıtıldı: İşte Android 14 alacak Vivo telefonlar 1 gün önce eklendi

Android 14 alacak Oppo telefonlar belli oldu

Oppo, Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini 16 Kasım’da Oppo Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde resmî olarak tanıtacak. Android 13 güncellemesini sunan ilk markalardan biri olan Oppo, bu yıl daha fazla cihazı beta programına dahil etti. 30 Eylül itibarıyla Oppo Find N2, Find N2 Flip, Find X6 Pro, Find X6 ve Reno 9 Pro 5G modelleri ColorOS 14 beta programına girdi. Daha eski premium ve orta seviye cihazlar beta güncellemelerini alacak. İşte Android 14 beta güncellemelerini alacak Oppo telefonlar:

Ekim ayında güncelleme alacak modeller

Oppo Pad 2 (12 Ekim)

Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition (12 Ekim)

Oppo Find X5 (12 Ekim)

OnePlus Ace 2V (12 Ekim)

Oppo Reno 8 Pro Plus 5G (12 Ekim)

Oppo Find X5 Pro (17 Ekim)

OnePlus 10 Pro 5G (17 Ekim)

OnePlus Ace 2 (17 Ekim)

OnePlus Ace 2 Genshin Impact Custom Gift Box (17 Ekim)

OnePlus Ace Pro (17 Ekim)

OnePlus Ace Pro Genshin Impact Limited Edition (17 Ekim)

Oppo Reno 10 Pro Plus 5G (17 Ekim)

Oppo Reno 9 Pro Plus 5G (17 Ekim)

OnePlus Ace 2 Pro (25 Ekim)

OnePlus Ace 2 Pro Paimon Gift Box (25 Ekim)

Kasım ayında güncelleme alacak modeller

Oppo Find N

Oppo Find X3 Pro, Find X3

Oppo Reno 10 Pro 5G, Reno 10 5G

Oppo Reno 9 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G, Reno 8 5G

Oppo K11x 5G, K11 5G

Oppo K10 Pro 5G, K10 5G, K10x 5G, K10 Vitality Edition 5G

Oppo A1 Pro 5G, A1 5G

Aralık ayında güncelleme alacak modeller

Oppo Find N3 Flip

Oppo A97 5G

Oppo A57 5G

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İşte ColorOS 14 çıkış tarihi ve Android 14 alacak Oppo telefonlar