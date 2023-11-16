Oppo ColorOS 14 çıktı: İşte gelen yenilikler ve güncellemeyi ilk alacak cihazlar

ColorOS 14 ile gelen yenilikler
ColorOS 14 beta güncelleme takvimi
ColorOS 14’ün herkese açık beta sürümü Ekim ayında Find X5 serisi, Reno 10 Pro Plus, Reno 8 Pro, OPPO A77 ve OPPO A57 modelleri için kullanılma sunulmuştu. Yeni duyuru, kararlı sürümü Find N2 Flip modeline getiriyor. Oppo’nun yayınladığı ColorOS 14 beta programı güncelleme takvimi şöyle:
Kasım’da güncellenecek cihazlar
- OPPO Find X3 Pro 5G
- OPPO Reno 10 Pro 5G
- OPPO Reno10 5G
- OPPO Reno8 5G
- OPPO Reno8 T 5G
- OPPO Reno 8
- OPPO Reno8 T
- OPPO Reno7
- OPPO F23 5G
- OPPO F21s Pro 5G
- OPPO F21 Pro
- OPPO A98 5G
- OPPO A78 5G
- OPPO A77s
Aralık’ta güncellenecek cihazlar
Ocak’ta güncellenecek cihazlar
Nisan’da güncellenecek cihazlar
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- OPPO Reno8 Z 5G
- OPPO F21s Pro 5G
- OPPO A96 5G
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.