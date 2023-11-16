Oppo ColorOS 14 çıktı: İşte gelen yenilikler ve güncellemeyi ilk alacak cihazlar

Tam Boyutta Gör Oppo telefonların yeni yüzü ColorOS 14 global pazarda çıkış yaptı. ColorOS 14’ün beta sürümü belli bölgelerde dağıtılmaya başlandı. Oppo Find N2 Flip, kararlı sürümü alan ilk model olacak. Peki, Android 14 beta programına dahil edilen Oppo cihazlar hangileri ve ColorOS 14 ile gelen yenilikler neler?

ColorOS 14 ile gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör OPPO, bugün ColorOS 14 global sürümünün resmî olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Android 14 tabanlı ColorOS 14, optimize edilmiş Aquamorphic Tasarım, gelişmiş verimlilik için yapay zeka destekli akıllı özellikler, performans artışı ve güvenlik ve gizlilik koruması için kullanımı kolay araçlar sunuyor.

Tam Boyutta Gör ColorOS 14, yükseltilmiş Trinity Engine ile geliyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırıyor ve 20GB’a kadar depolama alanından tasarruf edilmesini sağlıyor. RAM Vitalization, Android’in RAM mekanizmasını, özellikle arka plan uygulamalarını RAM’de tutma konusunda daha iyi bir mekanizmayla değiştiriyor. CPU Vitalization, işlemcinin performansını ve güç kullanımını dengeliyor.

Tam Boyutta Gör ColorOS, artık kullanıcının telefonu kullanıp kullanmadığına ve nasıl kullandığına bağlı olarak şarjı ayarlamak için yapay zeka algoritmasını kullanan Akıllı Şarj sistemine sahip. Pil sağlığını koruma özelliği dışında gelen bir diğer yenilik de Picture Keeper. Picture Keeper, telefondaki belli fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin ekliyor. Smart Image Matting özelliği, bir fotoğraftaki insanları veya hayvanı veya bir kareyi çıkartmanızı sağlıyor. Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü parti uygulamalardan metin, görsel veya videonun seçilip File Dock’a toplanmasına yardımcı oluyor. File Dock, içeriğin daha sonra kullanmak üzere saklanmasına olanak tanıyan bir pano gibi. Bu pano, Oppo cihazlar arasında senkronize çalışıyor.

Tam Boyutta Gör ColorOS 14 ile kullanıcı arayüzünün görünümü ve stili de güncellendi. Aqua Dynamic adı verilen tasarım, dikkat dağınıklığını azaltıp işlevselliği sürdürmek için durum çubuğunda açılan genel baloncuklar, kapsüller ve panellerden oluşan bir derleme. Durum çubuğu ve ekran içeriği de artık günün saatine en uygun renk tonlarını içeren Aquamorphic Colouring sistemiyle renklendiriliyor. Her Zaman Açık Ekran (AOD) moduna yeni bir stil de eklendi. Güncelleme, kullanıcının gün boyunca yaptıklarına, nerede olduğuna, hava durumuna ve diğer koşullara göre otomatik olarak güncellenen Bitmoji çıkartmalarını ekliyor.

ColorOS 14 beta güncelleme takvimi

ColorOS 14’ün herkese açık beta sürümü Ekim ayında Find X5 serisi, Reno 10 Pro Plus, Reno 8 Pro, OPPO A77 ve OPPO A57 modelleri için kullanılma sunulmuştu. Yeni duyuru, kararlı sürümü Find N2 Flip modeline getiriyor. Oppo’nun yayınladığı ColorOS 14 beta programı güncelleme takvimi şöyle:

Kasım’da güncellenecek cihazlar

OPPO Find X3 Pro 5G

OPPO Reno 10 Pro 5G

OPPO Reno10 5G

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno8 T 5G

OPPO Reno 8

OPPO Reno8 T

OPPO Reno7

OPPO F23 5G

OPPO F21s Pro 5G

OPPO F21 Pro

OPPO A98 5G

OPPO A78 5G

OPPO A77s

Aralık’ta güncellenecek cihazlar

OPPO K10 5G

OPPO A77 5G

Ocak’ta güncellenecek cihazlar

OPPO A78

OPPO A58

Nisan’da güncellenecek cihazlar

OPPO Reno8 Z 5G

OPPO F21s Pro 5G

OPPO A96 5G

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