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    Oppo ColorOS 14 çıktı: İşte gelen yenilikler ve güncellemeyi ilk alacak cihazlar

    Oppo ColorOS 14 global sürümü yayınlanmaya başladı. İşte Android 14 tabanlı ColorOS 14 beta güncellemesini alacak Oppo cihazların listesi ve gelen yenilikler:   
    Oppo ColorOS 14 çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo telefonların yeni yüzü ColorOS 14 global pazarda çıkış yaptı. ColorOS 14’ün beta sürümü belli bölgelerde dağıtılmaya başlandı. Oppo Find N2 Flip, kararlı sürümü alan ilk model olacak. Peki, Android 14 beta programına dahil edilen Oppo cihazlar hangileri ve ColorOS 14 ile gelen yenilikler neler?

    ColorOS 14 ile gelen yenilikler

    ColorOS 14 akıllı özellikleri Tam Boyutta Gör
    OPPO, bugün ColorOS 14 global sürümünün resmî olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Android 14 tabanlı ColorOS 14, optimize edilmiş Aquamorphic Tasarım, gelişmiş verimlilik için yapay zeka destekli akıllı özellikler, performans artışı ve güvenlik ve gizlilik koruması için kullanımı kolay araçlar sunuyor.
    ColorOS 14 Trinity Engine Tam Boyutta Gör
    ColorOS 14, yükseltilmiş Trinity Engine ile geliyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırıyor ve 20GB’a kadar depolama alanından tasarruf edilmesini sağlıyor. RAM Vitalization, Android’in RAM mekanizmasını, özellikle arka plan uygulamalarını RAM’de tutma konusunda daha iyi bir mekanizmayla değiştiriyor. CPU Vitalization, işlemcinin performansını ve güç kullanımını dengeliyor.
    ColorOS 14 özellikleri Picture Keeper Tam Boyutta Gör
    ColorOS, artık kullanıcının telefonu kullanıp kullanmadığına ve nasıl kullandığına bağlı olarak şarjı ayarlamak için yapay zeka algoritmasını kullanan Akıllı Şarj sistemine sahip. Pil sağlığını koruma özelliği dışında gelen bir diğer yenilik de Picture Keeper. Picture Keeper, telefondaki belli fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin ekliyor. Smart Image Matting özelliği, bir fotoğraftaki insanları veya hayvanı veya bir kareyi çıkartmanızı sağlıyor. Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü parti uygulamalardan metin, görsel veya videonun seçilip File Dock’a toplanmasına yardımcı oluyor. File Dock, içeriğin daha sonra kullanmak üzere saklanmasına olanak tanıyan bir pano gibi. Bu pano, Oppo cihazlar arasında senkronize çalışıyor.
    Oppo ColorOS 14 Aqua Dynamics tasarım Tam Boyutta Gör
    ColorOS 14 ile kullanıcı arayüzünün görünümü ve stili de güncellendi. Aqua Dynamic adı verilen tasarım, dikkat dağınıklığını azaltıp işlevselliği sürdürmek için durum çubuğunda açılan genel baloncuklar, kapsüller ve panellerden oluşan bir derleme. Durum çubuğu ve ekran içeriği de artık günün saatine en uygun renk tonlarını içeren Aquamorphic Colouring sistemiyle renklendiriliyor. Her Zaman Açık Ekran (AOD) moduna yeni bir stil de eklendi. Güncelleme, kullanıcının gün boyunca yaptıklarına, nerede olduğuna, hava durumuna ve diğer koşullara göre otomatik olarak güncellenen Bitmoji çıkartmalarını ekliyor.

    ColorOS 14 beta güncelleme takvimi

    ColorOS 14’ün herkese açık beta sürümü Ekim ayında Find X5 serisi, Reno 10 Pro Plus, Reno 8 Pro, OPPO A77 ve OPPO A57 modelleri için kullanılma sunulmuştu. Yeni duyuru, kararlı sürümü Find N2 Flip modeline getiriyor. Oppo’nun yayınladığı ColorOS 14 beta programı güncelleme takvimi şöyle:

    Kasım’da güncellenecek cihazlar

    • OPPO Find X3 Pro 5G
    • OPPO Reno 10 Pro 5G
    • OPPO Reno10 5G
    • OPPO Reno8 5G
    • OPPO Reno8 T 5G
    • OPPO Reno 8
    • OPPO Reno8 T
    • OPPO Reno7
    • OPPO F23 5G
    • OPPO F21s Pro 5G
    • OPPO F21 Pro
    • OPPO A98 5G
    • OPPO A78 5G
    • OPPO A77s

    Aralık’ta güncellenecek cihazlar

    • OPPO K10 5G
    • OPPO A77 5G

    Ocak’ta güncellenecek cihazlar

    • OPPO A78
    • OPPO A58

    Nisan’da güncellenecek cihazlar

    • OPPO Reno8 Z 5G
    • OPPO F21s Pro 5G
    • OPPO A96 5G
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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