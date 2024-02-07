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    Oppo, Android 14 güncelleme takvimini yayınladı: İşte ColorOS 14 alacak cihazlar

    Oppo, Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak cihazları paylaştı. Peki Oppo telefon ve tabletler ne zaman Android 14’e güncellemesi alacak? İşte detaylar...
    Oppo, Anroid 14 güncelleme takvimini yayınladı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl görücüye çıkan Android 14, akıllı telefonlarda yerini almaya başladı. Akıllı cihaz üreticileri ise, sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu isimler arasından Oppo, Şubat ayı boyunca Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu..

    Oppo, Anroid 14 güncelleme takvimini yayınladı

    Oppo, resmi Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda bu ay çok sayıda telefonun Android 14 tabanlı ColorOS 14’e kavuşağını duyurdu. Paylaşılan listeye göre yeni sürüm, halihazırda Oppo K10 5G, A77 5G ve Oppo Find N3 serilerine ulaşmış durumda. Bu ayın devamında ise, Oppo A58, Oppo A38, Oppo A18, Reno ve eski nesil Find N modelleri, için mevcut olacak. 

    Ayrıca güncelleme alacak modellerin yanı sıra ColorOS 14 ile sunulacak yeni özellikler de tanıtıldı. İşte yeni sürümde mevcut olacak özellikler ve Android 14 alacak modeller;

    • Ana ekran uygulamaları için kayan pencere desteği
    • Şarkı/durdurma bildirimlerini değiştirmek için sallama işlevi
    • Özelleştirilebilir durum çubuğu yazı tipi stili
    • Optimize edilmiş ekran geçişleri, ses efektleri ve kilit ekranı düzeni
    • Geliştirilmiş kilit ekranı geçiş animasyonu ve yüz tanıma hızı
    • Geliştirilmiş titreşim efektleri ve sistem bildirimlerinin daha net görüntülenmesi
    • Bireysel uygulama özel ekran yenileme hızları desteği
    • Göz koruması ve ortam rengi uyarlama modlarında renkli ekran optimizasyonu
    • Galerideki fotoğraf düzenlemede orijinal durumuna geri dönme

    Şubat ayında Android 14 alacak Oppo cihazlar:

    • Find N3
    • Find N3 Flip
    • Find N2 Flip
    • Find X5 Pro
    • Find X5
    • Find X3 Pro
    • Reno10 Pro+ 5G
    • Reno10 Pro 5G
    • Reno10 5G
    • Reno8 Pro 5G
    • Reno8 5G
    • Reno8
    • Reno8 T 5G
    • Reno8 T
    • Reno7
    • Oppo F23 5G
    • Oppo F21s Pro
    • Oppo F21 Pro
    • Oppo K10 5G
    • Oppo A98 5G
    • Oppo A78 5G
    • Oppo A77 5G
    • Oppo A77s, A77
    • Oppo A57
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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