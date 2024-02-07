Oppo, Android 14 güncelleme takvimini yayınladı: İşte ColorOS 14 alacak cihazlar

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl görücüye çıkan Android 14, akıllı telefonlarda yerini almaya başladı. Akıllı cihaz üreticileri ise, sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu isimler arasından Oppo, Şubat ayı boyunca Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu..

Oppo, Anroid 14 güncelleme takvimini yayınladı

Oppo, resmi Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda bu ay çok sayıda telefonun Android 14 tabanlı ColorOS 14’e kavuşağını duyurdu. Paylaşılan listeye göre yeni sürüm, halihazırda Oppo K10 5G, A77 5G ve Oppo Find N3 serilerine ulaşmış durumda. Bu ayın devamında ise, Oppo A58, Oppo A38, Oppo A18, Reno ve eski nesil Find N modelleri, için mevcut olacak.

Ayrıca güncelleme alacak modellerin yanı sıra ColorOS 14 ile sunulacak yeni özellikler de tanıtıldı. İşte yeni sürümde mevcut olacak özellikler ve Android 14 alacak modeller;

Ana ekran uygulamaları için kayan pencere desteği

Şarkı/durdurma bildirimlerini değiştirmek için sallama işlevi

Özelleştirilebilir durum çubuğu yazı tipi stili

Optimize edilmiş ekran geçişleri, ses efektleri ve kilit ekranı düzeni

Geliştirilmiş kilit ekranı geçiş animasyonu ve yüz tanıma hızı

Geliştirilmiş titreşim efektleri ve sistem bildirimlerinin daha net görüntülenmesi

Bireysel uygulama özel ekran yenileme hızları desteği

Göz koruması ve ortam rengi uyarlama modlarında renkli ekran optimizasyonu

Galerideki fotoğraf düzenlemede orijinal durumuna geri dönme

Şubat ayında Android 14 alacak Oppo cihazlar:

Find N3

Find N3 Flip

Find N2 Flip

Find X5 Pro

Find X5

Find X3 Pro

Reno10 Pro+ 5G

Reno10 Pro 5G

Reno10 5G

Reno8 Pro 5G

Reno8 5G

Reno8

Reno8 T 5G

Reno8 T

Reno7

Oppo F23 5G

Oppo F21s Pro

Oppo F21 Pro

Oppo K10 5G

Oppo A98 5G

Oppo A78 5G

Oppo A77 5G

Oppo A77s, A77

Oppo A57

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