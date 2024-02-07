Oppo, Android 14 güncelleme takvimini yayınladı: İşte ColorOS 14 alacak cihazlar

- Oppo, Anroid 14 güncelleme takvimini yayınladı
- Şubat ayında Android 14 alacak Oppo cihazlar:
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Oppo, Anroid 14 güncelleme takvimini yayınladı
Oppo, resmi Twitter sayfasında yaptığı paylaşımda bu ay çok sayıda telefonun Android 14 tabanlı ColorOS 14’e kavuşağını duyurdu. Paylaşılan listeye göre yeni sürüm, halihazırda Oppo K10 5G, A77 5G ve Oppo Find N3 serilerine ulaşmış durumda. Bu ayın devamında ise, Oppo A58, Oppo A38, Oppo A18, Reno ve eski nesil Find N modelleri, için mevcut olacak.
Ayrıca güncelleme alacak modellerin yanı sıra ColorOS 14 ile sunulacak yeni özellikler de tanıtıldı. İşte yeni sürümde mevcut olacak özellikler ve Android 14 alacak modeller;
- Ana ekran uygulamaları için kayan pencere desteği
- Şarkı/durdurma bildirimlerini değiştirmek için sallama işlevi
- Özelleştirilebilir durum çubuğu yazı tipi stili
- Optimize edilmiş ekran geçişleri, ses efektleri ve kilit ekranı düzeni
- Geliştirilmiş kilit ekranı geçiş animasyonu ve yüz tanıma hızı
- Geliştirilmiş titreşim efektleri ve sistem bildirimlerinin daha net görüntülenmesi
- Bireysel uygulama özel ekran yenileme hızları desteği
- Göz koruması ve ortam rengi uyarlama modlarında renkli ekran optimizasyonu
- Galerideki fotoğraf düzenlemede orijinal durumuna geri dönme
Şubat ayında Android 14 alacak Oppo cihazlar:
- Find N3
- Find N3 Flip
- Find N2 Flip
- Find X5 Pro
- Find X5
- Find X3 Pro
- Reno10 Pro+ 5G
- Reno10 Pro 5G
- Reno10 5G
- Reno8 Pro 5G
- Reno8 5G
- Reno8
- Reno8 T 5G
- Reno8 T
- Reno7
- Oppo F23 5G
- Oppo F21s Pro
- Oppo F21 Pro
- Oppo K10 5G
- Oppo A98 5G
- Oppo A78 5G
- Oppo A77 5G
- Oppo A77s, A77
- Oppo A57
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.