İşte Ekim 2024'te vizyona girecek yeni filmler

- Joker: Folie a Deux ve A Different Man prömiyer yapacak
- Terrifier 3, The Apprentice, We Live in Time
- Anora ve Smile 2 ekranlarda olacak
- Venom: The Last Dance ekim ayında vizyona girecek
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Joker: Folie a Deux ve A Different Man prömiyer yapacak
Ayın başlangıcı 2 Ekim'de Joaquin Phoenix'in ödüllü Joker filminin devamı olan Joker: Folie a Deux olacak. Orijinal filmden iki yıl sonra geçen filmde Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck karakteri, Arkham Eyalet Hastanesi'nde Harley Quinn (Lady Gaga) ile karşılaşıyor.
Sırada Sebastian Stan'in başrol oynadığı psikolojik gerilim filmi A Different Man var. Bu film, yüz rekonstrüksiyon ameliyatı geçiren ancak rolünü kaybettiğinde öngörülemeyen zorluklarla karşılaşan bir aktörü konu alıyor. 4 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.
Terrifier 3, The Apprentice, We Live in Time
Korku filmi hayranları 11 Ekim'de popüler slasher serisinin son filmi Terrifier 3'ü heyecanla bekleyecekler. Bu vizyon tarihini paylaşan yapımlardan biri de Stan'in New York'ta emlak işinde çalışan genç Donald Trump'ı canlandırdığı biyografik drama The Apprentice. Başrollerini Andrew Garfield ve Florence Pugh'un paylaştığı romantik film We Live in Time, 18 Ekim'de vizyona girecek.
Anora ve Smile 2 ekranlarda olacak
18 Ekim'de izleyiciler ayrıca 77. Cannes Film Festivali'nde prestijli Palme d'Or ödülünü kazanan komedi romantik filmi Anora'nın da tadını çıkarabilirler. Hikaye, Brooklyn'li genç bir seks işçisinin bir oligarkın oğluyla dürtüsel bir şekilde evlenmesini konu alıyor.
Bu vizyon tarihini paylaşanlardan biri de 2023'te duyurulan korku filmi Smile 2 oldu. Film, dünya turnesinde giderek daha da korkunç halüsinasyonlar görmeye başlayan küresel pop fenomeni Skye Riley'nin hikayesini konu alıyor.
Venom: The Last Dance ekim ayında vizyona girecek
Ayı zirvede kapatan film ise 25 Ekim'de vizyona girmesi planlanan Venom: The Last Dance oldu. Sony'nin Örümcek Adam evreninin bir parçası olan bu film, Eddie ve Venom'un kalan simbiyotların varlığını tehdit eden gizemli bir düşmanla mücadelesini konu alıyor. Başrollerinde Tom Hardy, Juno Temple ve Stephen Graham'ın yer aldığı serinin üçüncü filminin gişe rekorları kırması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu