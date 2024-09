İşte Ekim 2024'te vizyona girecek yeni filmler

Tam Boyutta Gör Sonbaharın gelmesiyle birlikte sinema dünyasına bir dizi dikkat çekici yapım damga vuracak. Deadpool & Wolverine, Inside Out 2 ve Godzilla x Kong: The New Empire gibi gişe rekorları kıran filmlerle dolu bir yılın ardından, Ekim ayında heyecan verici bir Hollywood filmi yelpazesi bizi bekliyor. Bunların arasında hayranların yıllardır heyecanla beklediği oyunlar da yer alıyor.

Joker: Folie a Deux ve A Different Man prömiyer yapacak

Ayın başlangıcı 2 Ekim'de Joaquin Phoenix'in ödüllü Joker filminin devamı olan Joker: Folie a Deux olacak. Orijinal filmden iki yıl sonra geçen filmde Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck karakteri, Arkham Eyalet Hastanesi'nde Harley Quinn (Lady Gaga) ile karşılaşıyor.

Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un çıkış tarihini erteledi 2 gün önce eklendi

Sırada Sebastian Stan'in başrol oynadığı psikolojik gerilim filmi A Different Man var. Bu film, yüz rekonstrüksiyon ameliyatı geçiren ancak rolünü kaybettiğinde öngörülemeyen zorluklarla karşılaşan bir aktörü konu alıyor. 4 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.

Terrifier 3, The Apprentice, We Live in Time

Korku filmi hayranları 11 Ekim'de popüler slasher serisinin son filmi Terrifier 3'ü heyecanla bekleyecekler. Bu vizyon tarihini paylaşan yapımlardan biri de Stan'in New York'ta emlak işinde çalışan genç Donald Trump'ı canlandırdığı biyografik drama The Apprentice. Başrollerini Andrew Garfield ve Florence Pugh'un paylaştığı romantik film We Live in Time, 18 Ekim'de vizyona girecek.

Anora ve Smile 2 ekranlarda olacak

18 Ekim'de izleyiciler ayrıca 77. Cannes Film Festivali'nde prestijli Palme d'Or ödülünü kazanan komedi romantik filmi Anora'nın da tadını çıkarabilirler. Hikaye, Brooklyn'li genç bir seks işçisinin bir oligarkın oğluyla dürtüsel bir şekilde evlenmesini konu alıyor.

Bu vizyon tarihini paylaşanlardan biri de 2023'te duyurulan korku filmi Smile 2 oldu. Film, dünya turnesinde giderek daha da korkunç halüsinasyonlar görmeye başlayan küresel pop fenomeni Skye Riley'nin hikayesini konu alıyor.

Venom: The Last Dance ekim ayında vizyona girecek

Ayı zirvede kapatan film ise 25 Ekim'de vizyona girmesi planlanan Venom: The Last Dance oldu. Sony'nin Örümcek Adam evreninin bir parçası olan bu film, Eddie ve Venom'un kalan simbiyotların varlığını tehdit eden gizemli bir düşmanla mücadelesini konu alıyor. Başrollerinde Tom Hardy, Juno Temple ve Stephen Graham'ın yer aldığı serinin üçüncü filminin gişe rekorları kırması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.