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    İşte Ekim 2024'te vizyona girecek yeni filmler

    Öne çıkanlar arasında Joaquin Phoenix'in Joker filminin devamı, Sebastian Stan'in başrol oynadığı psikolojik gerilim filmi ve Venom serisinin üçüncü filmi yer alıyor.
    İşte Ekim 2024'te vizyona girecek yeni filmler Tam Boyutta Gör
    Sonbaharın gelmesiyle birlikte sinema dünyasına bir dizi dikkat çekici yapım damga vuracak. Deadpool & Wolverine, Inside Out 2 ve Godzilla x Kong: The New Empire gibi gişe rekorları kıran filmlerle dolu bir yılın ardından, Ekim ayında heyecan verici bir Hollywood filmi yelpazesi bizi bekliyor. Bunların arasında hayranların yıllardır heyecanla beklediği oyunlar da yer alıyor.

    Joker: Folie a Deux ve A Different Man prömiyer yapacak

    Ayın başlangıcı 2 Ekim'de Joaquin Phoenix'in ödüllü Joker filminin devamı olan Joker: Folie a Deux olacak. Orijinal filmden iki yıl sonra geçen filmde Phoenix'in canlandırdığı Arthur Fleck karakteri, Arkham Eyalet Hastanesi'nde Harley Quinn (Lady Gaga) ile karşılaşıyor.

    Sırada Sebastian Stan'in başrol oynadığı psikolojik gerilim filmi A Different Man var. Bu film, yüz rekonstrüksiyon ameliyatı geçiren ancak rolünü kaybettiğinde öngörülemeyen zorluklarla karşılaşan bir aktörü konu alıyor. 4 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.

    Terrifier 3, The Apprentice, We Live in Time

    Korku filmi hayranları 11 Ekim'de popüler slasher serisinin son filmi Terrifier 3'ü heyecanla bekleyecekler. Bu vizyon tarihini paylaşan yapımlardan biri de Stan'in New York'ta emlak işinde çalışan genç Donald Trump'ı canlandırdığı biyografik drama The Apprentice. Başrollerini Andrew Garfield ve Florence Pugh'un paylaştığı romantik film We Live in Time, 18 Ekim'de vizyona girecek.

    Anora ve Smile 2 ekranlarda olacak

    18 Ekim'de izleyiciler ayrıca 77. Cannes Film Festivali'nde prestijli Palme d'Or ödülünü kazanan komedi romantik filmi Anora'nın da tadını çıkarabilirler. Hikaye, Brooklyn'li genç bir seks işçisinin bir oligarkın oğluyla dürtüsel bir şekilde evlenmesini konu alıyor.

    Bu vizyon tarihini paylaşanlardan biri de 2023'te duyurulan korku filmi Smile 2 oldu. Film, dünya turnesinde giderek daha da korkunç halüsinasyonlar görmeye başlayan küresel pop fenomeni Skye Riley'nin hikayesini konu alıyor.

    Venom: The Last Dance ekim ayında vizyona girecek

    Ayı zirvede kapatan film ise 25 Ekim'de vizyona girmesi planlanan Venom: The Last Dance oldu. Sony'nin Örümcek Adam evreninin bir parçası olan bu film, Eddie ve Venom'un kalan simbiyotların varlığını tehdit eden gizemli bir düşmanla mücadelesini konu alıyor. Başrollerinde Tom Hardy, Juno Temple ve Stephen Graham'ın yer aldığı serinin üçüncü filminin gişe rekorları kırması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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