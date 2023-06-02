Apple açıkladı: Tüm iPhone'ların yüzde kaçında iOS 16 yüklü?

Apple, 5 Haziran’da başlayacak WWDC23 etkinliğinde iOS 17’yi tanıtacak. Şirket, öncesinde App Store’dan işlem yapan cihazlar üzerinden belirlenen güncel iOS 16 ve iPadOS 16 benimsenme oranlarını paylaştı. Şu anda tüm aktif iPhone’ların yüzde kaçında iOS 16 yüklü, kaçında daha eski iOS sürümü bulunuyor merak edenler için güncel istatistikler paylaşıldı.

iPhone'ların %81'inde iOS 16 yüklü

Tam Boyutta Gör Apple, şu anda tüm aktif iPhone’ların %81’inde iOS 16 yüklü olduğunu söylüyor. Kıyaslama açısından, Şubat ayında %72 idi. Güncel verilere göre, aktif iPhone’ların %13’ünde hâlâ iOS 15 yüklü, %6’sı daha da eski iOS sürümü üzerinde çalışıyor. iPhone 8 ve daha yeni modeller iOS 16 güncellemesini almıştı.

Apple, tüm aktif iPad’lerin %71’inde iPadOS 16 sürümünün çalıştığını söylüyor. Bu oran Şubat ayında %50 idi.

iOS 17 beta haftaya yayınlanacak

Apple, geçen yıl aynı dönemde iOS 15 benimsenme oranını %82 olarak açıklamıştı. Şimdi de benzer istatistikler görüyoruz. iOS 17 betanın yayınlanmasıyla birlikte iOS 16 yüklü cihaz sayısında azalma olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Tüm iPhone'ların yüzde kaçında iOS 16 yüklü?