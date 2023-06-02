Apple açıkladı: Tüm iPhone'ların yüzde kaçında iOS 16 yüklü?

Apple, 5 Haziran’da başlayacak WWDC23 etkinliğinde iOS 17’yi tanıtacak. Şirket, öncesinde App Store’dan işlem yapan cihazlar üzerinden belirlenen güncel iOS 16 ve iPadOS 16 benimsenme oranlarını paylaştı. Şu anda tüm aktif iPhone’ların yüzde kaçında iOS 16 yüklü, kaçında daha eski iOS sürümü bulunuyor merak edenler için güncel istatistikler paylaşıldı.
iPhone'ların %81'inde iOS 16 yüklü
Apple, tüm aktif iPad’lerin %71’inde iPadOS 16 sürümünün çalıştığını söylüyor. Bu oran Şubat ayında %50 idi.
iOS 17 beta haftaya yayınlanacak
Apple, geçen yıl aynı dönemde iOS 15 benimsenme oranını %82 olarak açıklamıştı. Şimdi de benzer istatistikler görüyoruz. iOS 17 betanın yayınlanmasıyla birlikte iOS 16 yüklü cihaz sayısında azalma olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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