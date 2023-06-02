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    Apple açıkladı: Tüm iPhone'ların yüzde kaçında iOS 16 yüklü?

    Apple, WWDC 2023'de iOS 17'yi duyurmadan önce güncel iOS 16 kullanım istatistiklerini paylaştı. Tüm iPhone'ların yüzde kaçında iOS 16 yüklü?                     
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    Apple, 5 Haziran’da başlayacak WWDC23 etkinliğinde iOS 17’yi tanıtacak. Şirket, öncesinde App Store’dan işlem yapan cihazlar üzerinden belirlenen güncel iOS 16 ve iPadOS 16 benimsenme oranlarını paylaştı. Şu anda tüm aktif iPhone’ların yüzde kaçında iOS 16 yüklü, kaçında daha eski iOS sürümü bulunuyor merak edenler için güncel istatistikler paylaşıldı.

    iPhone'ların %81'inde iOS 16 yüklü

    ios 16 benimsenme oranı haziran 2023 Tam Boyutta Gör
    Apple, şu anda tüm aktif iPhone’ların %81’inde iOS 16 yüklü olduğunu söylüyor. Kıyaslama açısından, Şubat ayında %72 idi. Güncel verilere göre, aktif iPhone’ların %13’ünde hâlâ iOS 15 yüklü, %6’sı daha da eski iOS sürümü üzerinde çalışıyor. iPhone 8 ve daha yeni modeller iOS 16 güncellemesini almıştı.

    Apple, tüm aktif iPad’lerin %71’inde iPadOS 16 sürümünün çalıştığını söylüyor. Bu oran Şubat ayında %50 idi.

    iOS 17 beta haftaya yayınlanacak

    Apple, geçen yıl aynı dönemde iOS 15 benimsenme oranını %82 olarak açıklamıştı. Şimdi de benzer istatistikler görüyoruz. iOS 17 betanın yayınlanmasıyla birlikte iOS 16 yüklü cihaz sayısında azalma olacaktır.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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