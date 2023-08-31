iPhone 15'in fiyatı ne kadar olacak? İşte muhtemel fiyatlar

- iPhone 15 ve iPhone 15 Plus
- Muhtemel iPhone 15 ve iPhone 15 Plus fiyatları
- iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
- Muhtemel iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max fiyatları
- iPhone 15 serisi muhtemel Türkiye fiyatları
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Bu etkinlikte yeni iPhone’lar ile birlikte Watch Series 9 ve daha fazlası da bulunacak. Ancak doğal olarak merak edilen en büyük şey yeni iPhone’ların fiyatlarının ne olacak. Son bilgiler ışığında muhtemel iPhone 15 fiyatlarını bir araya getirdik.
iPhone 15 ve iPhone 15 Plus
Fiyat tarafında ise Apple'ın standart iPhone 15 modelleri için herhangi bir fiyat artışı yapması beklenmiyor. Dolayısıyla giriş seviyesi iPhone 15 modelinin fiyatı bir kez daha 799 dolar olabilir. Bu bağlamda iPhone 15 ve iPhone 15 Plus fiyatları şu şekilde olabilir:
|Model
|Fiyat
|iPhone 15 - 128GB
|799 dolar
|iPhone 15 - 256GB
|899 dolar
|iPhone 15 - 512GB
|1,099 dolar
|iPhone 15 Plus - 128GB
|899 dolar
|iPhone 15 Plus - 256GB
|999 dolar
|iPhone 15 Plus - 512GB
|1,199 dolar
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
Fiyatlandırma tarafındaysa Apple’ın bu yılkı Pro modellerde fiyatları yükseltmesi bekleniyor. Çeşitli kaynaklar firmanın en az 100 dolar olacak şekilde fiyatları arttıracağını söylüyor. Ek olarak Apple’ın iPhone 15 Pro modellerinin kapasitesini geçen yıla kıyasla artırabileceğine dair haberler de var. Bu olasılık göz önüne alındığında muhtemel iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max fiyatları aşağıdaki gibi olabilir:
|Model
|Fiyat
|iPhone 15 Pro - 128GB/256GB
|1,099 dolar ve 1,199 dolar
|iPhone 15 Pro - 256GB/512GB
|1,199 dolar ve 1,299 dolar
|iPhone 15 Pro - 512GB/1TB
|1,399 dolar ve 1,499 dolar
|iPhone 15 Pro - 1TB/2TB
|1,599 dolar ve 1,699 dolar
|iPhone 15 Pro Max - 128GB/256GB
|1,199 dolar ve 1,299 dolar
|iPhone 15 Pro Max - 256GB/512GB
|1,299 dolar ve 1,399 dolar
|iPhone 15 Pro Max - 512GB/1TB
|1,499 dolar ve 1,599 dolar
|iPhone 15 Pro Max - 1TB/2TB
|1,699 dolar ve 1,799 dolar
iPhone 15 serisi muhtemel Türkiye fiyatları
Apple, halihazırda Türkiye’deki iPhone 14 serisini vergilerden sonra yaklaşık yüzde 10-15 kar ile satıyor. Bunu göz önüne alırsak iPhone 15 serisinin muhtemel Türkiye fiyatları aşağıdaki gibi olabilir:
- iPhone 15 - 128GB: 49.910 TL
- iPhone 15 Plus - 128GB: 56.120 TL
- iPhone 15 Pro - 128GB: 68.655 TL
- iPhone 15 Pro Max - 128GB: 74.865 TL
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