Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İlk Android telefon "Google G1": Bol tuşlu neon tasarım

    Android’in kurucu ortağı Rich Miner, ilk Android telefonun görsellerini paylaştı. İşte karşınızda yeşilin hakim olduğu ilk Android telefon Google G1             
    Oy Ver
    ilk android telefon google g1 Tam Boyutta Gör
    Android’in kurucu ortağı Rich Miner, ilk Android telefonun görsellerini paylaştı. İşte karşınızda yeşilin hakim olduğu ilk Android telefon Google G1

    T-Mobile G1, Google G1 olarak da bilinen HTC Dream, ticari olarak piyasaya sürülen ilk Android telefondu ve ilk iPhone’un piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra geldi. Apple, iPhone’u duyurmadan beş ay öncesinde ilk Android telefonun nasıl olabileceğine dair görüntüler paylaşıldı. Görseller, Android’in kurucu ortağı Rich Miner’dan geldi.

    Gizli QWERTY klavye

    Kayan klavyesi ve fiziksel tuşlarıyla HTC Dream’e benzeyen siyah ve neon cihaz karşımızda. Bu görüntüsüyle HTC Dream’in nihai tasarımdan daha fazla ses çıkardı. Klavye tam neon; o zamanların ilgi gören renklerinden. Yeşil, ekranın sol üst köşesindeki Google logosunda da görünüyor. Cihazda @ işareti ve e-posta için donanım tuşları dahil genel olarak çok fazla tuş bulunuyor. Telefonun alt kısmında da aramaları yanıtlama, reddetme, ana ekran ve geri tuşları bulunuyor. HTC Dream’de toplamda beş tuş yer alıyor.

    Miner, o dönem BlackBerry benzeri bir cihaz olan Sooner ve Dream olmak üzere iki Android telefon üzerinde çalıştıklarını söylüyor. iPhone, piyasaya sürüldükten sonra şirket, Dream’e odaklanmış.

    HTC Dream özellikleri

    • Ekran: 3.2 inç, 320 x 480 piksel, 180 ppi, TFT
    • İşlemci: Qualcomm MSM7201A, Adreno 130
    • Bellek: 192 MB
    • Depolama: 256 MB
    • Kamera: 3.15 MP, AF, Video kaydı
    • Batarya: 1150 mAh (5 sa. 20 dk. konuşma süresi)
    • Klavye: QWERTY
    • SIM: Mini SIM
    • Boyut ve Ağırlık: 117.7 x 55.7 x 17.1 mm, 158 g
    • İletişim: WiFi 802.11 b/g, Bluetooth 2.0, GPS
    • Renk: Siyah
    • Fiyat: 150 Euro civarı

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız