İlk Android telefon "Google G1": Bol tuşlu neon tasarım

Tam Boyutta Gör Android’in kurucu ortağı Rich Miner, ilk Android telefonun görsellerini paylaştı. İşte karşınızda yeşilin hakim olduğu ilk Android telefon Google G1

T-Mobile G1, Google G1 olarak da bilinen HTC Dream, ticari olarak piyasaya sürülen ilk Android telefondu ve ilk iPhone’un piyasaya sürülmesinden bir yıl sonra geldi. Apple, iPhone’u duyurmadan beş ay öncesinde ilk Android telefonun nasıl olabileceğine dair görüntüler paylaşıldı. Görseller, Android’in kurucu ortağı Rich Miner’dan geldi.

Gizli QWERTY klavye

Kayan klavyesi ve fiziksel tuşlarıyla HTC Dream’e benzeyen siyah ve neon cihaz karşımızda. Bu görüntüsüyle HTC Dream’in nihai tasarımdan daha fazla ses çıkardı. Klavye tam neon; o zamanların ilgi gören renklerinden. Yeşil, ekranın sol üst köşesindeki Google logosunda da görünüyor. Cihazda @ işareti ve e-posta için donanım tuşları dahil genel olarak çok fazla tuş bulunuyor. Telefonun alt kısmında da aramaları yanıtlama, reddetme, ana ekran ve geri tuşları bulunuyor. HTC Dream’de toplamda beş tuş yer alıyor.

Miner, o dönem BlackBerry benzeri bir cihaz olan Sooner ve Dream olmak üzere iki Android telefon üzerinde çalıştıklarını söylüyor. iPhone, piyasaya sürüldükten sonra şirket, Dream’e odaklanmış.

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HTC Dream özellikleri

Ekran: 3.2 inç, 320 x 480 piksel, 180 ppi, TFT

İşlemci: Qualcomm MSM7201A, Adreno 130

Bellek: 192 MB

Depolama: 256 MB

Kamera: 3.15 MP, AF, Video kaydı

Batarya: 1150 mAh (5 sa. 20 dk. konuşma süresi)

Klavye: QWERTY

SIM: Mini SIM

Boyut ve Ağırlık: 117.7 x 55.7 x 17.1 mm, 158 g

İletişim: WiFi 802.11 b/g, Bluetooth 2.0, GPS

Renk: Siyah

Fiyat: 150 Euro civarı

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İşte iPhone'dan önce çıkan ilk Android telefon: Google G1