İşte karşınızda LG G6'nın ön paneli

LG yaklaşık 13 gün sonra Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni amiral gemisi telefonunu tanıtmak için bir etkinlik düzenleyecek. Geçtiğimiz ay G6'nın sadece arka kısmını gösteren bir fotoğrafı sızdırılmıştı ve şimdi de ön panelinin açığa çıkma zamanı geldi. IT Home, LG G6'nın ön panelini gösteren gerçek bir fotoğraf yayınlamış durumda. Görsele baktığımızda telefonla ilgili önceki söylentileri doğrular bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihazın bir G6 prototipi olabileceğini de ekleyelim.

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Resimdeki G6'nın geniş bir ekranı, ince çerçeveleri ve yuvarlatılmış köşelerinin olduğunu görüyoruz. Önceki söylentilere göre akıllı telefon 1440 x 2880 piksel çözünürlüklü 5.7 inç 18:9 LCD ekrana sahip olacak. Ön kamera ve sensör önceki sızıntılarda olduğu gibi aynı konumda yer alırken LG logosu ekranın altına yerleştirilmiş görünüyor. Çift kavisli tasarım dışında G6'nın bazı yönleriyle Galaxy S8'e benzediğini (şimdiye kadarki sızıntılara göre) söyleyebiliriz.

Suya dayanıklı yapı ve Snapdragon 821 SoC

G6'nın suya karşı IP67 veya IP68 koruması ile geleceği ve Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisiyle çalışacağı söyleniyor. LG, bildiğiniz üzere G6'da modüler tasarıma yer vermeyecek. Ayrıca gelen haberlere göre şirket yaklaşan telefonunda Google Assistant özelliğini kullanmak üzere arama deviyle işbirliği yapmış durumda. G6'nın ayrıca 4GB RAM'le gelmesi ve kutudan Android 7.0 Nougat'la çıkması bekleniyor.

Telefonun arkasında, G5'te gördüğümüze benzer parmak izi tarayıcısıyla çift kamera dizilimi yer alacak. G6'nın 7 Nisan'da ABD'de satışa çıkması beklenirken, Güney Kore'li müşteriler 9 Mart'ta telefonu satın alabilecekler. Yeni amiral gemisi 26 Şubat'ta LG'nin Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde düzenleyeceği basın toplantısında tanıtılacak.

http://www.ithome.com/html/android/293028.htm