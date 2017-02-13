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İşte karşınızda LG G6'nın ön paneli

LG'nin yeni amiral gemisini tanıtmasına iki haftadan kısa bir süre kalmış durumda. Merakla beklenen LG G6'nın ön panelini açıkça gözler önüne seren yeni bir görsel yayınlandı.
2 yıl
9,5b
1
37
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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İşte karşınızda LG G6'nın ön paneli
LG yaklaşık 13 gün sonra Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni amiral gemisi telefonunu tanıtmak için bir etkinlik düzenleyecek. Geçtiğimiz ay G6'nın sadece arka kısmını gösteren bir fotoğrafı sızdırılmıştı ve şimdi de ön panelinin açığa çıkma zamanı geldi. IT Home, LG G6'nın ön panelini gösteren gerçek bir fotoğraf yayınlamış durumda. Görsele baktığımızda telefonla ilgili önceki söylentileri doğrular bir görünüme sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihazın bir G6 prototipi olabileceğini de ekleyelim.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Nissan Leaf'in casus fotoğrafları ortaya çıktı"
Resimdeki G6'nın geniş bir ekranı, ince çerçeveleri ve yuvarlatılmış köşelerinin olduğunu görüyoruz. Önceki söylentilere göre akıllı telefon 1440 x 2880 piksel çözünürlüklü 5.7 inç 18:9 LCD ekrana sahip olacak. Ön kamera ve sensör önceki sızıntılarda olduğu gibi aynı konumda yer alırken LG logosu ekranın altına yerleştirilmiş görünüyor. Çift kavisli tasarım dışında G6'nın bazı yönleriyle Galaxy S8'e benzediğini (şimdiye kadarki sızıntılara göre) söyleyebiliriz.

Suya dayanıklı yapı ve Snapdragon 821 SoC

G6'nın suya karşı IP67 veya IP68 koruması ile geleceği ve Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisiyle çalışacağı söyleniyor. LG, bildiğiniz üzere G6'da modüler tasarıma yer vermeyecek. Ayrıca gelen haberlere göre şirket yaklaşan telefonunda Google Assistant özelliğini kullanmak üzere arama deviyle işbirliği yapmış durumda. G6'nın ayrıca 4GB RAM'le gelmesi ve kutudan Android 7.0 Nougat'la çıkması bekleniyor.
Telefonun arkasında, G5'te gördüğümüze benzer parmak izi tarayıcısıyla çift kamera dizilimi yer alacak. G6'nın 7 Nisan'da ABD'de satışa çıkması beklenirken, Güney Kore'li müşteriler 9 Mart'ta telefonu satın alabilecekler. Yeni amiral gemisi 26 Şubat'ta LG'nin Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde düzenleyeceği basın toplantısında tanıtılacak.

http://www.ithome.com/html/android/293028.htm Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 yıl en beğenilen
Sadece 3 haftaligija donanimhaber oluverin..
Herkes amd kulislerinde fink atarken siz telefonun incigidir boncugudur haber yapiyorsunuz..
Benimde merak ettigim bi cihaz ama bu funya alternatifi var.
Ve 5 yildir g6 yi beklemiyoruz..

Sadece 3 haftaligija donanimhaber oluverin..Herkes amd kulislerinde fink atarken siz telefonun incigidir boncugudur haber yapiyorsunuz..Benimde merak ...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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mail_er 2 yıl axesis
axesis
ekran kasa oranı ne işime yarar altta gerçek butonlar olmadıktan sonra
çift kamera ne işime yarar optik zoom olmadıktan sonra
bataraya ne işime yarar 5000 mha olmadıktan sonra
peki bunu bana kim veriyor asus zenfone 3 zoom ekstradan çift hat 2 tb genişleme 126gb hafıza 4 gb ram daha ne olsun oturup oyun oynucak halim yok oynucaksam ps4 alırım :)
kutu açılımı


Bu çift kameralı telefonlarda iki kameranın açıları farklı olunca niye optik zoom diyorlar hiç anlamıyorum. Optik zoomun ne olduğunu bilmiyor mu kimse acaba?

Zenfone 3 zoomda iki kameranın biri 25 mm diğeri 59 mm yani bu telefon sana ya 25 mmlik açıyla görüntü veriyor ya da 59 mmlik açıyla. 59\25=~2.3 oluyor ve diyor ki 2.3x optik zoom yapıyorum ben. Yok yaa? Hadi bana 30 40 50 mmlik açıları dijital yakınlaştırma yapmadan sunsana? O zaman ben sana optik zoom yapıyorsun diyim..

Aynı şey Apple için de geçerli. Karşımıza geçip teknoloji editörleri bile bize optik zoom diye anlatıyor ya bunu deli oluyorum. Ona bakarsak lg g5 de optik zoom yapıyor. Çünkü iki kameranın biri 12 mm diğeri 29 mm. 29/12=~2.4 napıcaz şimdi?
axesisekran kasa oranı ne işime yarar altta gerçek butonlar olmadıktan sonraçift kamera ne işime yarar optik zoom olmadıktan sonrab...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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CalamityBoy 2 yıl
Artık bu tarz telefon haberlerini cok takip etmek istemesem de görüyorum lgnin yine başarısız olacağını düşünüyorum, zamaninda z3 donemi falan buradaki çoğu kişi sony fanboyuydu ama sony sürekli zarar ediyordu, beğenilen her telefon alınmıyor, iPhone 7 mesela iPhone 6se göre cok büyük farklar olmamasına rağmen üst sürüm olması bile iyi satış yapmasını sağlıyor.
Bu tarz haberleri takip edip vaooov telefona bak demek tamamen kendi kullandığımız telefonlara haksızlık belirli bir yerden sonra telefonu güncellemeyi bırakıp çok iyi bir şekilde kullanabiliriz, büyük bos güncellemeler benim icin eski modelleri yormak üzere geliştiriliyor, ha burada adamlar da haklı bir sürümü en son model üzerinde optimize etmek digerlerine o kadar özen göstermemekte de haklılar.
Artık bu tarz telefon haberlerini cok takip etmek istemesem de görüyorum lgnin yine başarısız olacağını düşünüyorum, zamaninda z3 donemi falan buradaki çoğu kiş...
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xmen121 2 yıl
Hoş
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forshire 2 yıl
3-4 sene aradan sonra foruma mesaj atmama sebep olan saçma tasarım.
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fbyram 2 yıl
Fiyatı 2.500 civarı olduktan sonra telefonun her türlü gideri var. Android tarafında hiçbir telefon 3.000 barajının üstünde kalitede telefon sunmaz. Güncellemesi 2 yıl olan bir sisteme o kadar para bağlamak saçma geliyor bana. Sonuçta samsungun s8 i 4.000 fiyat bandında çıkaracağını düşündüğümde ve türkiyeye sd835 ile gelmeyeceği için lg g6 sd821 ile fiyatını 2.500 tl etrafında konumlandırırsa her türlü daha iyi satış rakamları yakalar...
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oca57 2 yıl
Konuyla alakasız ama Barselona diyince akşamki maç geldi aklıma PSG paramBarca yaptı ya 😂😂
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gallagher2001 2 yıl
Pil 3200 -3300 arası bir kapasiteye sahip olacakmış sanırım gsmarenaya göre.. Adamlar g2 den beri pil kapasitesinde sadece +300 gelişim gösterebildiler bu nasil bir iştir... En az 3500 pil lazım o 5.7 inch ekrana...
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merilül 2 yıl gallagher2001
gallagher2001
Pil 3200 -3300 arası bir kapasiteye sahip olacakmış sanırım gsmarenaya göre.. Adamlar g2 den beri pil kapasitesinde sadece +300 gelişim gösterebildiler bu nasil bir iştir... En az 3500 pil lazım o 5.7 inch ekrana...

Yoo gerekmiyor aslında K520Tr modeli 5.7 inç Android 7 aldı telefon işlemcisi g6 ya göre çok daha düşük olduğu halde 1,5 günü çıkarıyor bende. Oyun oynamazsam 2 günü görüyorum çok rahat İşlemci zaten çok iyi olacak android 7 kim ne derse desin daha az pil harcıyor.inanmıyorsanız deneyin yorumları okuyun araştırın.Ha tabii 3500 veya 4000 mah pille gelirsede tadından yenmez.Xpower modeli 4100 Mah kullananlar 3 günü görüyorlarmış
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fuujitsu 2 yıl
G5 in tasarımı daha güzeldi bence.
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Captain_Ivy 2 yıl
s8 gibi olmuş diyecekken LG logosunu her zamanki yerinde görmek. Gözlerim yaşarıyor LG..
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hysteria_ 2 yıl
bir öncekinin biraz büyüğü işte ne tatava yapıyosunuz
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Redunay 2 yıl
Siz arkasından haber verin. Telefonu alıp almayacağıma arkasına göre kakar veririm. Arkasında 2-3 tane kamera, açma kapama tuşu bilmem ne tuşu olan telefon istemiyorum.
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Seko92 2 yıl
Ooo, gerçekten hiç böyle bir ön panel görmemiştim, hiçbir telefona benzemiyor. Bambaşka bir şeymiş bu...
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