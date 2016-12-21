İşte tam 2 petabayt boyutundaki devasa evren haritası "Tarihin en büyüğü"

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"Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın"

Pan-STARRS projesinin araştırmacıları çok uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları devasa evren haritasını nihayet yayınladı. Tam 2 petabayt boyutundaki veriyi internet siteleri üzerinden halka açan astronomlar, yayınlanan bu veri boyutunun yaklaşık 1 milyar selfi veya 100 Vikipedi internet sitesine denk olduğunu belirtiyorlar.Araştırma için Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobundan yararlanan bilim insanları milyanlarca yıldız, galaksi ve gök cisimlerinin yer aldığı fotoğrafları ve çeşitli bilimsel verileri bu alanda çalışma yapmak isteyen herkes için kullanımına açtı.Veri tabanındaki milyonlarca fotoğrafa tüm meraklıların kolayca ulaşabileceğini belirten proje lideri Ken Chambers da bu büyük proje hakkında,"Pan-STARRS projesinde, Güneş Sistemindeki Yakın Dünya Cisimleri ve Kuiper Kuşağı Cisimleri'nden, yıldızlar arasındaki yalnız gezegenlere kadar birçok ilginç keşfe imza attık. Bunların haricinde galaksimizdeki toz bulutlarını üç boyutlu olarak haritanlandırırken aynı zamanda yeni yıldız toplulukları, patlayan yıldızlar ve evrenin ilk evrelerine ait uzak kuasarlar bulduk." ifadelerine yer verdi.Projeyi yöneten Hawaii Üniversitesi yetkilileriyse bu projeyi sadece "büyük" olarak nitelendirmenin projenin devasalığına bir hakaret olduğunu düşünüyor. Yalnızca aşağıda görmüş olduğumuz evren fotoğrafını oluşturmak için 2010-2014 yılları arasında yarım milyondan fazla kare yakalayan Pan-STARRS astronomları, gelecek yıllarda bu projenin profesyonel veya amatör olsun dünyanın her tarafından binlerce insanın inanılmaz keşifler yapmasına kaynak oluşturacağını düşünüyor. Araştırmacılar ayrıca daha detaylı fotoğraflar ve verilerin de yolda olduğunu ve 2017 yılı içerisinde bunların da yayınlanacağını söylüyorlar.