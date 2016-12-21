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İşte tam 2 petabayt boyutundaki devasa evren haritası "Tarihin en büyüğü"

Evrenin Vikipedisi şeklinde tanımlanabilecek devasa kozmik harita şimdi incelemek isteyen herkesin kullanımına sunuldu. Pan-STARRS ismindeki dev proje tam 2 petabayt boyutunda veri içeriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,7b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Pan-STARRS projesinin araştırmacıları çok uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları devasa evren haritasını nihayet yayınladı. Tam 2 petabayt boyutundaki veriyi internet siteleri üzerinden halka açan astronomlar, yayınlanan bu veri boyutunun yaklaşık 1 milyar selfi veya 100 Vikipedi internet sitesine denk olduğunu belirtiyorlar.

Araştırma için Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobundan yararlanan bilim insanları milyanlarca yıldız, galaksi ve gök cisimlerinin yer aldığı fotoğrafları ve çeşitli bilimsel verileri bu alanda çalışma yapmak isteyen herkes için kullanımına açtı.

Veri tabanındaki milyonlarca fotoğrafa tüm meraklıların kolayca ulaşabileceğini belirten proje lideri Ken Chambers da bu büyük proje hakkında,"Pan-STARRS projesinde, Güneş Sistemindeki Yakın Dünya Cisimleri ve Kuiper Kuşağı Cisimleri'nden, yıldızlar arasındaki yalnız gezegenlere kadar birçok ilginç keşfe imza attık. Bunların haricinde galaksimizdeki toz bulutlarını üç boyutlu olarak haritanlandırırken aynı zamanda yeni yıldız toplulukları, patlayan yıldızlar ve evrenin ilk evrelerine ait uzak kuasarlar bulduk." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bkz. "Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın"
Projeyi yöneten Hawaii Üniversitesi yetkilileriyse bu projeyi sadece "büyük" olarak nitelendirmenin projenin devasalığına bir hakaret olduğunu düşünüyor. Yalnızca aşağıda görmüş olduğumuz evren fotoğrafını oluşturmak için 2010-2014 yılları arasında yarım milyondan fazla kare yakalayan Pan-STARRS astronomları, gelecek yıllarda bu projenin profesyonel veya amatör olsun dünyanın her tarafından binlerce insanın inanılmaz keşifler yapmasına kaynak oluşturacağını düşünüyor. Araştırmacılar ayrıca daha detaylı fotoğraflar ve verilerin de yolda olduğunu ve 2017 yılı içerisinde bunların da yayınlanacağını söylüyorlar.


NASA ve National Science Foundation gibi kurumların da desteğini alan projenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Pan-STARRS'ın hazırladığı video:


Yarım milyon fotoğrafın birleştirilmiş hali(Hawaii teleskobunun gördüğü evren):

Çarpışan iki galaksinin sonucu Arp 220(Kırmızı haldeki):


https://www.engadget.com/2016/12/20/pan-starrs-data/ Yorum Yaz
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
AKN'ye takıldı resimler o kadar yavaş açılıyor ki her halde açılana kadar artık o yıldızlar orada olmuycak.
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12 Angry Men 2 yıl
Yazın sahilde sabahlayıp oltayla balık tutardım, O sırada hep gökyüzünü seyrederdim. Kayan yıldızlar, hareket eden uyduları vb görürdüm ne güzel günlerdi. Bu konuyu görünce gece gece aklıma o zamanlar geldi.
Yazın sahilde sabahlayıp oltayla balık tutardım, O sırada hep gökyüzünü seyrederdim. Kayan yıldızlar, hareket eden uyduları vb görürdüm ne güzel günlerdi. Bu ko...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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V4LKyR 2 yıl Mesudum
Mesudum

Bu fotoları nasıl kullanabiliriz?
Bu fotolardan nasıl para kullanabiliriz?

PARA İSTİYORUM
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2 Avatar Avatar
Kediseven 2 yıl
Dünya ne kadar da zavallı ve savunmasız bir gezegen! Bir Güneş fırtınası yeter herşeyi bir anda bitirmeye! Daha neyin tribindeyiz onu anlamıyorum!
1 Yanıt Yanıtla +2
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Mr. Cheritto 2 yıl Kediseven
Kediseven

Dünya ne kadar da zavallı ve savunmasız bir gezegen! Bir Güneş fırtınası yeter herşeyi bir anda bitirmeye! Daha neyin tribindeyiz onu anlamıyorum!










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frostburn 2 yıl
mobilden girdim eve haciz geldi
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DH Misafiri 2 yıl
Ağa bu haber bize ağır gelir. Sen cep telefonu haberi yap. Snapdragon işlemci, 6 gb ram filan.
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nokmen 2 yıl
İnternette forumlarda dünya düzdür diye iddia eden zeki insanlar buraya gelmemiş. Evren aslında düzdür diye yazmalarını da sabırsızlıkla bekliyoruz.
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clopin 2 yıl
Dünya nerde gözükmüyo
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kaktuskafa10 2 yıl clopin
clopin
Dünya nerde gözükmüyo

Zeki şey seni
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SEO-Uzmanı 2 yıl
1 ışık yılından sonraki görülenlerin bir çoğu çoktan yerleri değişti veya yeni bir galaksi olmak için süpernova oldular bile ! gökyüzünde sadece geçmişin izleri vardır ! şu an neyin nerede olduğunu bile tam bilemiyoruz !
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tropik17 2 yıl
Peki evrene mesaj gönderirken, Ne tarafa göndereceğiz? Resimlerde göremedim.
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apodur 2 yıl
hoş olmuş.
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St Batuhan 2 yıl
Superonline 100mbit net verdi, eh akk olmayan bir paketteyim, nereye arşivlesem bilemedim. 2 Petabayt, maşallah ama koca evren için az bile. İlk saniye büyük diye düşünsem de 2. saniye de tam tersi sınırsız bir şeyi belli sınırlarda incelemek için bile az dedirtiyor. Çok büyük bir emek.
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DH Misafiri 2 yıl
Nerden indiriyos
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astronomi, galaksiler ve
6 etiket daha pan-starrs Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
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