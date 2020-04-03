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    Yeni Windows 10 güncellemesi işlemci yükünü azaltacak

    Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi için geri sayım başladı. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak 20H1 güncellemesi ile işlemci üzerindeki yük azalacak.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    20,1b
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    59
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Windows 10 güncellemesi işlemci yükünü azaltacak
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    Yazılım devi Microsoft bu ayın sonuna kadar veya en geç Mayıs ayının ortalarında bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini yayınlayacak. 20H1 adı altında sunulması beklenen güncelleme birçok yeniliği de beraberinde getirecek ancak temel iyileştirme işlemci üzerindeki yükün azaltılması olacak.

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    Şirket, Windows Arama özelliğini disk ve CPU kullanımını otomatik olarak azaltacak yeni bir algoritma ile güncelleyecek. Artık arama dizin oluşturucusu, en yoğun kullanım zamanlarını (örneğin oyun modu) algılayarak çalışmayı durdurabilecek. Böylelikle arka planda indeksleme yaparak CPU'ya gereksiz yere ek yük bindirmeyecek. 

    Yeni Windows 10 güncellemesi işlemci yükünü azaltacak
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    Bluetooth eşleştirmesi kolaylaşacak

    Mayıs güncellemesi aynı zamanda kablosuz cihazları Bluetooth arabirimi üzerinden bağlama işlemini daha kolay ve sezgisel hale getirecek.

    Başta da belirttiğimiz gibi söz konusu güncellemenin kesin olarak ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak gelen haberler Nisan sonu veya Mayıs ortasında yayınlanacağı yönünde.



    https://www.windowslatest.com/2020/04/02/windows-10-may-2020-update-rumour Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xit 5 gün en beğenilen
    önemli dosyalarımızı yedekleyelim ozaman...
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    horozcorc 5 gün Xit
    linux'ta da, os'ta da olsanız sistemdeki her değişiklik öncesi veriler yedeklenir. Windows ile alakası yok konunun. Mac'in uçurduğu çok veri bilirim.
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 5 gün
    O kadar güncelleştirme kurdum win10 da hiç bir hatayla karşılaşmadım.
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    CoreXXX (fatih tat) 4 gün Black_34
    bende güncelleştirme hata haberini okuyorum sonra bakıyorum ben onu 1 hafta önce yüklemişim ve haberim bile yok. hata yok problem yok. bu başıma 5 kez geldi. demekki problem yaşamayan tek ben değilmişim:)
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    CRaSHTR (Zafer ) 2 gün Black_34
    Network sorunu (ethernet adaptor) hariç bende herhangi bir sorun yaşamadım.
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün
    Windows'u kurduğumda ilk yaptığım şeylerden biri "Windows Search" servisini kapatmak oluyor. Dosyaları indekslemesi çok yavaş. Sistemi yormaktan başka bir işe yaramıyor. Dosya arama işi için Eskiden "AvaFind" şimdi "Everything" uygulmasını kullanıyorum. Bu yazılımlar Pc de takılı 3 diski saniyeler içinde indeksleyebilirken kosjoca microsoft bu olayı şimdiye kadar nasıç çözemedi aklım almıyor.
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    Thingol 2 gün
    Vistayı da kullanmış biri olarak söylüyorum, tarihin en berbat işletim sistemi. Zaten işletim sistemi kısmı da çok umurlarında değil artık, milletin verilerini toplamak asıl amaçları.
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    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    benim bilgisayar bir hızlandı güncellemeden sonra
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    DH Misafiri 2 gün
    Ben Pc kilitlenmesiyle karşılaştım 2 kez.
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    DH Misafiri 2 gün
    Windowsun en sorunlu işletim sürümü!! Sonunda işlem yükünü hafifleme için bir şeyler yapıyorlar!
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    DH Misafiri 2 gün
    geçen hafta gelen güncelleme benim Windows 10'umu gözle görünür bir şekilde hızlandırdı (pentium işlemcisi)
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    DH Misafiri 2 gün
    Win 10 hikaye eniyisi windows 7
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    ONY86 (Orhan Nadir YAMUK) 2 gün
    güncellemeyi yaptım.2 bilgisayarımda, amd ve intel işlemcili, acayip acayip hatalar verip çöktü. Allah tan dosyaları yedeklemiştim. eski bi sürüme döndüm dert yok tasa yok
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    yorumculuklar 3 gün
    1803 ve sonrasında benim makinede bluetooth benim kulaklıklarım ile kullanılamaz hale geldi. Derdimi de anlatamıyorum kimseye ve buna herkes dahil. Son çıkan makinelerde de yaygın olan Realtek 8822BE modülü ile Sennheiser 4.50BTNC ile hiçbir şey yapılamıyor kesilmeler vb berbat durumda. aptX olmayan Bluetooth larda problem yok pek yine var ama çok yok. Sorun driver problemi, linux un kernel 5’den sonrasında böyle bir problem yok; Ne microsoft ne realtek ne de lenovo durumu pek takmiyor; servise gönder diyor. Formatlayip geri verecek...
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    Paetzold (Ramazan ş.) 3 gün
    8.1 pro ile yola devam. Alışkanlık oldu
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    20097 kez okundu.
    40 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, cpu ve
    4 etiket daha güncelleme disk alanı 20h1 Yazılım
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