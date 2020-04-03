Yeni Windows 10 güncellemesi işlemci yükünü azaltacak

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Yazılım devi Microsoft bu ayın sonuna kadar veya en geç Mayıs ayının ortalarında bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesini yayınlayacak. 20H1 adı altında sunulması beklenen güncelleme birçok yeniliği de beraberinde getirecek ancak temel iyileştirme işlemci üzerindeki yükün azaltılması olacak.

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Şirket, Windows Arama özelliğini disk ve CPU kullanımını otomatik olarak azaltacak yeni bir algoritma ile güncelleyecek. Artık arama dizin oluşturucusu, en yoğun kullanım zamanlarını (örneğin oyun modu) algılayarak çalışmayı durdurabilecek. Böylelikle arka planda indeksleme yaparak CPU'ya gereksiz yere ek yük bindirmeyecek.

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Bluetooth eşleştirmesi kolaylaşacak

Mayıs güncellemesi aynı zamanda kablosuz cihazları Bluetooth arabirimi üzerinden bağlama işlemini daha kolay ve sezgisel hale getirecek.

Başta da belirttiğimiz gibi söz konusu güncellemenin kesin olarak ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak gelen haberler Nisan sonu veya Mayıs ortasında yayınlanacağı yönünde.

https://www.windowslatest.com/2020/04/02/windows-10-may-2020-update-rumour

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