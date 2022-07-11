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    İsviçre, 20 GWh kapasiteli pompaj depolamalı hidroelektrik santralini faaliyete geçirdi

    14 yıllık çalışmaların sonunda İsviçre, 900 MW'lık pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin hizmete girdiğini açıkladı.                                       
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    İsviçre, 20 GWh kapasiteli PDHES'i faaliyete geçirdi
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    İsviçre, Valais kentinde 20 GWh kapasiteli bir Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali'ni(PDHES) faaliyete geçirdi. 14 yılın sonunda tamamlanmasıyla birlikte santral, Avrupa'nın en büyük PDHES'lerinden biri oldu.

    Her biri 150 MW'lık 6 türbin bulunuyor

    PDHES'ler aralarında yükseklik farkı olan iki rezervuar gerektiriyor. Elektrik talebi arttığında ya da pahalı olduğunda daha yüksek seviyedeki suyun alt rezervuara akışından enerji üretimi gerçekleştirilirken enerji üretimi şebekenin ihtiyaçlarını aştığında ya da elektrik daha ucuz olduğunda su, üst rezervuara pompalanıyor.

    İsviçre'de faaliyete giren PDHES, anlık toplam 900 MW güç üretebilen altı türbinden oluşuyor. 2.200m yükseklikte bulunan üst Vieux Emosson rezervuarı, 20GWh enerji depolama kapasitesini temsil eden 25 milyon metreküp su tutuyor.

    İsviçre, 20 GWh kapasiteli PDHES'i faaliyete geçirdi
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    Yapılan açıklamalara göre verimliliği %80 olan PDHES'in yapımı için 2,3 milyar dolar harcandı. Projede toplam 60 şirket görev yaptı.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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