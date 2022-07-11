İsviçre, 20 GWh kapasiteli pompaj depolamalı hidroelektrik santralini faaliyete geçirdi

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İsviçre, Valais kentinde 20 GWh kapasiteli bir Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali'ni(PDHES) faaliyete geçirdi. 14 yılın sonunda tamamlanmasıyla birlikte santral, Avrupa'nın en büyük PDHES'lerinden biri oldu.

Her biri 150 MW'lık 6 türbin bulunuyor

PDHES'ler aralarında yükseklik farkı olan iki rezervuar gerektiriyor. Elektrik talebi arttığında ya da pahalı olduğunda daha yüksek seviyedeki suyun alt rezervuara akışından enerji üretimi gerçekleştirilirken enerji üretimi şebekenin ihtiyaçlarını aştığında ya da elektrik daha ucuz olduğunda su, üst rezervuara pompalanıyor.

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İsviçre'de faaliyete giren PDHES, anlık toplam 900 MW güç üretebilen altı türbinden oluşuyor. 2.200m yükseklikte bulunan üst Vieux Emosson rezervuarı, 20GWh enerji depolama kapasitesini temsil eden 25 milyon metreküp su tutuyor.

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Yapılan açıklamalara göre verimliliği %80 olan PDHES'in yapımı için 2,3 milyar dolar harcandı. Projede toplam 60 şirket görev yaptı.

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İsviçre, 20 GWh kapasiteli PDHES'i faaliyete geçirdi