İtalyan bankaları Blockchain kullanacak

Alınan bilgilere göre; İtalyan bankaları Mart 2020'den itibaren, uzlaşma sağlamak için Blockchain teknolojisini kullanacaklar.

İtalyan Bankacılık Birliği (ABI), İtalyan bankalarının, dağıtılmış muhasebe teknolojisini (DLT), uzlaştırmayı hızlandırmak için iç süreçlere entegre edeceğini açıkladı. Blok zincirinin konuşlandırılması, bankalar arasındaki işlemlerde şeffaflığı ve taraflar arasındaki iletişimin etkinliğini arttırmak üzere ayarlandı.

ABI’nın blok zinciri ile çalışan bankalar arası sistemi, 14 yerel bankanın katılımıyla geçen Ekim ayında yapılan testlerin ilk aşamasını başarıyla geçti. Blockchain uygulamasının, akıllı sözleşmelerin uygulanmasıyla birlikte, genellikle bir takım karmaşık işlemler içeren bankacılık faaliyetlerine, tek düğümde birden fazla veri toplama yöntemiyle belirli yönlerine yardımcı olması da bekleniyor.

Bu yılın Şubat ayında, İtalyan Temsilciler Meclisi, DLT ve Blockchain'i tanımlayan bir tasarıyı ve akıllı sözleşmelerin yasal geçerliliğinin olması için uyması gereken teknik kriterleri onaylamıştı.

https://cointelegraph.com/news/italys-banks-to-use-blockchain-to-boost-settlements-and-improve-transparency