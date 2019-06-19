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İtalyan bankaları Blockchain kullanacak

Blockchain teknoloji yavaş yavaş her sektöre dağılmaya başlıyor. İtalyan bankaları, şeffaflığını arttırmak ve müşterilerine daha güvenilir hizmet vermek amacıyla Blockchain kullanmaya başlayacak.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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İtalyan bankaları Blockchain kullanacak
Alınan bilgilere göre; İtalyan bankaları Mart 2020'den itibaren, uzlaşma sağlamak için Blockchain teknolojisini kullanacaklar. 
İtalyan Bankacılık Birliği (ABI), İtalyan bankalarının, dağıtılmış muhasebe teknolojisini (DLT), uzlaştırmayı hızlandırmak için iç süreçlere entegre edeceğini açıkladı. Blok zincirinin konuşlandırılması, bankalar arasındaki işlemlerde şeffaflığı ve taraflar arasındaki iletişimin etkinliğini arttırmak üzere ayarlandı. 
ABI’nın blok zinciri ile çalışan bankalar arası sistemi, 14 yerel bankanın katılımıyla geçen Ekim ayında yapılan testlerin ilk aşamasını başarıyla geçti. Blockchain uygulamasının, akıllı sözleşmelerin uygulanmasıyla birlikte, genellikle bir takım karmaşık işlemler içeren bankacılık faaliyetlerine, tek düğümde birden fazla veri toplama yöntemiyle belirli yönlerine yardımcı olması da bekleniyor.
Bu yılın Şubat ayında, İtalyan Temsilciler Meclisi, DLT ve Blockchain'i tanımlayan bir tasarıyı ve akıllı sözleşmelerin yasal geçerliliğinin olması için uyması gereken teknik kriterleri onaylamıştı.

https://cointelegraph.com/news/italys-banks-to-use-blockchain-to-boost-settlements-and-improve-transparency Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 gün
AB ülkelerin düzenli gelişe bilmesi için tüm bankalara iban standartını getirmişken
neden AB ülkelerinde anonimleştirilmiş dijital paraya izin veriliyor ! ?
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SEO-Uzmanı 2 gün
metafizik istihbarat anlamıyla ; bu konu,
insani bir akıl tarafından planlanamayacak kadar ince
ve hassas bir teknoloji olduğu ortada !
dahası dünya çapında saygın beyaz şapkalı hacker'lar tarafından bile
ileri seviye bir yapay zeka ürünü olabileceği şekliyle ciddi yorumlar var.
dünya üzerinde bilinen veya bilinmeyen
satanist illuminatik örgütlerde ;
üst seviye yönetenlerinin bir çeşit transa geçebildiği
ve Ad3m'den bu güne kadar tüm teknolojik ilmi bilgiye sahip olan
bir satanist bir varlıkla iletişime geçip
dünyayı kutsal kitaplarda yazıldığı gibi
fitne ve fesatın çıkarılabileceği bir yer haline getirmek için
tüm para sistemini ana bir kapital düzen içinde sömürmesi dünya üzerindeki var olan barışçıl düzeni boza bilmesi için olmazsa olmazlardan biridir.
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SEO-Uzmanı 2 gün
" ya hep birlikte, düzlüğe çıkar,
yada hep birlikte, batarız" diye siyaset yapanlar
bu haberi beğendi !
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raxetul 1 gün SEO-Uzmanı
Blok zincirin amacı birlikte çökmeyi engellemek, farklı kaynaklardan güvenle doğrulama yapabilmek. Alttaki yorumda da kripto para ile blok zinciri karıştırmışsın. Kripto para blok zinciri altyapısında kullanır ama blok zincirin kendisi değildir.
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SC0RPI0N 2 gün
Teşekkürler hocam bilgi için
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AKTeknisyen 2 gün
İtalyan mafyası bunu beğendi :)
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interwap 2 gün SC0RPI0N
Bitcoin blockchain temelli. Blockchaini ilk kullanan bitcoindi. Bitcoin olmazsa blockchain olur ama blockchain olmazsa bitcoin olmaz.
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SC0RPI0N 2 gün interwap
Tamam yaniliyorsam özür dilerim. Şimdi BTC çıkarmak için ve onun işlemlerini ticaretini transferlerini vs. vs. Yapmak için bir teknoloji gerekmiyor mu ? Yani burda adamların ilk yapmak istediği sanal paramı yoksa sanal parayı kontrol edecek bir teknoloji mi ?
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SC0RPI0N 2 gün
BTC Yavaş yavaş 20000 dolarlar üzerine çıkar, biz almadık ya
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interwap 2 gün SC0RPI0N
Bunun bitcoine etkisi nedir?
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kripto, para ve
6 etiket daha ekonomi ticaret blockchain kripto para Bilim ve Teknoloji Ali Bertay Solak
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