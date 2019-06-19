İtalyan bankaları Blockchain kullanacak

Haber Editörü
Alınan bilgilere göre; İtalyan bankaları Mart 2020'den itibaren, uzlaşma sağlamak için Blockchain teknolojisini kullanacaklar.
İtalyan Bankacılık Birliği (ABI), İtalyan bankalarının, dağıtılmış muhasebe teknolojisini (DLT), uzlaştırmayı hızlandırmak için iç süreçlere entegre edeceğini açıkladı. Blok zincirinin konuşlandırılması, bankalar arasındaki işlemlerde şeffaflığı ve taraflar arasındaki iletişimin etkinliğini arttırmak üzere ayarlandı.
ABI’nın blok zinciri ile çalışan bankalar arası sistemi, 14 yerel bankanın katılımıyla geçen Ekim ayında yapılan testlerin ilk aşamasını başarıyla geçti. Blockchain uygulamasının, akıllı sözleşmelerin uygulanmasıyla birlikte, genellikle bir takım karmaşık işlemler içeren bankacılık faaliyetlerine, tek düğümde birden fazla veri toplama yöntemiyle belirli yönlerine yardımcı olması da bekleniyor.
Bu yılın Şubat ayında, İtalyan Temsilciler Meclisi, DLT ve Blockchain'i tanımlayan bir tasarıyı ve akıllı sözleşmelerin yasal geçerliliğinin olması için uyması gereken teknik kriterleri onaylamıştı.
https://cointelegraph.com/news/italys-banks-to-use-blockchain-to-boost-settlements-and-improve-transparency Yorum Yaz Paylaş Tweetle
neden AB ülkelerinde anonimleştirilmiş dijital paraya izin veriliyor ! ?
insani bir akıl tarafından planlanamayacak kadar ince
ve hassas bir teknoloji olduğu ortada !
dahası dünya çapında saygın beyaz şapkalı hacker'lar tarafından bile
ileri seviye bir yapay zeka ürünü olabileceği şekliyle ciddi yorumlar var.
dünya üzerinde bilinen veya bilinmeyen
satanist illuminatik örgütlerde ;
üst seviye yönetenlerinin bir çeşit transa geçebildiği
ve Ad3m'den bu güne kadar tüm teknolojik ilmi bilgiye sahip olan
bir satanist bir varlıkla iletişime geçip
dünyayı kutsal kitaplarda yazıldığı gibi
fitne ve fesatın çıkarılabileceği bir yer haline getirmek için
tüm para sistemini ana bir kapital düzen içinde sömürmesi dünya üzerindeki var olan barışçıl düzeni boza bilmesi için olmazsa olmazlardan biridir.
yada hep birlikte, batarız" diye siyaset yapanlar
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