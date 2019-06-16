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Bitcoin, 9 bin doların üstünde

Bitcoin, son günlerde hızlı bir yükselişe girdi. Bu yükselişle beraber söz konusu kripto paranın fiyatı, CoinMarketCap'ten alınan verilere göre, 9 bin doların üzerinde çıktı.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bitcoin, 9 bin doların üstünde
Bitcoin, geçtiğimiz günlerde hızlı bir yükselişe geçti. Söz konusu kripto para, bu yükselişle beraber 9 bin dolar barajının üzerine çıktı. Birçok yatırımcı ve analist, bu yükselişi Facebook'un çıkaracağı dijital paraya bağladı. 
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; Bitcoin, 24 saat içerisinde hızlı bir yükselişe girdi. 15 saat içerisinde 8,640 dolar seviyelerinden 9,300 dolara yükselen dijital para birimi, şu an 9,000-9,100 dolar bandında seyrediyor.
Facebook'un çıkaracağı kripto para birimi olan Libra Coin'inin tanıtım gününün belli olması dijital para piyasasına olan ilgiyi arttırdı. Birçok yatırımcı ve analist, Bitcoin fiyatının yükseleceğini düşünüyordu.
Bitcoin dışında Ethereum ve XRP de son 24 saat içerisinde yükselişe geçti. Ethereum'un şu anki fiyatı 270 dolarken XRP'nin şu anki fiyatı 0,47 dolar civarında seyrediyor. 
Önümüzdeki günlerde kripto para piyasasındaki yükselişin devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. TradingView'e göre piyasada şu an BTC-USD bazında "Al" işlemi hakim.

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Moving On 20 sa.
İlk çıktığında alanlar çok şanslı gerçekten.
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Afyonteam 4 gün
giren bin pişman, girmeyen bi pişman
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num 1 gün Afyonteam
Yoo
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TheNewAtilla 4 gün
Bu bitcoinde yükselince haber oluyor düşünce ses soluk yok. Milletçe borsaya gireceğiz en son
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stalker(1979) 4 gün
Ben alsam kesin çakılır :)
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caneycaney 5 gün
4000 dolarken almadık yine patladı gitti.
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