Bitcoin, 9 bin doların üstünde

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde hızlı bir yükselişe geçti. Söz konusu kripto para, bu yükselişle beraber 9 bin dolar barajının üzerine çıktı. Birçok yatırımcı ve analist, bu yükselişi Facebook'un çıkaracağı dijital paraya bağladı.

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; Bitcoin, 24 saat içerisinde hızlı bir yükselişe girdi. 15 saat içerisinde 8,640 dolar seviyelerinden 9,300 dolara yükselen dijital para birimi, şu an 9,000-9,100 dolar bandında seyrediyor.

Facebook'un çıkaracağı kripto para birimi olan Libra Coin'inin tanıtım gününün belli olması dijital para piyasasına olan ilgiyi arttırdı. Birçok yatırımcı ve analist, Bitcoin fiyatının yükseleceğini düşünüyordu.

Bitcoin dışında Ethereum ve XRP de son 24 saat içerisinde yükselişe geçti. Ethereum'un şu anki fiyatı 270 dolarken XRP'nin şu anki fiyatı 0,47 dolar civarında seyrediyor.

Al" işlemi hakim. Önümüzdeki günlerde kripto para piyasasındaki yükselişin devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. TradingView 'e göre piyasada şu an BTC-USD bazında "" işlemi hakim.

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts