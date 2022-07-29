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    İthal elektrikli araçlara ek gümrük vergisi Tesla'yı da vurdu

    Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Tesla'nın Model 3'ü %60 ek vergi uygulanan ABD yerine Çin'den getirmesi beklenirken şirket şimdi de %20'ye çıkan ilave gümrük vergisine takıldı.
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    İthal elektrikli araçlara ek gümrük vergisi Tesla'yı da vurdu
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    ABD'li elektrikli araç devi Tesla, geçtiğimiz yıllarda resmi olarak Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Ancak Türkiye'nin ABD'den ithal edilecek ürünlere %60 ek vergi getirmesinin ardından bu kararından vazgeçmişti.

    Buna rağmen Tesla, bu yıl Türkiye pazarına giriş yapmak için daha fazla adım attı. Burada kurduğu şirket için CEO (Kemal Geçer) atayan ve operasyonları yürütecek ismi (Emir Tunçyürek) belirleyen ABD'li üretici, kısa süre önce şarj istasyonlarını da kurmaya başladı. En ucuz otomobili Model 3'ü Çin'de üretmeye başlayan şirketin ABD'ye yönelik %60 ek vergi nedeniyle ülkemize Çin üzerinden getirmesi bekleniyordu.

    Ancak henüz Tesla ülkemizde resmi satışlara başlayamadan bir ek vergi daha geldi. Dün gündem olan "ek gümrük vergisi" kararı ile Çin başta olmak üzere Japonya ve Hindistan gibi ülkelerden gelen elektrikli araçlarda da gümrük vergisi yüzde 20'ye çıkmış oldu. Şu an için Türkiye'ye gelecek modellerde ek vergiye maruz kalmayacak olan sadece Model Y var. O da Berlin'de üretildiği için vergiden kurtuluyor ancak fiyatı Model 3'e göre çok daha pahalı.

    Tesla'nın yanı sıra ülkemizde MG ZS EV, Skywell ET5 ve Seres 3 olmak üzere üç tane Çinli model satılıyor. ZS EV şu an satışta değil ancak son çeyrekte makyajlı versiyonu gelecek. Bu kapsama bu modeller de %20 ilave gümrük vergisinden etkilenecekler. Japonya'dan gelen Subaru Solterra'nın yanı sıra Toyota'nın getirmeyi planladığı bZ4X'in de ek vergiden etkileneceğini söyleyebiliriz. Söz konusu modellerin ülkemizdeki güncel fiyatları şöyle:

    • Skywell ET5 Premium Line: 1.279.000 TL
    • Skywell ET5 Premium Plus: 1.539.000 TL
    • Seres 3: 920.000 TL
    • Subaru Solterra: Güncelleniyor...
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