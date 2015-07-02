İthal elektronik ürünlere ek vergi uygulaması bir kaç ay içerisinde başlayacak

Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde bazı yerli üreticilerin korunma talebi istemesi oldukça yoğun tartışmalara yol açmıştı. Bu talebin ardından sorulan sorulara Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi "İçeride sanayicimizi korumak üzere yakında cep telefonuna tablet ve bilgisayarlara anti damping vergisi gelecek gibi görünüyor. Şu anda soruşturmalarda öyle bir gelişme var." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Aradan geçen yaklaşık 6 aylık sürenin ardından bu kez ek vergi konusu bir kez daha gündeme geldi. Bir değerlendirme toplantısının ardından yeniden açıklamalar yapan Zeybekçi, ek vergilerin önümüzdeki gelecek itibaren uygulamaya geçeceğini belirtti. Ekonomi bakanı "Elektrik, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlerde ek vergi geliyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde özel ürün gruplarında gümrük vergilerinde, ilave gümrük vergilerinde özel tedbirlerle karşılaştığını göreceğiz" şeklinde bir açıklama yaparak ek verginin yalnızca akıllı telefona değil, bir çok elektronik ürüne yansıyacağının sinyallerini de vermiş oldu.

Ekonomide büyüme %5 seviyesinde beklenirken ilk çeyrekte bu büyümenin %2.3 seviyelerinde takılması ek vergi hareketini hızlandırmış gibi gözüküyor. Ekonomi bakanı da yıl sonunda %5 büyümeye ulaşmanın iç tüketim ve iç talep ile birlikte gerçekleşebileceğinin altını çiziyor. Ayrıca ihracattaki düşüş beklentileri de bu kararın daha hızlı bir şekilde uygulanmaya başlamasına sebep olmuş olabilir.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29439646.asp