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İthal elektronik ürünlere ek vergi uygulaması bir kaç ay içerisinde başlayacak

3 yıl
12,7b
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1093
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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İthal elektronik ürünlere ek vergi uygulaması bir kaç ay içerisinde başlayacak
 
Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde bazı yerli üreticilerin korunma talebi istemesi oldukça yoğun tartışmalara yol açmıştı. Bu talebin ardından sorulan sorulara Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi "İçeride sanayicimizi korumak üzere yakında cep telefonuna tablet ve bilgisayarlara anti damping vergisi gelecek gibi görünüyor. Şu anda soruşturmalarda öyle bir gelişme var." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.
Aradan geçen yaklaşık 6 aylık sürenin ardından bu kez ek vergi konusu bir kez daha gündeme geldi. Bir değerlendirme toplantısının ardından yeniden açıklamalar yapan Zeybekçi, ek vergilerin önümüzdeki gelecek itibaren uygulamaya geçeceğini belirtti. Ekonomi bakanı "Elektrik, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlerde ek vergi geliyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde özel ürün gruplarında gümrük vergilerinde, ilave gümrük vergilerinde özel tedbirlerle karşılaştığını göreceğiz" şeklinde bir açıklama yaparak ek verginin yalnızca akıllı telefona değil, bir çok elektronik ürüne yansıyacağının sinyallerini de vermiş oldu. 
Ekonomide büyüme %5 seviyesinde beklenirken ilk çeyrekte bu büyümenin %2.3 seviyelerinde takılması ek vergi hareketini hızlandırmış gibi gözüküyor. Ekonomi bakanı da yıl sonunda %5 büyümeye ulaşmanın iç tüketim ve iç talep ile birlikte gerçekleşebileceğinin altını çiziyor. Ayrıca ihracattaki düşüş beklentileri de bu kararın daha hızlı bir şekilde uygulanmaya başlamasına sebep olmuş olabilir.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/29439646.asp Yorum Yaz
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Guaire 3 yıl en beğenilen
Bu vergiye vesile olan Vestel'den alma, aldırma!

Hükümet de bahane bekliyormuş. Saraylar nasıl yapılacak sonra!

Zaten radyosu olana %6 TRT bandrolü kitliyorlar.
Üstüne minimum 120TL olmak üzere %25 ÖTV kitliyorlar.
Onun üstüne %18 KDV kitliyorlar.

Bir de her verginin vergisini alarak yapıyorlar. Ulan verginin vergisi mi olur!

Radyosu olmayan telefonun vergisi %47.5, radyosu olanın %56.35.

Dünyada %10-20 civarında vergi alınıyor.

Hala doymamışlar.

Bir de bu rakamlar cihazlar belli bir miktarın üstünde ise böyle.

Cihaz ucuzsa minimum ÖTV oranı yüzünden vergi oranı da artıyor.

499TL'ye satılan bir telefonda 76TL KDV, 120TL ÖTV var demektir. Radyosu varsa 17TL de TRT bandrolü... Radyosu yoksa 499TL'lik bir telefona binen vergi oranı %64, radyosu varsa %74.5.

Telefonun fiyatı düştükçe içindeki vergi oranı da artıyor.

Yani bütçesi düşük olan, tabiri caizse fakir olan daha yüksek oranda vergi ödüyor. Nasıl ama!

Ama yetmemiş, yetmiyor. Gözleri vergiye doymuyor.
Bu vergiye vesile olan Vestel'den alma, aldırma!Hükümet de bahane bekliyormuş. Saraylar nasıl yapılacak sonra!Zaten radyosu olana %6 TRT ...
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3 Yanıt Yanıtla +63
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uzays1z 3 yıl
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bizlerden alınan vergiler ile ilk yerli uçak koltuğunu yaptılar. Yakında telefon kılıfı falan da üretiriz inşallah :) her şey müstehak bu ülkenin insanlarına.
bizlerden alınan vergiler ile ilk yerli uçak koltuğunu yaptılar. Yakında telefon kılıfı falan da üretiriz inşall...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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the_alien89 3 yıl
Yerli üretimi korumak amaçlı gümrük vergileri yükseltilecekmiş. Hadi onu anladımda hangi yerli üretim ben onu anlamadım. Telefon ve televizyonun sadece baskılı kartını ve plastik kısımlarını üretebiliyoruz, asıl önemli kısım olan yarı iletken parçaları üretemiyoruz. Bilgisayarın hiç bir bileşenini üretemiyorken hangi yerli üretimi korumaktan bahsediyorsunuz?
Yerli üretimi korumak amaçlı gümrük vergileri yükseltilecekmiş. Hadi onu anladımda hangi yerli üretim ben onu anlamadım. Telefon ve televizyonun sadece baskılı ...
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12 Avatar Avatar Avatar
Whippoorwill 3 yıl
Sessiz sedasız bir yerlerden çıkıyor zaten olmaması büyük bir kar değil.
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pelerinli 3 yıl
Arkadaslar dun gunluk 10000 cirolu magazanin 900 civari devlete vergi verdigini gordum. Ve ilk aklima gelen devletin bunu benden tek telefonda birden alacagi oldu.
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Kronik Farenjit 3 yıl
Bu zamlı fiyat listesi dtö üyeleri için max 5 yıl.
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mkyb 3 yıl Kronik Farenjit
Kronik Farenjit

Bu zamlı fiyat listesi dtö üyeleri için max 5 yıl.

1999 depreminin vergileride kısa süreliydi ama hala ödüyoruz ?
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İstan34bul 3 yıl
Apple yada samsung kalitesinde telefon yaptında almadık mı vestel...

Sen adı bile türkçe olmayan venüs markanla yerli malı diyip dur
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aycibin 3 yıl
alım gücü en düşük ülkelerden biriyiz.buna rağmen dünyada en pahalı elektronik vergisine zam yapmak mı akılcı olan?yerli üreticiyi kollayacaksan karşı değilim,o ürünlerde vergi indirimi yaparsın.ama benim sırtıma birşeyler yüklyorsan ben bunun altında başka niyet ararım.hiç yerli üretici kolluyorum falan demesinler
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FatihAsl 3 yıl İstan34bul
İstan34bul

Apple yada samsung kalitesinde telefon yaptında almadık mı vestel...

Sen adı bile türkçe olmayan venüs markanla yerli malı diyip dur

Venüs bir gezegen ismidir. Bu gezegen isminin Türkçe karşılığı var mıdır? olsa bile bu şekilde bir isim kullanmanın ne sakıncası olabilir.
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exiledFromBadmen 3 yıl İstan34bul
İstan34bul
Apple yada samsung kalitesinde telefon yaptında almadık mı vestel...

Sen adı bile türkçe olmayan venüs markanla yerli malı diyip dur

Yalnız o bir tanrıça adı. Ne diyelim Mahmut mu diyelim?
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doğuştannicksiz 3 yıl
İphone yeni telefonu çıkarsın bir an önce alayımda sonra gelsin
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burock06 3 yıl
Saraya para mı lazımmış?
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Disconnectus_Erectus 3 yıl
Vergi geldi diye satislar düşecek mi sanki ?

Millet kaliteli 1.sınıf telefon alamayacak , 2.sınıf telefonlara aynı parayi verecek.


Arabalarda ötv arttı da ne oldu , satışlar artmaya devam ediyor. Ne oldu tam dolu tam guvenlikli arabalar değil dandik arabalar satıldı. Milletin herşeyden önce hayatıyla oynadılar.

Simdi de dandik dandik telefonlar 1500 liraya satılacak , devlet vergiyi götürecek olan kullaniciya olacak
1 Yanıt Yanıtla +3
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tribal_dns 3 yıl Disconnectus_Erectus
Disconnectus_Erectus

Vergi geldi diye satislar düşecek mi sanki ?

Millet kaliteli 1.sınıf telefon alamayacak , 2.sınıf telefonlara aynı parayi verecek.


Arabalarda ötv arttı da ne oldu , satışlar artmaya devam ediyor. Ne oldu tam dolu tam guvenlikli arabalar değil dandik arabalar satıldı. Milletin herşeyden önce hayatıyla oynadılar.

Simdi de dandik dandik telefonlar 1500 liraya satılacak , devlet vergiyi götürecek olan kullaniciya olacak


önce DEVLET
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swordmaster 3 yıl
Ek verginin tarihi belli oldu mu ?
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flowerhorn 3 yıl swordmaster
swordmaster

Ek verginin tarihi belli oldu mu ?

büyük ihtimal yılbaşından sonra geçer
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DH Misafiri 3 yıl
hangi türk firması bana İ7 ayarında bir işlemci note4 yada oled tv kalitesinde bir ürün sunabilirki?sunduda almadık mı?çinde üretilip üzerine türk markası ilave edilen ürünler nezamandan beri türk üretimi türk malı oldu?bu yasa çinlilere yarar.Ayrıca kimse bana hangi ürünü seçeceğimi dikte edemez bu hiçte insancıl değil zaten siz öyle istiyorsunuz diyede o dandik ürünleri alacak halim yok bu saaten sonra alacağım varsada almiycam.
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Rubisco 3 yıl
WTO'nun ITA (bilişim teknolojileri anlaşması gibi bişey heralde) nihayete ulaşıyor. Buna göre bi dünya üründe gümrük olayı / vergi faln kaldırılacak yada sıfıra yakın seviyelerde ayarlamalar yapılacak(bilgisayar konsol yazılım lcd oyun vs.).

Buna taraf olan ülkeler de kendilerini korumak için çeşitli koruma vergileri getirecekler, uyduracaklar vs. Bunlara itiraz edilecek. İtiraz, inceleme, sonra düzenleme vs. derken bu uzun bi zaman alacak, 1-1,5-2 sene vs. gibi uzayabilen şekilde. Özel yaptırım var mı bilmiyorum, ama ileriye dönük oluyor diye biliyorum bu itiraz-inceleme-düzeltme aşamaları. Yani geçmişe dönük ceza vs. kesilmiyor sanırm. Böylece %15 gümrük vergisi gibi çeşitli vergilerle ülkeye giriş yapıyorsa bir ürün, o sıfırlanacak. Ama hükümet farklı bi isimde vergi yükleyecek ve onu da %10 15 seviyesinde tutacak. Böylece herhangi bi inceleme vs. olana kadar ithalatı kontrol altında tutacak, varsa yerel şirketlerin rekabet gücünün korunmasını sağlayacak.

Eğer yerel koruma tedbirleri olmazsa innovasyonun yoğun olduğu ekonomiler - şirketler, üretim yoğun olan ülkeler, ucuz hammadde - işgücü - üretim yapabilen ülkelerin yerine göre diğerlerine göre eziciliği artacak. Bu işlerin başındakiler zaten adil ortam olsn diye debelenmiyorlar.

Olayın esası bununla yada bunun temelinde gelişen olaylarla alakalı olmalı. Kimse çıkıp biz WTO'ya bilmemneye göbeğimizden bağlıyız, kuzu kuzu boyun eğmek zorundayız, vergiyi kaldırmamızı ayarlama yapmamızı istiyorlar çaresiziz şeklinde görüntü veremez. Güçlü durmak ister, buna da kılıf olarak yerli üreticiyi koruyoruz derler. Yeterince rekabet edebilen, yeterince para edecek şekilde innovasyon teknoloji geliştiren firmalarımız olsa haklılar denir.

Az sayıdaki üretici-geliştirici için koruma adına vatandaşa kazık atıyor görünümündeler. Kendilerinin vermeye çalıştığı imaj ise biz üreticimizi koruyoruz imajı. Gerçek ise göbeklerinden bağlı oldukları uygulamak zorunda oldukları kuralların sonuçlarını gizleyip kılıf uydurmak.
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olasılıksız238 3 yıl
Zaten dünyanın en pahalı elektronik cihazlarını kullanıyoruz bu da olursa tam olur yani. Gerçi inanılmaz bir bilinçsiz tüketim çılgınlığı var ülkemizde bu şekilde ne kadar idare ederiz bilmiyorum.
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fatihlaw 3 yıl
dünyada elektroniğe en yüksek vergi uygulayan ülkeyiz. arkamızdan da 3. dünya ülkeleri geliyor. bu işler vergi koymakla olmuyor demek ki.
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ohmyfake 3 yıl
Bu kadar vergi bindireceğine yasaklayın gitsin cep telefonlarını, reçeteye bağlayın, doktor raporuyla satılsın.
Teknoloji bizim neyimize.... ıslıkla haberleşmeyi okul müfredatına aldık mı tamamdır.
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