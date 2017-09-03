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It'in devam filmi için hazırlıklara şimdiden başlandı

Stephen King'in sevilen eserinden beyaz perdeye uyarlanan It (O) daha vizyona girmeden devam filmi için hazırlıklara başlandı. Bu ay vizyona girecek filmden beklentiler oldukça yüksek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korku ve fantastik edebiyatın ustalarından Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It (O), bu ay sinemaseverler ile buluşacak. Bugüne kadar yayınlanan fragmanları ile yılın en merak edilen filmleri arasına girmeyi başaran It için meraklı bekleyiş sürerken, Warner Bros devam filmi için ilk adımları atmaya başladı.
Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Andy Muschietti (Mama)'nin yönetmenliğini üstlendiği It'in, iki filmlik bir hikayenin ilk parçası olması ilk günden beri planlanan bir şeydi.
Muschietti, ilk filmde çocukların hikayesini anlattıktan sonra devam filminde de romanın ikinci kısmına geçip, çocukların 30 yıl sonra yeniden bir araya gelip Pennywise'ın peşine düşmesini anlatmak istiyordu.
Geçtiğimiz günlerde ABD'de ilk gösterimi gerçekleşen filmin eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlar ve şu ana kadar sinemaseverlerden gördüğü yoğun ilgi, Muschietti'nin bu isteğine kavuşmasının yolunu açtı. Gişede son derece iyi bir performans sergilemesi beklenen It'e güvenen Warner Bros, şimdiden devam filmi için hazırlıklara başladı. 
It'in tanıtımı için basın mensupları ile bir araya gelen Muschietti, Bad Taste'e verdiği röportaj sırasında devam filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sony'nin yapımcılığını üstlendiği Robotech'i de yönetecek olan İtalyan yönetmen, önceliğinin It 2 olduğunu ve It hikayesini tamamladıktan sonra Robotech'i çekeceğini açıkladı. Muschietti ayrıca devam filminin çok daha büyük bir bütçeyle çekmeye umduğunu söyledi.

http://www.slashfilm.com/director-andy-muschietti-will-make-the-it-sequel-next/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WarSaw 2 yıl
anca çoluk çocuk korkuturlar :)))
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Adventure. 2 yıl
Hemen başlasınlar fazla bekletmesinler.
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sayi77 2 yıl
Fragmanı çok beğendim, iyi bir gerilim geliyor belli.
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