Stephen King uyarlaması It ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan It (O), çok yakında sinemaseverler ile buluşacak. Korku ve fantastik edebiyatın ustalarından Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It, 15 Eylül'de vizyona girecek. Bugüne kadar yayınlanan fragmanları ile ilgi çekmeyi başaran film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros, dün New York'ta filmin ilk gösterimi gerçekleştirdi.

It'i erkenden görme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Andy Muschietti (Mama)'nin yönetmenliğini üstlendiği film, eleştirmenleri etkilemeyi başarmış gibi görünüyor. "Korkunç, tüyler ürpertici, kanlı" gibi ifadelerin bolca kullanıldığı yorumlar, filmin izleyenleri gerçekten korkutmayı başardığını gösteriyor. Ayrıca korkunç palyaço Pennywise'ı canlandıran Bill Skarsgård'ın performansından da övgüyle bahsediliyor.

Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs yer alıyor.