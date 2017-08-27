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Stephen King uyarlaması It ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı

Stephen King'in sevilen romanından beyaz perdeye uyarlanan It'in ilk gösterimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Filmi izleme şansı yakalayan sinema yazarları, film hakkında ilk yorumlarını paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,7b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın en merak edilen filmleri arasında yer alan It (O), çok yakında sinemaseverler ile buluşacak. Korku ve fantastik edebiyatın ustalarından Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It, 15 Eylül'de vizyona girecek. Bugüne kadar yayınlanan fragmanları ile ilgi çekmeyi başaran film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros, dün New York'ta filmin ilk gösterimi gerçekleştirdi.
It'i erkenden görme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Andy Muschietti (Mama)'nin yönetmenliğini üstlendiği film, eleştirmenleri etkilemeyi başarmış gibi görünüyor. "Korkunç, tüyler ürpertici, kanlı" gibi ifadelerin bolca kullanıldığı yorumlar, filmin izleyenleri gerçekten korkutmayı başardığını gösteriyor. Ayrıca korkunç palyaço Pennywise'ı canlandıran Bill Skarsgård'ın performansından da övgüyle bahsediliyor.
Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs yer alıyor.
 

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muratkaya 2 yıl
Filmin fragmanı youtube tarihinin en hızlı artış gösteren videolarından biri oldu. Sebebi de fragman sonunda palyaçonun su içinde kafa sallayarak saldırdığı sahne üstüne dönen geyiklerdi. Herkes o 3-4 saniyelik bölüm için seyretti.
Yorumlar çok matrak. Videonun o kısmı için 'dindar dedeme gay olduğumu söylediğim an' falan yazmışlar.
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K.can.tas 2 yıl
Küçükken okumuştum kitabı ama unuttum. filmi çıkmadan önce hazırlık olsun diye telefona indirdim e-book halinde geceleri uyumadan önce okuyorum.Tavsiye ederim hayranı olan arkadaşlara.
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derepaca 2 yıl
Bunu izleyen akpliler akit mi olacak :D
Gazetesi de var :P
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JusticeLeague 2 yıl
Super funny mi
kalsın aga
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BLacKeLDiaBLo 2 yıl
Zaten (bence) gayet güzel olan bir mini serisi vardı. Hani filminin yapılmasını desteklememin tek nedeni şimdiki teknolojinin nimetlerinden en üst seviyede faydalanarak,hoş bu da işe yaramıyor ya(misal Kara Kule filmi), şu eserin finalini adam gibi görmek... Yoksa oyunculuk olsun, kurgu olsun , çocuk oyuncuların seçimi olsun gayet de yeterli bir mini seri idi.
Bakalım, umarım sonu Kara Kule gibi hüsran olmaz...
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Adventure. 2 yıl BLacKeLDiaBLo
Kara Kule gibi olacağını sanmıyorum mesela Kara Kule için yine ilk eleştiriler paylaşılmış ve film yerden yere vurulmuştu.
Zamanında çekilen seride güzeldi ama çok eskilerde kaldı. It efsanesinin yeni nesillerinde öğrenmesi gerekiyor :))))
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kaptan666 2 yıl
Paylarçolardan hep korkmuşumdur. Bu filmi hayatta seyredemem ben.
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Sexxx Dreams 2 yıl
2 film şeklinde olacaksa baya güzel düşünülmüş bu. İlk çekilen filmden daha iyi olacağını sanmıyorum ama, o atmosferi yakalamak zor bu devirde.
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MessiTugi 2 yıl
İnşallah artık bir Stephen King filmini güzel uyarlamışlardır. Dizileri ya da filmleri bu kadar kötü uyarlanan kaç yazar vardır ki
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Requiem for a Dream 2 yıl MessiTugi
MessiTugi
İnşallah artık bir Stephen King filmini güzel uyarlamışlardır. Dizileri ya da filmleri bu kadar kötü uyarlanan kaç yazar vardır ki


esaretin bedeli,yeşil yol,cinnet,hayvan mezarlığı.yapma hocam yapmaa hepsi iyi bunların
3 Yanıt Yanıtla +1
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Adventure. 2 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum ve eleştirilen olumlu olmasıda beni sevindirdi.
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UltrAslan_06 2 yıl
Yazaı saten şaheser filmi de öyleydi çocukken çok korkardım.Şimdi bile palyaço görünce aklıma bu film geliyor :)
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