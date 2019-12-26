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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İzmir’e ikinci Mi Store mağazası açılıyor

    Xiaomi, İzmir'e yeni bir Mi Store mağazası açıyor. İzmir Hilltown AVM'de açılacak olan mağaza pek çok fırsata ev sahipliği yapacak. Fırsatlar ve detaylar haberimizde:
    1 sa. (Son Güncelleme: 36 dk.)
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İzmir’e ikinci Mi Store mağazası açılıyor
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    Xiaomi, İzmir’e yeni bir Mi Store mağazası açıyor. İzmir’in ikinci Mi Store mağazası, 28 Aralık tarihinde Hilltown AVM’ye açılıyor.

    Mağazanın açılış töreni 28 Aralık saat 13.00’de yapılacak. Açılışa özel tüm cep telefonlarında yüzde 15 indirim ve seçili Xiaomi aksesuar ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler sizleri bekliyor. Alışveriş yapan ilk 35 kişiye Mi Band 4, sonraki 35 kişiye Redmi 10000 mAh powerbank hediye,  yüzüncü kişiye (bir kişi) Redmi Airdots kulaklık, iki yüzüncü kişiye (bir kişi) Mi Band 4 hediye edilecek.

    Açılışa özel olarak Mi True Wireless Earbuds Basic (Redmi Airdots) kulaklık 109,99 TL, Mi Band 4 159,99 TL, Red?mi 10000 mAh powerbank ise 69,99 TL’ye satılacak.

    İzmir’deki diğer Mi Store mağazası Optimum AVM’de bulunuyor. Bu mağaza ve yeni açılacak mağazanın distribütörlüğünü Cepport üstleniyor. Açılışa katılarak fırsatlardan yararlanabilir ve editörlerimizden Erdi Özüağ ile tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Mağaza açılışıyla ilgili gelişmeler ve fırsatlar için Instagram’da @mistoreizmir hesabını takip edebilirsiniz.  



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    smart1978 24 dk.
    Bildigimiz store lardan degil Reseller Store ! Uzak durun !...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 5 dk. smart1978
    Kaynaginiz nedir? Ben haberde böyle bir detay göremedim.
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    XanthiN 49 dk.
    Miband 4 normal fiyat.
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    Ussuz 1 sa.
    2. mi store açılış vakası loading....
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    Miyovsdinie 1 sa.
    İndirim vereceklerine hala hediye veriyorlar. Ankaradaki mi store açılışında akıllanmadılar herhalde. 200 tane ürün için 3000 kişi kapıda yatıyor sonra.
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    V4LKyR 1 sa.
    Yıkarlar orayı...
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