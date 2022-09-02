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    Jabra Elite 5 üst seviyeye hitap ediyor

    Jabra Elite 5 tam kablosuz kulaklık modeli melez aktif gürültü engelleme özelliği ile gelirken uzun kullanım süresi ve yeni bağlantı standartlarına destek sunuyor. 
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    Jabra Elite 5

    Tam kablosuz kulaklık pazarında önemli bir paya sahip olan Jabra markası rekabette geri kalmamak için iddialı ürünler duyurmaya devam ediyor. Sırada Jabra Elite 5 TWS modeli var.

    Jabra Elite 5 özellikleri ve fiyatı

    Jabra Elite 5 tam kablosuz kulaklık modeli firmanın alıştığımız sapsız ve yekpare tasarımını devam ettiriyor. 6mm dinamik sürücüler en iyi ses için optimize edilmiş ve Qualcomm aptX Audio, AAC ile SBC kodeklerine destek sunuyor.

    Qualcomm QCC3050 Bluetooth yongası ile melez gürültü engelleme sunabilen kulaklık iç ve dış mikrofonlarından aldığı verilerle yapay zekâ algoritmalarını birleştiriyor. Toplamda 6 mikrofon görüşmeler esnasında rüzgâr gibi etkenleri de en aza indiriyor.

    Bluetooth Multipoint, Google Fast Pair, Microsoft Swift bağlantı teknolojilerini destekleyen kulaklık tek şarj ile ANC açık 7 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile de bu rakam 28 saate çıkıyor. IP55 ile yağmur altında kullanılabilen kulaklık 149 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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