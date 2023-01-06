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    James Cameron, Avatar 3'te ateş halkını ve onların karanlık yönünü ön plana çıkaracak

    Avatar: Suyun Yolu halen daha gişelerde büyük bir başarıya imza ata dursun ünlü yönetmen James Cameron’dan Avatar 3 ve odaklanacağı şeyler hakkında önemli bir açıklamalar geldi.
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    James Cameron: Avatar 3'te ateş halkı ön plana çıkacak Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen James Cameron’ın Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) vizyondaki üçüncü hafta sonunda tüm zamanların en büyük 10. filmi olmayı başardı. Şimdiye kadar toplamda 1,51 milyar dolar gelir elde eden Avatar 2’nin önünde halen daha gidilecek yol var. Ancak Cameron şimdiden gözünü Avatar 3’e çevirmiş durumda.

    Avatar 3'te ateş halkını göreceğiz

    20 Aralık 2024 yılında vizyona girmesi beklenen Avatar 3 hakkında ilk bilgiler doğrudan Cameron’dan geldi. Fransız yayın organı 20 Minutes’e konuşan ünlü yönetmen, Avatar 3'ün şu ana kadar sunulan Na'vi halkını çok daha karanlık bir şekilde alacak olan "Kül İnsanları" adını verdiği ulusa odaklanacağını söyledi. İlk Avatar filminde hava Na'vi'lerini ikinci filmde ise su Na'vi'lerini gördük. Üçüncü ve dördüncü filmde elementler tamamlanacak gibi diyebiliriz ve bu olay başka bir Avatar'ı çağrıştırıyor.

    James Cameron: Avatar 3'te ateş halkı ön plana çıkacak Tam Boyutta Gör
    Her neyse, Cameron'ın yaptığı açıklamalara göre yönetmen, Avatar 3’te Pandora gezegenindeki yerlileri çok farklı bir şekilde sergilemeyi planlıyor; "Ateş, Kül Halkı tarafından temsil edilecek. Na'vi'yi başka bir açıdan ortaya çıkarmak istiyorum çünkü şu anda onların sadece iyi taraflarını gösterdim."

    "İlk filmlerde insanların kötü yönlerini, Na'vi halkının da iyi yönlerini gördük. Avatar 3'te bunun tersini yapacağız. Ana karakterlerin hikayesine devam ederken yeni evrenleri de keşfedeceğiz. Son bölümlerin en iyisi olacağını söyleyebilirim. Diğerleri bir girişti, tıpkı yemeği sunmadan önce masayı hazırlamak gibi.”

    Cameron’un bu hedefini belirleyecek şey elbette Avatar 2 için hedeflenen ve beklenen izleyici kitlesi. Şimdilik Avatar 2 güçlü bir şekilde sinemadaki yolculuğuna devam ediyor. Bununla birlikte Cameron, Avatar 3 ve 4 için gereken sahnelerin bir kısmını çoktan çekmiş durumda. Bu arada tüm zamanların en çok kazanlar listesinde 10. sırada bulunan Avatar: Suyun Yolu, çok kısa bir süre içerisinde önündeki yakın rakipleri (The Avengers - 1,51 milyar dolar, The Lion King - 1,66 milyar dolar, Jurassic World - 1,67 milyar dolar) geçerek yedinci sıraya ulaşacaktır.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 11 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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