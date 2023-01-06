James Cameron, Avatar 3'te ateş halkını ve onların karanlık yönünü ön plana çıkaracak

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen James Cameron’ın Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) vizyondaki üçüncü hafta sonunda tüm zamanların en büyük 10. filmi olmayı başardı. Şimdiye kadar toplamda 1,51 milyar dolar gelir elde eden Avatar 2’nin önünde halen daha gidilecek yol var. Ancak Cameron şimdiden gözünü Avatar 3’e çevirmiş durumda.

Avatar 3'te ateş halkını göreceğiz

20 Aralık 2024 yılında vizyona girmesi beklenen Avatar 3 hakkında ilk bilgiler doğrudan Cameron’dan geldi. Fransız yayın organı 20 Minutes’e konuşan ünlü yönetmen, Avatar 3'ün şu ana kadar sunulan Na'vi halkını çok daha karanlık bir şekilde alacak olan "Kül İnsanları" adını verdiği ulusa odaklanacağını söyledi. İlk Avatar filminde hava Na'vi'lerini ikinci filmde ise su Na'vi'lerini gördük. Üçüncü ve dördüncü filmde elementler tamamlanacak gibi diyebiliriz ve bu olay başka bir Avatar'ı çağrıştırıyor.

Tam Boyutta Gör Her neyse, Cameron'ın yaptığı açıklamalara göre yönetmen, Avatar 3’te Pandora gezegenindeki yerlileri çok farklı bir şekilde sergilemeyi planlıyor; "Ateş, Kül Halkı tarafından temsil edilecek. Na'vi'yi başka bir açıdan ortaya çıkarmak istiyorum çünkü şu anda onların sadece iyi taraflarını gösterdim."

"İlk filmlerde insanların kötü yönlerini, Na'vi halkının da iyi yönlerini gördük. Avatar 3'te bunun tersini yapacağız. Ana karakterlerin hikayesine devam ederken yeni evrenleri de keşfedeceğiz. Son bölümlerin en iyisi olacağını söyleyebilirim. Diğerleri bir girişti, tıpkı yemeği sunmadan önce masayı hazırlamak gibi.”

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Cameron’un bu hedefini belirleyecek şey elbette Avatar 2 için hedeflenen ve beklenen izleyici kitlesi. Şimdilik Avatar 2 güçlü bir şekilde sinemadaki yolculuğuna devam ediyor. Bununla birlikte Cameron, Avatar 3 ve 4 için gereken sahnelerin bir kısmını çoktan çekmiş durumda. Bu arada tüm zamanların en çok kazanlar listesinde 10. sırada bulunan Avatar: Suyun Yolu, çok kısa bir süre içerisinde önündeki yakın rakipleri (The Avengers - 1,51 milyar dolar, The Lion King - 1,66 milyar dolar, Jurassic World - 1,67 milyar dolar) geçerek yedinci sıraya ulaşacaktır.

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James Cameron: Avatar 3'te ateş halkı ön plana çıkacak