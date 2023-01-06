James Cameron, Avatar 3'te ateş halkını ve onların karanlık yönünü ön plana çıkaracak

Avatar 3'te ateş halkını göreceğiz
20 Aralık 2024 yılında vizyona girmesi beklenen Avatar 3 hakkında ilk bilgiler doğrudan Cameron’dan geldi. Fransız yayın organı 20 Minutes’e konuşan ünlü yönetmen, Avatar 3'ün şu ana kadar sunulan Na'vi halkını çok daha karanlık bir şekilde alacak olan "Kül İnsanları" adını verdiği ulusa odaklanacağını söyledi. İlk Avatar filminde hava Na'vi'lerini ikinci filmde ise su Na'vi'lerini gördük. Üçüncü ve dördüncü filmde elementler tamamlanacak gibi diyebiliriz ve bu olay başka bir Avatar'ı çağrıştırıyor.
"İlk filmlerde insanların kötü yönlerini, Na'vi halkının da iyi yönlerini gördük. Avatar 3'te bunun tersini yapacağız. Ana karakterlerin hikayesine devam ederken yeni evrenleri de keşfedeceğiz. Son bölümlerin en iyisi olacağını söyleyebilirim. Diğerleri bir girişti, tıpkı yemeği sunmadan önce masayı hazırlamak gibi.”
Cameron’un bu hedefini belirleyecek şey elbette Avatar 2 için hedeflenen ve beklenen izleyici kitlesi. Şimdilik Avatar 2 güçlü bir şekilde sinemadaki yolculuğuna devam ediyor. Bununla birlikte Cameron, Avatar 3 ve 4 için gereken sahnelerin bir kısmını çoktan çekmiş durumda. Bu arada tüm zamanların en çok kazanlar listesinde 10. sırada bulunan Avatar: Suyun Yolu, çok kısa bir süre içerisinde önündeki yakın rakipleri (The Avengers - 1,51 milyar dolar, The Lion King - 1,66 milyar dolar, Jurassic World - 1,67 milyar dolar) geçerek yedinci sıraya ulaşacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..