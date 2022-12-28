Avatar 2'nin gişe hasılatı on iki günde 1 milyar doları aştı

Toplam hasılatı 2 milyar doları aşabilir
Avatar: Suyun Yolu şu anda Jurassic World Dominion ve Top Gun: Maverick'in ardından 2022'nin en kârlı üçüncü filmi konumunda. En çok hasılat yapan devam filmi 1,4 milyar dolar hasılat yapan Top Gun. Ancak Avatar 2 için bu rakamı geçmek çok da zor olmayacak gibi görünüyor.
Film endüstrisindeki tahminlere göre, birçok kişi Avatar: Suyun Yolu'nun kolayca 2 milyar dolardan fazla hasılat elde edeceğinden emin. James Cameron daha önce filmin ancak 2 milyar dolar hasılat elde etmesi halinde başarılı sayılabileceğini belirtmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d