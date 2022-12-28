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    Avatar 2'nin gişe hasılatı on iki günde 1 milyar doları aştı

    James Cameron'ın gişe rekortmeni filmi Avatar: Suyun Yolu, gişedeki ilk 12 gününde bir milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Tahminlere göre hasılatı 2 milyar doları aşacak.
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    Avatar 2'nin gişe hasılatı on iki günde 1 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör
    James Cameron'ın 10 yılı aşkın süredir beklenen yeni filmi gişede yeni bir dünya rekoruna doğru ilerliyor. Avatar'ın devam filminin gösterime girmesinden sadece 12 gün sonra, film dünya çapında resmi olarak 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve duracak gibi de görünmüyor.

    Toplam hasılatı 2 milyar doları aşabilir

    Avatar: Suyun Yolu şu anda Jurassic World Dominion ve Top Gun: Maverick'in ardından 2022'nin en kârlı üçüncü filmi konumunda. En çok hasılat yapan devam filmi 1,4 milyar dolar hasılat yapan Top Gun. Ancak Avatar 2 için bu rakamı geçmek çok da zor olmayacak gibi görünüyor.

    Avatar 2'nin gişe hasılatı on iki günde 1 milyar doları aştı Tam Boyutta Gör

    Film endüstrisindeki tahminlere göre, birçok kişi Avatar: Suyun Yolu'nun kolayca 2 milyar dolardan fazla hasılat elde edeceğinden emin. James Cameron daha önce filmin ancak 2 milyar dolar hasılat elde etmesi halinde başarılı sayılabileceğini belirtmişti.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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