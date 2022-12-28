Tam Boyutta Gör James Cameron'ın 10 yılı aşkın süredir beklenen yeni filmi gişede yeni bir dünya rekoruna doğru ilerliyor. Avatar'ın devam filminin gösterime girmesinden sadece 12 gün sonra, film dünya çapında resmi olarak 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti ve duracak gibi de görünmüyor.

Avatar 2: Suyun Yolu Japonya'da sinema projektörlerini çökertti 6 gün önce eklendi

Toplam hasılatı 2 milyar doları aşabilir

Avatar: Suyun Yolu şu anda Jurassic World Dominion ve Top Gun: Maverick'in ardından 2022'nin en kârlı üçüncü filmi konumunda. En çok hasılat yapan devam filmi 1,4 milyar dolar hasılat yapan Top Gun. Ancak Avatar 2 için bu rakamı geçmek çok da zor olmayacak gibi görünüyor.

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Film endüstrisindeki tahminlere göre, birçok kişi Avatar: Suyun Yolu'nun kolayca 2 milyar dolardan fazla hasılat elde edeceğinden emin. James Cameron daha önce filmin ancak 2 milyar dolar hasılat elde etmesi halinde başarılı sayılabileceğini belirtmişti.

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Avatar 2'nin gişe hasılatı on iki günde 1 milyar doları aştı