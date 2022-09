James Dyson Ödülü'nün Türkiye kazananı açıklandı

Yeni nesil mühendisleri ve gerçek sorunlara karşı yaratıcı fikri olan herkesi destekleyen, teşvik eden ve ilham veren uluslararası bir tasarım ödülü olan James Dyson Ödülü’nün 2022 Türkiye kazananı belli oldu.

PhysioCircle projesi kazandı

Göğüs fizyoterapi yönteminin fizyoterapistler veya hasta yakınları tarafından hastalara doğru ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayan PhysioCircle projesi, 2022 yılı James Dyson Ödülü’nün Türkiye ayağının ulusal kazananı olarak belirlendi ve 5 bin sterlin para ödülü verildi.

Proje hangi soruna çözüm getiriyor?

Solunum yolu hastalıkları, dünya üzerinde giderek artıyor. Gelişen tanı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra, ortalama yaşam süresinin giderek artışı da, kronik hastalıklar anlamında solunum yolu hastalıklarının artışının önemli bir nedeni olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde 9,2 milyondan fazla solunum yolu rahatsızlığına sahip kişi, her gün hava yollarında biriken mukus tabakasını temizleyebilmek ve rahat bir nefes alabilmek için günlük tedavilerine 1 veya 2 saat harcıyor. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan hastalar, bu günlük tedavi için tıbbi cihazları tercih edebilirken; düşük gelirli hastaların bu pahalı cihazlara erişme şansı is daha az. Göğüs fizyoterapisi ile ilgili en önemli nokta, bu yöntemin hasta kişilere istenilen yer ve zamanda ek bir maliyete ihtiyaç duyulmadan uygulanabilmesiyken, bu tedavinin doğruluğu ve etkinliği, uygulayıcı kişinin bilgi ve tecrübesiyle doğrudan bağlantılı oluyor. Ayrıca dünya genelinde her bin hastaya göğüs fizyoterapisi eğitimi almış sadece 1 fizyoterapist düşüyor.

Bu yılın Türk ulusal James Dyson Ödülü sahibi “PhysioCircle” bu sorunu çözmeye odaklanıyor. Fizyoterapistlerin ve hasta yakınlarının, göğüs fizyoterapi yöntemini hastalara doğru ve etkin bir şekilde uygulamasını sağlayan tıbbi bir eğitim yeleği olan PhysioCircle; solunum yolu hastalarının hava yollarında biriken mukus tabakasının temizlenmesine yardımcı olarak hastaların rahat bir şekilde nefes alabilmelerini sağlıyor.

Bu alanda geliştirilen ilk ve tek eğitim ürünü

Rahatlatıcı bir pulmoner rehabilitasyon yöntemi olan göğüs fizyoterapisi, akciğerlerde biriken kalın ve yapışkan mukus tabakasının fiziksel olarak havayollarından kopartılmasına ve bu sayede hastanın öksürük yolu ile mukusu vücut dışına atabilmesine yardımcı oluyor. Akciğerler üzerindeki belirli noktalara uygulayıcı kişi tarafından el ile yapılan vuruşların şiddeti, hızı ve konumu hasta sağlığının korunması için çok önemli olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle PhysioCircle içerisinde, hassas ölçüm sağlayan yüksek teknolojili sensörler kullanılıyor. Tıp alanında eğitim amaçlı kullanılan farklı simülasyon ürünleri bulunurken, solunum fizyoterapisi ile ilgili herhangi bir eğitim ürünü bulunmuyor. Bu nedenle PhysioCircle bu alanda geliştirilen ilk ve tek eğitim ürünü olarak ön plana çıkıyor.

PhysioCircle nasıl çalışıyor?

Akıllı bir fizyoterapi yeleği, yetişkin eğitim mankeni, tablet ve masaüstü uygulaması içeren PhysioCircle; yelek üzerindeki 10 adet sensör ile kullanıcılar tarafından uygulanan her bir vuruşun konum, şiddet, frekans ve süre verilerini algılayabiliyor. Gerçek zamanlı olarak toplanan bu veriler Bluetooth üzerinden bulut sistemine aktarılıyor.

Yetişkin eğitim mankeni, gerçek insan boyutları ve hissiyatı sağlayarak kullanıcı deneyimini artırıyor. Tablet uygulamasında ise farklı hasta vakalarının deneyimlenebilmesini sağlayan göğüs fizyoterapisi egzersizleri bulunuyor. Öğrenciler bu egzersizleri kullanarak istedikleri zaman ve yerde akıllı yelek üzerinden göğüs fizyoterapisi pratiği yapabiliyor. Ayrıca eğitmenler kendi fizyoterapi programlarını uygulamaya ekleyebiliyor. Bu sayede öğrenciler gerçek hayatta karşılaşabilecekleri vakaları, simülasyon ortamında görerek pratik yapabiliyor. Öğrencilerin yaptığı tüm fizyoterapi egzersizlerinin verileri masaüstü uygulamasında görüntülenebilirken her öğrencinin ayrıntılı raporlarına eğitmen tarafından erişim sağlanabiliyor. Bu şekilde öğrencilerin uygulama yöntemini kolay bir şekilde öğrenmeleri sağlanırken eğitmenlerin de tüm süreci dijital olarak takip edebilmesi mümkün oluyor.

Proje kimden çıktı?

PhysioCircle eğitim sistemi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olan, 27 yaşındaki Selami Erdoğan tarafından tasarlandı.

Aynı zamanda ODTÜ-Teknokent’te Breathall isimli bir start-up şirketinin kurucusu olan Erdoğan, James Dyson Ödülü’nden kazandığı 5 bin sterlinlik ödülü, buluşun patent, üretim ve geliştirme süreçlerinde değerlendirmeyi planlıyor.

Katılımcı ülkelerden seçilen uluslararası kısa liste 12 Ekim’de, uluslararası kazananlar da 16 Kasım’da açıklanacak.

