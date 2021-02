James Gunn'ın hazırladığı John Cena'lı DC dizisi Peacemaker'ın yayın tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

Yeni Suicide Squad filminin spin-off dizisi olarak hazırlanan Peacemaker'ın yayın tarihi belli oldu. HBO Max içerik yöneticisi Casey Bloys tarafından yapılan açıklamaya göre, başrolünde John Cena'nın yer aldığı Peacemaker dizisi 2022'nin Ocak ayında yayınlanacak.

The Hollywood Reporter'a konuşan Casey Bloys,"DC içerikleriyle ilgilenmeye henüz Ağustos ayında başladım. Peacemaker onayladığım ilk dizilerden birisiydi. Ocak 2022'de çıkacak. HBO Max'ın DC içerikleriyle neler yapabileceğini gösteren çok iyi bir örnek olacak. Peacemaker'ı, daha önce TV'de yayınlanan hiçbir DC dizisinde görülmeyen bir prodüksiyon kalitesinde hazırlıyoruz." sözlerini kullandı.

Peacemaker dizisi, yeni Suicide Squad filminin yönetmeni ve senaristi olan James Gunn tarafından hazırlanıyor. Diziye ismini veren Peacemaker karakteri aynı zamanda yeni Suicide Squad filminin de baş karakterlerinden birisi. James Gunn, Peacemaker karakterini "süper kahraman, süper kötü, süper yavşak" sözleriyle anlatıyor.

Dizide John Cena'ya Danielle Brooks (Orange is the New Black), Robert Patrick(Terminator 2), Chris Conrad (Patriot) ve Steve Agee (The Suicide Squad) ve Jennifer Holland (The Suicide Squad) gibi isimler eşlik edecek.

Peacemaker dizisinin çekimleri geçtiğimiz Ocak ayında başlamıştı

