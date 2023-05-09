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    James Webb teleskobu sistemimiz dışında bulunan ilk asteroit kuşağını fotoğrafladı!

    James Webb Uzay Teleskobu çarpıcı keşiflerine arama vermeden devam ediyor. Kısa bir süre önce bilim insanları Webb’i kullanarak sistemimiz dışında bulunan ilk asteroit kuşağını fotoğrafladı.
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    James Webb teleskobu çarpıcı bir ilke daha imza attı! Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST veya Webb) kullanarak Güneş sistemimizin ötesinde keşfedilen ve Dünya'dan yaklaşık 25 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Fomalhaut adlı genç, sıcak bir yıldızı çevreleyen ilk asteroit kuşağını yakından görüntüledi. Bu tozlu kuşaklar, güney takımyıldızı Piscis Austrinus'un en parlak yıldızı olarak geceleyin görülebilen Fomalhaut'u çevreliyor.

    Webb'den önemli keşif

    James Webb teleskobu çarpıcı bir ilke daha imza attı! Tam Boyutta Gör
    Fomalhaut'u çevreleyen halka yapısı 1983 yılında NASA'nın Kızılötesi Astronomik Uydusu (IRAS) tarafından keşfedildi. O zamandan beri gökbilimciler Hubble ve Spitzer Uzay Teleskobu ile Hawaii'deki Mauna Kea gözlemevi de dahil olmak üzere çeşitli yer ve uzay tabanlı teleskoplar kullanarak bu halka sistemini incelemeye çalıştılar. Bu tesisler en dış halkanın keskin görüntülerini elde edebildi, ancak karmaşık iç halkaları incelemek en azından mevcut araçlarla zordu.

    Webb ise kızılötesi görüş yeteneklerini kullanarak iki iç kuşağın yapısını ilk kez benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya çıkardı. Çalışmanın yazarlarından Schuyler Wolff, yaptığı açıklamada "Webb'in gerçekten üstün olduğu nokta, bu iç bölgelerdeki tozdan kaynaklanan termal ışımayı fiziksel olarak gösterebilmesidir. Böylece daha önce hiç göremediğimiz iç kuşakları görebiliyoruz" dedi.

    Düşünülenden çok daha karmaşık

    James Webb teleskobu çarpıcı bir ilke daha imza attı! Tam Boyutta Gör
    NASA'ya göre bu tozlu yapılar Güneş sistemimizin ana asteroit kuşağından (Jüpiter ve Mars arasında) ve Kuiper kuşaklarından (Neptün'ün ötesinde bulunan kayalar ve toz) çok daha karmaşık bir yapıda. Bu arada, belirtilenlere göre gözlemlenen kuşağın en dışındaki kuşak, Güneş sistemimizde bulunan Kuiper Kuşağı'nın iki katı büyüklüğünde. Arizona Üniversitesi'nden ve makalenin başyazarı Andras Gaspar, "Bu halkalardaki desenlere bakarak, bir gezegen sisteminin nasıl görünmesi gerektiğine dair küçük bir taslak oluşturmaya başlayabiliriz" dedi.

    Gökbilimciler, Fomalhaut'un dış ve iç halkaları arasında gizemli bir boşluk fark etmelerine rağmen sistemde hiçbir gezegen keşfedilmediği için genç yıldızı çevreleyen kuşakları eksik bir bulmaca olarak görüyorlar. Bu yeni boşluk Neptün ya da Uranüs gibi bilinmeyen bir buz devi gezegenin varlığına işaret ediyor olabilir. Webb’in yaptığı gözlemler aynı zamanda dış halkada iki olası küçük gezegenin çarpışmasına işaret eden yoğun ve büyük bir toz bulutunu da tespit etti. Ekip, JWST'yi gelecekte diğer yıldızların etrafındaki enkaz disklerini incelemek ve görüntülemek için kullanmayı umuyor. Araştırma ekibine göre Fomalhaut yıldızının etrafındaki bu enkaz kuşaklarının gizli köşelerinde dönen Uranüs ve Neptün boyutunda üç veya daha fazla gezegen olabilir.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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