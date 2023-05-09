James Webb teleskobu sistemimiz dışında bulunan ilk asteroit kuşağını fotoğrafladı!

Webb ise kızılötesi görüş yeteneklerini kullanarak iki iç kuşağın yapısını ilk kez benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya çıkardı. Çalışmanın yazarlarından Schuyler Wolff, yaptığı açıklamada "Webb'in gerçekten üstün olduğu nokta, bu iç bölgelerdeki tozdan kaynaklanan termal ışımayı fiziksel olarak gösterebilmesidir. Böylece daha önce hiç göremediğimiz iç kuşakları görebiliyoruz" dedi.
Düşünülenden çok daha karmaşık
Gökbilimciler, Fomalhaut'un dış ve iç halkaları arasında gizemli bir boşluk fark etmelerine rağmen sistemde hiçbir gezegen keşfedilmediği için genç yıldızı çevreleyen kuşakları eksik bir bulmaca olarak görüyorlar. Bu yeni boşluk Neptün ya da Uranüs gibi bilinmeyen bir buz devi gezegenin varlığına işaret ediyor olabilir. Webb’in yaptığı gözlemler aynı zamanda dış halkada iki olası küçük gezegenin çarpışmasına işaret eden yoğun ve büyük bir toz bulutunu da tespit etti. Ekip, JWST'yi gelecekte diğer yıldızların etrafındaki enkaz disklerini incelemek ve görüntülemek için kullanmayı umuyor. Araştırma ekibine göre Fomalhaut yıldızının etrafındaki bu enkaz kuşaklarının gizli köşelerinde dönen Uranüs ve Neptün boyutunda üç veya daha fazla gezegen olabilir.
ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah