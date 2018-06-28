NASA'da büyük hayal kırıklığı: 10 milyar dolarlık teleskop James Webb, tam 3 yıl ertelendi

Amerikan uzay ajansı NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu bir türlü uzaya fırlatamıyor. Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen dev teleskobun fırlatılma tarihi, son 9 ay içerisinde tam üç kez ertelenerek 2018'den 2021'e kaydırıldı. Böylece teleskobun tahmini maliyeti de 8.8 milyar dolardan yaklaşık 10 milyar dolara çıktı.

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak

31 Mart 2021'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.

https://www.theverge.com/2018/6/27/17509610/nasa-james-webb-space-telescope-delay-2021-review

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