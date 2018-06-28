NASA'da büyük hayal kırıklığı: 10 milyar dolarlık teleskop James Webb, tam 3 yıl ertelendi

Amerikan uzay ajansı NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu bir türlü uzaya fırlatamıyor. Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen dev teleskobun fırlatılma tarihi, son 9 ay içerisinde tam üç kez ertelenerek 2018'den 2021'e kaydırıldı. Böylece teleskobun tahmini maliyeti de 8.8 milyar dolardan yaklaşık 10 milyar dolara çıktı.
Bugün NASA'nın resmi YouTube adresin üzerinden bir açıklama videosu yayınlayan başkan Jim Bridenstine,"Webb'in tamamlanması ve fırlatılması sürecindeki bu ertelemeler nedeniyle hepimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ancak unutmamamız gereken bir şey var; burada yepyeni bir şey yaratmaya çalışıyoruz. En ileri teknolojileri kullanarak bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir görevi hayata geçirmeye çalışıyoruz." sözlerini kullanıyor.
Bu tarz kompleks uzay görevlerinde nelerin ters gidebileceğini önceden kestirmenin çok da mümkün olmadığını da belirten Bridenstine,"Hatalarımızdan ders çıkararak ilerlemeye devam ediyoruz ve nihayetinde başarıya da ulaşacağız. Ekibimizin ara vermeden yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiğini çok iyi biliyorum. Tüm zorlukların üstesinden geleceklerinden eminim." ifadelerine yer veriyor.
Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda yalnızca 2 milyar dolarlık maliyetle 2007 yılı gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2021'e kadar ertelenmiş ve maliyetse 10 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.
Tab, James Webb gibi devrimsel bir teleskobun 2021 yılı gibi epey uzak bir tarihe kadar ertelenmiş olması tüm uzay meraklılarını da ciddi bir hayal kırıklığına uğratmış durumda. Ancak Hubble'da yaşanan ayna problemlerinin bir benzerini yaşamak istemeyen NASA ise, yapılan dev yatırımların boşa gitmemesi adına işleri ağırdan alıp teleskobu sorunsuz bir şekilde uzaya göndermenin peşinde.
James Webb'in yeni fırlatılma tarihi 31 Mart 2021 olarak belirlenmiş.
Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracakDile kolay tam 28 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.
NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.
31 Mart 2021'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.
https://www.theverge.com/2018/6/27/17509610/nasa-james-webb-space-telescope-delay-2021-review Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sorunları 5 maddede topluyorlar.
1- İnsan hatası
2- Testlerde ve denetimlerde ortaya çıkmayan sorunlar. Buna "embedded problems" diyorlar.
3- Fırlatılması, güneş merkezli yörüngesine yerleşmesi ve kullanımı senaryoları üzerine aşırı iyimser yaklaşım.
4- Oluşturdukları sistemin karmaşıklığı
5- ilk defa üretilen parçalar (örneğin güneşin zararlı ışınlarından koruyan panel). Çünkü bu sefer dünya'nın manyetik alanının oluşturduğu kalkanın tamamen dışında kalacak.
Bu sefer yapacakları işte o kadar deneyimsizler ki ve o kadar ilk olarak denenecek şey var ki, bu yüzden bu ertelemeleri yapmak zorundalar.
James Webb'in 4 büyük amacı var. 4'ü de birbirinden değerli. Sabırlı olalım, nihayeti büyük olacak derim.
Eğer James Webb Yörüngesine yerleşir ve başarılı olursa Modern çağın 7 harikasından 2. si olmuş olacak. Tabi bana göre.