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    Janet Yellen’ın açıklamaları Bitcoin’i hareketlendirdi

    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto paralara yönelik yeni kararlar hakkında bir açıklama yayımladı. Bu açıklamayla birlikte Bitcoin fiyatı hareketlendi.      
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    Bildiğiniz üzere ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta kripto para birimlerine yönelik yeni emirler imzalaması bekleniyor. Bu konu ile ilgili olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da açıklamalarda bulundu. Web sitesi üzerinden yapılan söz konusu açıklamalar ambargolu olduğu için kısa süre sonra kaldırıldı.

    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para yürütme emrindeki hükümlerin nasıl uygulanacağını konusunda bir yazı yayımladı. Salı günü geç saatlerde yayılanan yazı daha sonra web sitesinden kadırıldı. Ancak elde edilen bilgilere göre Yellen, Biden’ın bu kararının dijital varlık politikasına koordineli ve kapsamlı bir yaklaşım gerektiğini belirtiyor.

    Bu yazının ardından Bitcoin güne 40.000 dolar seviyesini aşarak başladı. Öğlen saatlerinde ise Bitcoin, 42.000 dolar seviyesine yükseldi.

    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen söz konusu yazısında şu ifadelere yer veriyor:

    “Bu yaklaşım, ülke, tüketiciler ve işletmeler için önemli faydalar sağlayabilecek sorumlu inovasyonu destekleyecektir. Ayrıca yasa dışı finansmanla ilgili riskleri ele alacak, tüketicileri ve yatırımcıları koruyacak. Finansal sisteme ve daha geniş ekonomiye yönelik tehditleri önleyecek”

    Yellen’ın açıklamasında ayrıca şu ifadeler de dikkat çekti:

    “Bu önemli işi üstlenirken, tüketici ve yatırımcı koruma grupları, piyasa katılımcıları ve diğer önde gelen uzmanlar tarafından yönlendirileceğiz. Hazine daha adil, daha kapsayıcı ve daha verimli bir finansal sistemi teşvik etmek için çalışırken, yasadışı finansmana karşı devam eden çalışmalarımızı geliştirecek ve finansal istikrar ve ulusal güvenliğe yönelik riskleri önleyecektir.

    Kaldırılan yazıya aşağıdaki tweetten ulaşabilirsiniz.

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