Japonya, 100 Gbps'ye kadar hız sunabilen 6G yongası geliştirdi

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Hepimizin bildiği üzere yeni nesil ağ teknolojisi 5G henüz yaygınlaşma aşamasında ve bu özelliği destekleyen akıllı telefonlar yeni yeni piyasaya sürülüyor. Ancak bu durum şirketlerin 6G teknolojileri geliştirmelerine engel değil.

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Teknoloji devleri 6G'ye hazırlanıyor

Japonya'dan gelen haberlere göre ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketi NTT ilk 6G yongasını üretti. NTT yetkililerinin açıklamalarına göre indiyum fosfür yarı iletkeninden yapılan bu ultra yüksek hızlı çipin prototipleri, 300 GHz bandında test edildi. Başarıyla sonuçlanan testlerde, çipin 100 Gbps'ye kadar hız sunabildiği açıklandı.

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Bu bilgilere ek olarak 100 Gbps kablosuz iletişim hızının şebeke üzerindeki sadece bir taşıyıcıdan gerçekleştirilebildiği ve taşıyıcı sayısının artırılması durumunda bu hızın katlanabileceği ifade ediliyor. Bunun yanında Samsung, Huawei ve LG gibi şirketlerin de 6G teknolojisi için çalışmalara başladıklarını belirtmeden de geçmeyelim.

https://www.ithome.com/0/465/915.htm