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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japonya, 100 Gbps'ye kadar hız sunabilen 6G yongası geliştirdi

    Henüz 5G teknolojisi yaygın bir hale gelmemişken, teknoloji şirketleri 6G çalışmalarına başladı bile. Bunlardan biri olan Japon NTT şirketi ilk 6G çipini ürettiğini duyurdu.
    4 sa.
    1,3b
    14
    22
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Japonya, 100 Gbps'ye kadar hız sunabilen 6G yongası geliştirdi
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    Hepimizin bildiği üzere yeni nesil ağ teknolojisi 5G henüz yaygınlaşma aşamasında ve bu özelliği destekleyen akıllı telefonlar yeni yeni piyasaya sürülüyor. Ancak bu durum şirketlerin 6G teknolojileri geliştirmelerine engel değil.

    Ayrıca Bkz. "5G destekli Xiaomi Black Shark 3'ün detayları ortaya çıkmaya başladı"

    Teknoloji devleri 6G'ye hazırlanıyor

    Japonya'dan gelen haberlere göre ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketi NTT ilk 6G yongasını üretti. NTT yetkililerinin açıklamalarına göre indiyum fosfür yarı iletkeninden yapılan bu ultra yüksek hızlı çipin prototipleri, 300 GHz bandında test edildi. Başarıyla sonuçlanan testlerde, çipin 100 Gbps'ye kadar hız sunabildiği açıklandı.

    Japonya, 100 Gbps'ye kadar hız sunabilen 6G yongası geliştirdi
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    Bu bilgilere ek olarak 100 Gbps kablosuz iletişim hızının şebeke üzerindeki sadece bir taşıyıcıdan gerçekleştirilebildiği ve taşıyıcı sayısının artırılması durumunda bu hızın katlanabileceği ifade ediliyor. Bunun yanında Samsung, Huawei ve LG gibi şirketlerin de 6G teknolojisi için çalışmalara başladıklarını belirtmeden de geçmeyelim.



    https://www.ithome.com/0/465/915.htm Yorum Yaz
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    DH Misafiri 3 sa. en beğenilen
    bizim turk telekomda vdsl 'i fiber diye satsın halen. ne utanma kalmış ne arlanma.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    fakasupi 2 sa.
    Bir de Japonlara teknolojide geri kaldı diyorlar. Adamlar o kadar ileride gidiyorki arkasındakiler gelirken durup mola verme rahatlığına bile sahipler.
    Yanıtla +9
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    zunerall 3 sa. orhanyaltir
    Olay sadece bir şeyler "down" yapmak değil. Sadece oyun, film vs. indirmek olarak düşünmeyin.

    İndirme olarak bakarsak şayet;

    • 4k yayınlar iyice yaygınlaştı. Kalite yükseldikçe, bir filmin ortalama boyutu 40-50GB dolaylarına çıkabiliyor.
    • 4k sonrasında 8k yayınlar başlayacak. Şu an ufak ufak piyasada yaygınlaşıyor. Dosya boyutu da doğal olarak artacak.
    • Oyunlar zaten daha kaliteli dokular, daha kaliteli ses (sıkıştırma yapılmayan ses dosyaları gibi) için boyutu arttırmaya başladı.
    • Streaming günden güne yaygınlaşıyor. Google Stadia ve benzeri akış hizmetleri doğal olarak yüksek hız ihtiyacı duyuyor.


    Tüm bunların dışında farklı kullanım alanları da var. Örneğin;

    • 5G ile uzaktan ameliyat yapıldı. Detaylarını buradan okuyabileceğiniz gibi, bir branşta uzmanlığı olan hekime gitmek için kilometrelerce yol kat etmeye gerek kalmayacak. Belki de çok yaygın bir şekilde uzaktan ameliyatlar yapılacak.
    • Ses iletimi daha kaliteli olacak ve belki de çok daha net aktarımlar sayesinde farklı kullanım alanları ortaya çıkacak.
    • Mevcut sistemlerde başka bir numarayı ararken bir bekleme süresi var. 5G ile bunu epey azaltacaklardı ama belki de arama tuşuna basar basmaz karşıda telefon çalmaya başlayacak. İletişim hızlanmış olacak.
    • Nesnelerin interneti konusunda ciddi yatırımlar var. Bu da demek oluyor ki ileride belki de tüm cihazlarınız internet bağlantısına sahip olacak ve siz farklı bir şehirden evinizdeki tüm cihazları kontrol edebileceksiniz. Tüm bunlar aslında ciddi bir bantgenişliği isteyecek.
    • Belki de kablolarla internet dağıtma devri kapanacak. Kablolu çözümler yerine 6G üzerinden kablosuz çözümler sunulacak.


    Örnekler ve kullanım alanları genişletilebilir. Ben aklıma geldiği için bunları yazdım ama belki de benim atladığım çok daha önemli kullanım alanları da olacak.

    Bu nedenle bu tip gelişmelere bakarken, sadece indirme hızı olarak değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Mevcut sunucu teknolojimiz ne kadar müsade eder bilmiyorum ama 5G yaygınlaşacak ve sonrasında 6G geçişi başlayacak. Zaman aralığını dikkate aldığımızda, bence sunucular hazır olacaktır.
    Olay sadece bir şeyler "down" yapmak değil. Sadece oyun, film vs. indirmek olarak düşünmeyin. İndirme olarak bakarsak şayet; 4k yay...
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    Yanıtla +6
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 sa. en beğenilen
    bizim turk telekomda vdsl 'i fiber diye satsın halen. ne utanma kalmış ne arlanma.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    raxetul 3 sa. DH Misafiri
    VDSL'i fiber diye satabilir, benim eski evde binanın altında idi santral, santral ile modem arasındaki telefon kablo adamların yaptıkları testte 96 mbps'e çıkmıştı. Sıkıntı Türk Telekom'un kurumsal zihniyetinde, sorunları sisteme atıyorlar, altyapı planlamaları yanlış, elindeki fiber hatları bırakalım, yıllar önce döşenmiş 2'si boş olan 3'lü beton boruları kablo döşeyebilmeleri için diğer operatörlere paylaştırmak yerine hem kendilerini gelirden mahrum bırakıyorlar, hem de rakiplerin maliyetlerini arttırarak Türkiye'de internetin gelişimini engelliyorlar.
    Yanıtla +3
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    fakasupi 2 sa.
    Bir de Japonlara teknolojide geri kaldı diyorlar. Adamlar o kadar ileride gidiyorki arkasındakiler gelirken durup mola verme rahatlığına bile sahipler.
    Yanıtla +9
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    TheJudgé 4 sa.
    5g bile baz istasyonu mesafesini yarı yarıya kısaltmışken , 6g de artık burnumuzun dibine kadar sokarlar baz istasyonunu
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    SeKSandDoRT 4 sa. TheJudgé
    aynen öyle olacak, evde modem gibi prize takılı repeater şart yoksa dağda bayırda 5g bile hayal

    2g ağır şartlar için en iyisi malesef
    Yanıtla
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    ahmet1905_47 4 sa. TheJudgé
    tamamen sallıyorum şuan. baz istasyonları taşınabilir veya taşınamaz tüm cihazlara küçültüp entegre edilebilirse ki pil açısından imkansız küçülse bile. her cep telefonu aynı zamanda baz istasyonu olabilir. şu wifi mesh cihazlar gibi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    nick bırakmamışsınız lan 2 sa. yeni yorumcu
    az daha bekleyip 7g'yi alırz ya
    Yanıtla +2
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    orhanyaltir 4 sa.
    Anlamadığım şey şu ki 100 gpbs veriyi kaydedecek disk mi var abi?

    Yani nasıl bir aktarım hızıdır bu

    Hangi sunucu dayanır bu hıza

    Gelecekte sunucular nasıl dayanacak bu iş yüküne merak ediyorum ya

    Düşünsene saniyede 100 gpbs hızda down yapan 10 kişi normal Bi sunucuyu pert eder şu anki teknoloji ile bence
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    smart1978 3 sa. orhanyaltir
    Aslinda var. Hatta populer bilindik bir ornek ise : CERN deneyi ...
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    zunerall 3 sa. orhanyaltir
    Olay sadece bir şeyler "down" yapmak değil. Sadece oyun, film vs. indirmek olarak düşünmeyin.

    İndirme olarak bakarsak şayet;

    • 4k yayınlar iyice yaygınlaştı. Kalite yükseldikçe, bir filmin ortalama boyutu 40-50GB dolaylarına çıkabiliyor.
    • 4k sonrasında 8k yayınlar başlayacak. Şu an ufak ufak piyasada yaygınlaşıyor. Dosya boyutu da doğal olarak artacak.
    • Oyunlar zaten daha kaliteli dokular, daha kaliteli ses (sıkıştırma yapılmayan ses dosyaları gibi) için boyutu arttırmaya başladı.
    • Streaming günden güne yaygınlaşıyor. Google Stadia ve benzeri akış hizmetleri doğal olarak yüksek hız ihtiyacı duyuyor.


    Tüm bunların dışında farklı kullanım alanları da var. Örneğin;

    • 5G ile uzaktan ameliyat yapıldı. Detaylarını buradan okuyabileceğiniz gibi, bir branşta uzmanlığı olan hekime gitmek için kilometrelerce yol kat etmeye gerek kalmayacak. Belki de çok yaygın bir şekilde uzaktan ameliyatlar yapılacak.
    • Ses iletimi daha kaliteli olacak ve belki de çok daha net aktarımlar sayesinde farklı kullanım alanları ortaya çıkacak.
    • Mevcut sistemlerde başka bir numarayı ararken bir bekleme süresi var. 5G ile bunu epey azaltacaklardı ama belki de arama tuşuna basar basmaz karşıda telefon çalmaya başlayacak. İletişim hızlanmış olacak.
    • Nesnelerin interneti konusunda ciddi yatırımlar var. Bu da demek oluyor ki ileride belki de tüm cihazlarınız internet bağlantısına sahip olacak ve siz farklı bir şehirden evinizdeki tüm cihazları kontrol edebileceksiniz. Tüm bunlar aslında ciddi bir bantgenişliği isteyecek.
    • Belki de kablolarla internet dağıtma devri kapanacak. Kablolu çözümler yerine 6G üzerinden kablosuz çözümler sunulacak.


    Örnekler ve kullanım alanları genişletilebilir. Ben aklıma geldiği için bunları yazdım ama belki de benim atladığım çok daha önemli kullanım alanları da olacak.

    Bu nedenle bu tip gelişmelere bakarken, sadece indirme hızı olarak değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Mevcut sunucu teknolojimiz ne kadar müsade eder bilmiyorum ama 5G yaygınlaşacak ve sonrasında 6G geçişi başlayacak. Zaman aralığını dikkate aldığımızda, bence sunucular hazır olacaktır.
    Yanıtla +6
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    raxetul 3 sa. orhanyaltir
    Saniyede 12,5 gigabyte, PCI-e M2 disklere sahip 4-5 kullanıcı bu hızlara çıkar rahatlıkla.
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    The Hollow 4 sa.
    NTT'den beklenirdi zaten. TT'un da tasiyici olarak hizmet aldigi top-notch Tier 1 carrier.
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    orhanyaltir 3 sa. smart1978
    Kısa yazmışsınız da cern ile bunun alakası ney tam olarak?

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    smart1978 3 sa. orhanyaltir
    Cern ile bilmediginixz gunluk hayatta kullanilan bircok sey vardir.

    Cern de Buyuk Hadron Carpistirici icin buyuk verileri islemek icin buyuk bant genisligi gerek duymaktadir. Sadece ham bilgilerin kaydi ve islenmesi icin yillar sonrasini bekleyecegiz :) ...

    Teknoloji disinda TIP vs bircok alanda faydalari icin ise surasi bir fikir verebilir :

    cds.cern.ch/...


    geant.org/...






    wlcg-public.web.cern.ch/...
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    DH Misafiri 3 sa.
    300ghz bandı demek şehirler microdalga fırını olacak demek.
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    raxetul 3 sa. DH Misafiri
    Mikrodalga fırın 2.4 GHz, bu frekenasın haricindekiler suyu ısıtmıyor, belki tam katları ısıtır onu bilemem.
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    SEO19 14 dk.
    adamlarda AHLAK var !
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    ahmet1905_47 13 dk. TheJudgé
    Yani farazi konusuyorum o zamana kadar neler degisir olacak duye degil dusunuyorum sadece
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    6g, 5g ve
    5 etiket daha ntt 6g çip Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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