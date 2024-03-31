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    Anlık Bildirim

    Hollanda hükümeti, ASML'i kaçırmamak için kesenin ağzını açtı

    Hollanda hükümeti, çip üretiminde kullanılan gelişmiş litografi makineleri alanında dünyada neredeyse tekel durumda bulunan ASML'i ülkeden kaçırmamak için 2,5 milyar euro yatırım yapacak.
    Hollanda hükümeti, ASML'i kaçırmamak için kesenin ağzını açtı Tam Boyutta Gör
    Hollanda hükümeti, çip üretiminde kullanılan gelişmiş litografi makineleri alanında dünyada neredeyse tekel durumda bulunan ASML'in büyümesini desteklemek ve şirketin Hollanda dışına taşınmasını engellemek için "Beethoven Projesi"ni başlatıyor. Bu proje kapsamında ASML'nin bulunduğu Eindhoven bölgesindeki altyapıyı, eğitimi ve konutları geliştirmek için 2,5 milyar euro yatırım yapılacak.

    ASML, Hollanda'daki iş ortamından rahatsız

    ASML bir süredir, yabancı yetenekleri kısıtlayan işgücü göçü düzenlemeleri ve göçmenler için vergi indirimleriyle ilgili sorunlardan dolayı Hollanda'daki iş ortamından rahatsız. Bu nedenle şirket, genel merkezini taşıma ve Fransa'da ek üretim kapasitesi oluşturma gibi olasılıkları değerlendiriyor. Hollanda hükümeti de, ASML'nin Hollanda'da yatırım yapmaya devam etmesini ve genel merkezinin Veldhoven'da kalmasını sağlayacak bir plan başlattı.

    Hükümet, işletmeler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için henüz detayları belirtilmeyen uygulama planlarını duyurdu. Açıklamada, "Kabine bu önlemleri alırken, ASML'nin Hollanda'da yatırım yapmaya ve yasal, mali ve fiili genel merkezini korumaya devam edeceğini varsaymaktadır." ifadesine yer veriliyor.

    Tahsis edilen fonlar yollar, otobüsler ve trenler de dahil olmak üzere ulaşım ağının iyileştirilmesi için kullanılacak. Ayrıca, ASML'nin vasıflı işçi talebini karşılamak için teknik ve mesleki eğitim desteklenecek. Bunların dışında bölgede gerçekleştirilecek konut projeleriyle bölgenini büyümesi sağlanacak.

    ASML, Hollanda'daki genişleme planları için vasıflı yetenek, altyapı ve konut projeleri gibi iş koşullarının önemini vurgulayarak hükümetin duyurusunu memnuniyetle karşıladı. Şirket, genişlemeye ilişkin karar verme sürecini tamamlamak için Hollanda hükümetiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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