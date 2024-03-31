Hollanda hükümeti, ASML'i kaçırmamak için kesenin ağzını açtı

Tam Boyutta Gör Hollanda hükümeti, çip üretiminde kullanılan gelişmiş litografi makineleri alanında dünyada neredeyse tekel durumda bulunan ASML'in büyümesini desteklemek ve şirketin Hollanda dışına taşınmasını engellemek için "Beethoven Projesi"ni başlatıyor. Bu proje kapsamında ASML'nin bulunduğu Eindhoven bölgesindeki altyapıyı, eğitimi ve konutları geliştirmek için 2,5 milyar euro yatırım yapılacak.

ASML, Hollanda'daki iş ortamından rahatsız

ASML bir süredir, yabancı yetenekleri kısıtlayan işgücü göçü düzenlemeleri ve göçmenler için vergi indirimleriyle ilgili sorunlardan dolayı Hollanda'daki iş ortamından rahatsız. Bu nedenle şirket, genel merkezini taşıma ve Fransa'da ek üretim kapasitesi oluşturma gibi olasılıkları değerlendiriyor. Hollanda hükümeti de, ASML'nin Hollanda'da yatırım yapmaya devam etmesini ve genel merkezinin Veldhoven'da kalmasını sağlayacak bir plan başlattı.

Hükümet, işletmeler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için henüz detayları belirtilmeyen uygulama planlarını duyurdu. Açıklamada, "Kabine bu önlemleri alırken, ASML'nin Hollanda'da yatırım yapmaya ve yasal, mali ve fiili genel merkezini korumaya devam edeceğini varsaymaktadır." ifadesine yer veriliyor.

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Tahsis edilen fonlar yollar, otobüsler ve trenler de dahil olmak üzere ulaşım ağının iyileştirilmesi için kullanılacak. Ayrıca, ASML'nin vasıflı işçi talebini karşılamak için teknik ve mesleki eğitim desteklenecek. Bunların dışında bölgede gerçekleştirilecek konut projeleriyle bölgenini büyümesi sağlanacak.

ASML, Hollanda'daki genişleme planları için vasıflı yetenek, altyapı ve konut projeleri gibi iş koşullarının önemini vurgulayarak hükümetin duyurusunu memnuniyetle karşıladı. Şirket, genişlemeye ilişkin karar verme sürecini tamamlamak için Hollanda hükümetiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

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