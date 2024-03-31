Hollanda hükümeti, ASML'i kaçırmamak için kesenin ağzını açtı

ASML, Hollanda'daki iş ortamından rahatsız
ASML bir süredir, yabancı yetenekleri kısıtlayan işgücü göçü düzenlemeleri ve göçmenler için vergi indirimleriyle ilgili sorunlardan dolayı Hollanda'daki iş ortamından rahatsız. Bu nedenle şirket, genel merkezini taşıma ve Fransa'da ek üretim kapasitesi oluşturma gibi olasılıkları değerlendiriyor. Hollanda hükümeti de, ASML'nin Hollanda'da yatırım yapmaya devam etmesini ve genel merkezinin Veldhoven'da kalmasını sağlayacak bir plan başlattı.
Hükümet, işletmeler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için henüz detayları belirtilmeyen uygulama planlarını duyurdu. Açıklamada, "Kabine bu önlemleri alırken, ASML'nin Hollanda'da yatırım yapmaya ve yasal, mali ve fiili genel merkezini korumaya devam edeceğini varsaymaktadır." ifadesine yer veriliyor.
Tahsis edilen fonlar yollar, otobüsler ve trenler de dahil olmak üzere ulaşım ağının iyileştirilmesi için kullanılacak. Ayrıca, ASML'nin vasıflı işçi talebini karşılamak için teknik ve mesleki eğitim desteklenecek. Bunların dışında bölgede gerçekleştirilecek konut projeleriyle bölgenini büyümesi sağlanacak.
ASML, Hollanda'daki genişleme planları için vasıflı yetenek, altyapı ve konut projeleri gibi iş koşullarının önemini vurgulayarak hükümetin duyurusunu memnuniyetle karşıladı. Şirket, genişlemeye ilişkin karar verme sürecini tamamlamak için Hollanda hükümetiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...