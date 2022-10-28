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    Japonya'da dijital cüzdanlara maaş ödeme dönemi başlayacak

    Japonya'da nakit dışı ödeme seçeneklerinin adedi giderek artıyor. Japon hükûmeti bu yolu tercih edenlerin sayısını yükseltmek için şirketlere özel bir izin verecek. 
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    Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından "Ekonominin Canlandırılması" isimli bir proje hayata geçirildi. Şirketler bu proje sayesinde çalışanlarının dijital cüzdanlarına maaş yatırabilecek.

     

    Dijital cüzdan uygulamaları revaçta

    Rakuten Pay ve PayPay ikilisi bu Doğu Asya ülkesinde oldukça popüler. Sputnik'in ilgili haberinde Rakuten Pay'in 1 milyon yen (6 bin 800 dolar) azami limite sahip olduğu belirtildi.

    Bu limitin üstüne çıkabilmek teknik açıdan imkansız değil ancak Japon hükûmeti siber saldırılardan korunmak amacıyla böyle bir karar aldı. Maaşının dijital cüzdanına yatırılmasını isteyen kişilerin bazı avantajları olacak.

    Dijital cüzdan Tam Boyutta Gör
    Bu cüzdanlar alışverişlerde veya havale işlemlerinde kullanılabilecek. İlgili taslağın Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından onaylandığı öğrenildi. Şu anda bu taslağın revize edildiği ve gelecek yıl yürürlüğe koyulacağı da duyuruldu.

    Uygulama operatörlerinin denetlenme süreci tamamlanmalı. Bu sistemden yararlanmak isteyen firmalar öncelikle kendi çalışanlarından dijital cüzdanlara ödeme yapmak için de izin almak zorunda.

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