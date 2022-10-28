Japonya'da dijital cüzdanlara maaş ödeme dönemi başlayacak

Dijital cüzdan uygulamaları revaçta
Rakuten Pay ve PayPay ikilisi bu Doğu Asya ülkesinde oldukça popüler. Sputnik'in ilgili haberinde Rakuten Pay'in 1 milyon yen (6 bin 800 dolar) azami limite sahip olduğu belirtildi.
Bu limitin üstüne çıkabilmek teknik açıdan imkansız değil ancak Japon hükûmeti siber saldırılardan korunmak amacıyla böyle bir karar aldı. Maaşının dijital cüzdanına yatırılmasını isteyen kişilerin bazı avantajları olacak.
Uygulama operatörlerinin denetlenme süreci tamamlanmalı. Bu sistemden yararlanmak isteyen firmalar öncelikle kendi çalışanlarından dijital cüzdanlara ödeme yapmak için de izin almak zorunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: