Nvidia, ABD yaptırımlarından dolayı Çin’e daha yavaş çipler sunmaya başladı

Nvidia, derin öğrenme, HPC, veri analizi ve yapay zeka alanlarında kullanılan A100 Tensor Core grafik hızlandırıcısıyla zaten dünya genelinde hizmet veriyor. Fakat firmanın bu ürünü ABD yaptırımlarında bahsedilen “saniyede 600 gigabyte ve üzeri hızlar” sınırına takılıyor. Nvidia’nın yeni çözümü A800 ise 400 GB/s veri aktarım hızı değeriyle istenen sınırlamaların altında kalarak yaptırımlardan muaf oluyor ve Çin'için A100 GPU'suna alternatif haline geliyor.
Daha yavaş çipler Çin'in yeteneklerini kısıtlıyor
Nvidia’nın A100 çözümü, biyoteknoloji ve finanstan askeri alanlara kadar pek çok farklı endüstride kullanılıyor. ABD’nin Ekim ayında genişletilen Çin’e yönelik yaptırımları ise bu tip ürünlerin kullanımını engelliyor. Aktarılanlara göre Nvidia’nın A100 ve H100 çözümleri bu yasaklara takılan iki ürün konumunda.
ABD yaptırımlarından kurtulmak için çiplerini yavaşlatan tek firma Nvidia değil. Nvidia’nın çözümlerine rakip olmak için kaynak harcayan Alibaba ve Çinli çip tasarım devi Biren, kendi ürünlerini bu standartlara indirgemeye çalışıyor. Zira, ABD’nin bu ticaret yaptırımları Çin’li firmaların herhangi bir ABD merkezli teknoloji kullanan tesislerle çalışmasını da sınırlıyor. Dolayısıyla TSMC gibi ABD teknolojilerinin kullanıldığı yarı iletken üretim tesislerinden Çin’e yapılan üretimler durduruluyor yada üretilen çipler ABD’nin izin verdiği standartlarda üretiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence