Nvidia, ABD yaptırımlarından dolayı Çin’e daha yavaş çipler sunmaya başladı

Tam Boyutta Gör Her ne kadar ABD, Çin’e yönelik her alanda ticaret engellemeleri uygulasa da firmalar, Çin gibi büyük bir pazardan tamamen çıkmayı düşünmüyor. Yaptırımlardan etkilenen Nvidia ise belirlenen çip standartlarını karşılayan anacak daha yavaş olan Çin’e özel A800 Tensor Core grafik hızlandırıcısını tanıttı.

Nvidia, derin öğrenme, HPC, veri analizi ve yapay zeka alanlarında kullanılan A100 Tensor Core grafik hızlandırıcısıyla zaten dünya genelinde hizmet veriyor. Fakat firmanın bu ürünü ABD yaptırımlarında bahsedilen “saniyede 600 gigabyte ve üzeri hızlar” sınırına takılıyor. Nvidia’nın yeni çözümü A800 ise 400 GB/s veri aktarım hızı değeriyle istenen sınırlamaların altında kalarak yaptırımlardan muaf oluyor ve Çin'için A100 GPU'suna alternatif haline geliyor.

Daha yavaş çipler Çin'in yeteneklerini kısıtlıyor

Nvidia’nın A100 çözümü, biyoteknoloji ve finanstan askeri alanlara kadar pek çok farklı endüstride kullanılıyor. ABD’nin Ekim ayında genişletilen Çin’e yönelik yaptırımları ise bu tip ürünlerin kullanımını engelliyor. Aktarılanlara göre Nvidia’nın A100 ve H100 çözümleri bu yasaklara takılan iki ürün konumunda.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Nvidia’nın yeni A800 GPU’sunun teknik özellikleri A100 ile neredeyse birebir aynı, sadece ara bağlantı hızlarında yukarıda bahsettiğimiz farklılık mevcut. Hemen yukarıdaki görselden iki çip arasındaki farklılığı daha doğrusu tek farklılığı görebilirsiniz. Bu yaptırımın anlamsız olduğunu düşünebilirsiniz zira bağlantı hızındaki bu düşüş, binlerce çipin bir arada kullanıldığı bir veri merkezi için net performans kaybı anlamına geliyor. Zaten ABD’nin kısmen yavaşlatmak istediği şey de Çin’in süper bilgisayar ve gelişmiş veri merkezi faaliyetleri.

ABD yaptırımları Çin’in en büyük GPU firmasını vurdu 4 gün önce eklendi

ABD yaptırımlarından kurtulmak için çiplerini yavaşlatan tek firma Nvidia değil. Nvidia’nın çözümlerine rakip olmak için kaynak harcayan Alibaba ve Çinli çip tasarım devi Biren, kendi ürünlerini bu standartlara indirgemeye çalışıyor. Zira, ABD’nin bu ticaret yaptırımları Çin’li firmaların herhangi bir ABD merkezli teknoloji kullanan tesislerle çalışmasını da sınırlıyor. Dolayısıyla TSMC gibi ABD teknolojilerinin kullanıldığı yarı iletken üretim tesislerinden Çin’e yapılan üretimler durduruluyor yada üretilen çipler ABD’nin izin verdiği standartlarda üretiliyor.

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Nvidia, ABD yasağından kaçınmak için Çin'e özel çipler sunuyor